Hrvat bi služio vojni rok, a onda mu se javio Srbin: ‘Čekaj bre, pa to stvarno nema smisla’

Autor: Dnevno.hr

Ovog se tjedna podigla velika bura oko problematiziranja eventualnog uvođenja obaveznog vojnog roka u Hrvatskoj. Iako se senzacionalistički tvrdilo kako se Hrvatska sprema za uvođenje obaveznog vojnog roka po uzoru na Jugoslaviju, iz ministarstva Ivana Anušića zapravo dolaze odmjerene izjave te se u rukavicama govori o nekom obliku vojne obuke, ali nitko još nije potvrdio da Hrvatska vraća obavezni vojni rok.

I na internetskoj društvenoj platformi nastala je prava rasprava jer je jedan korisnik spomenuo ono o čemu se nije govorilo, o služenju vojske i za žene. “Smatram da bi uvođenje vojnog roka samo za muškarce bilo užasna diskriminacija protiv žena, jer bi ih se tako ukinulo za vrijedne lekcije u preživljavanju, te ne bi dobile jednaku priliku kao muškarci. Protiv ovakve potencijalne nepravde bi se udruge za zaštitu žena trebale preventivno boriti za ravnopravnost spolova da do toga ne dođe. Također, možda bi i riješilo ovaj val neje**** 21. stoljeća i bilo uspješnije od Tindera u spajanju ljudi”, napisao je.

Izazvao je lavinu komentara, a jedan od najoriginalnijih je bio onaj jednog Srbina.

“Čekaj BRE, braćo Hrvati. Pa s kim mi da ratujemo ako Vi, gospodo, nećete u vojsku? Pa to stvarno nema smisla. Evo, kod nas ovde polomiše se klinci da služe, kažu im penzioneri – Vulinove tehnike isto kao u Mulan – Make a man out of you. Nemoj da zabušavate, jebiga, nismo dovoljno ginuli”, komentar je jednog korisnika.

Spominje se priziv savjesti

“Izurlao sam se na ovo”, dodao je jedan, a javila se jedna korisnica: “Magične riječi su ‘priziv savjesti'”, napisala je. Druga komentatorica je napisala: “Šta me briga, ne mogu me novačit ako im ne otvorim vrata od kuće. Kao i HRT inkasator”, smatra. “Čak da i ga uvedu, ne idem… pola redditora ima depresiju pa mogu je valjda i ja imati”, napisala je jedna dok je jedan komentator na to odgovorio: “Misliš anemiju?”

Nastavno na anemiju, jedna je napisala: “Ima jedna bolja. Idem na vojni rok jedino ako i Plenkovićev sin ide”. Jedan komentator je pak napisao: “Ja ne idem i ako žene budu išle.” Jedan komentator se pitao: “Zašto svi spominju ‘vještine preživljavanja’? Jel to vojska ili izviđački kamp”, pita se.

“I da sam muško, ne bih ga služila, tj. ne bih išla u rat. Jeb* mi se živo u kojoj državi živim. Ne planiram gubiti glavu radi tuđih interesa”, bila je jasna komentatorica. S druge strane, samoobranu i neke osnovne vještine života i preživljavanja bih uvela u opće obrazovanje. To su vještine koje dobro dođu svaki dan, a neki ljudi jednostavno nemaju prilike naučiti. Smatram da bi svaka osoba trebala znati si skuhati barem nešto, zašiti gumbe i pokrpati čarape i kako se obraniti da te neki debil ne izbode nožem i slično tome”, rekla je jedna.

















“I kako se obraniti da te neki debil ne izbode nožem? Od ovoga lako: iz daljine”, jedan je komentar.

Bilo je i raznih komentara u feminističkom tonu: “Sama realnost da muškarci bi radije zamišljali scenarije u kojem jednako kao oni žene trebaju biti robovi moćnicima i da zajedno s njima ginu na frontovima umjesto da se riješe kompleksa i ne padaju na fore moćnika i odbijaju ići u ratove zajedno sa ženama je peak patrijarhat.

Umjesto da se izboriš da sam ne ideš i naje***, ti se boriš da i drugi idu i naje** zajedno s tobom. Zbilja, ako mi crkne krava, neka i mom susjedu crkne, nevjerojatno”, jedna je komentatorica napisala.

“Nitko ne bi trebao biti prisiljen na vojni rok. Patrijarhat šteti i muškarcima, ne samo ženama”. jedna je napisala, dok je jedna dodala: “Kolegice, ovo je reddit. Ovdje ekipa misli da je feminizam mržnja prema muškarcima. Vojni rok je manji problem, veći problem je mobilizacija koja općenito ne bi trebala biti prisilna”.

Neće u ratove

“Žene bi si vjerojatno same prije prosule mozak po cesti nego ikada sudjelovale u ratu jer je to sporija i daleko mučnija varijanta koja uključuje seksualno nasilje. Ali nitko ovdje nije spreman za tu diskusiju jer ste vi još uvijek u ‘checkmate feminazis’ fazi iz 2014. godine”, oštar je jedan komentator. Jedna komentatorica je dodala:

“Ja bih služila vojni rok u slučaju da mi se može jamčiti moja sigurnost od muškog nasilja. Ako je mjesto na kojem odslužujem vojni rok u potpunosti rezervirano za ženske kadete po pitanju suživota, nemam nikakvog problema s tim. Ali da u sklopu dnevnih aktivnosti (spavanje, obavljanje nužde, tuširanje, itd.) moram biti u istim prostorijama s nepoznatim muškarcima, ne dolazi u obzir”, napisala je.

Podsjećamo, u Hrvatskoj postoji mogućnost dobrovoljnog služenja vojnog roka na kojeg se može prijaviti svatko, no zatim mora zadovoljiti odgovarajuće liječničke kriterije te proći fizička, intelektualna i psihička testiranja. Nakon toga tek kreće obuka. Osim toga, godinama postoji projekt ‘Vojni kadet’ financiran od MORH-a gdje se za određene fakultete primaju ljudi koji su u sustavu vojske te nakon završenog fakulteta moraju dio karijere odraditi unutar vojnog sustava. Otvoreno je i Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman.