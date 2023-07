Hrvat (25) se probio u njemačkoj politici, a nema ni njihovu putovnicu: ‘Otac mi je umro kad sam imao 18, sigurno bi bio zadovoljan’

Autor: Valneo Kosić

Hrvat Marko Miholič ući će u povijest grada Bremerhavena kao prvi gradski vijećnik koji nema njemačku putovnicu. Ovaj 25-godišnjak član je njemačke parlamentarne Slobodne demokratske stranke (FDP), a u njemačkim medijima opisuju ga kao ‘autentičnog’ i ‘smirenog’ mladića.

Ovaj jedinstven slučaj postao je interesantan lokalnoj javnosti, pa je tako za butenunbinnen govorio o svom političkom angažmanu u njemačkoj politici, a kako kaže, hrvatska putovnica u svemu tome nema nikakvu ulogu.

Kaže kako se na bavljenje politike odlučio 2017. godine tijekom kampanje sa savezne izbore. ‘Slika koju je FDP u to vrijeme projicirao pod vodstvom Christiana Lindera, o modernosti, samoodređenju te da svatko to može učiniti vlastitim naporima, to me privuklo”, priča Marko i dodaje kako se iznenadio kako su ga ljudi, kao mladog stranca, prihvatili kada je prvi put posjetio stranački ured.





“Jednostavno su me prihvatili i poštovali kao osobu takvu kakva jesam. Kod drugih to baš i nisam doživio. Zato sam se tamo osjećao kao kod kuće”, rekao je Marko koji tvrdi kako su mladi razočarani politikom. Za sebe kaže kako je ‘totalni lokapatriot’.

“Bremerhaven i svoje grubosti. Da citiram bivšeg gradonačelnika Berlina: ‘Siromašno, ali seksi’. Vidim to i za nas”, rekao je.

Na primjer, “Alte Bürger” bez automobila, sportsko igralište u zoološkom vrtu uz more, dom za studente i pripravnike. To je stvarno dugo trajalo, ali sada je to u koalicijskom sporazumu. I to me na neki način čini ponosnim. Za ovo sam radio godinama. A to također pokazuje svima da svatko tko želi konstruktivno pomoći u oblikovanju Bremerhavena također može dobiti mjesto za stolom”, poručuje.

“Hrvatska putovnica nema nikakvu ulogu”

Upitan je i o tome kakvu ulogu hrvatska putovnica ima u njegovom političkom angažmanu.

“Zapravo nikakva. Također moram priznati da ću iz poštovanja prema gradskom vijeću i Njemačkoj tada dobiti i njemačko državljanstvo. Nekako u Bremerhavenu, u gradu sa – mislim – više od 15 posto stranaca, nije rijetkost da netko nema njemačko državljanstvo. To nikada nije igralo ulogu u mom političkom radu. Uvijek sam podržavao Bremerhaven. I tamo nikad nisi obraćao pažnju na to odakle dolaziš, nego što želiš raditi”, smatra.

Na pitanje što je potencijal Bremerhavena koji treba otkriti i iskoristiti, Miholič kaže.









“Potencijal Bremerhavena definitivno leži u budućnosti: imamo turističko gospodarstvo u usponu. Luka i dalje ima obećavajuću budućnost. Prehrambena tehnologija se razvija. Grade se nove četvrti. Više od 100 milijuna eura potrošit će se na obrazovanje u sljedećih sedam godina. Pa, siguran sam da će Bremerhaven za deset godina biti bolji nego što je danas”, rekao je, pa se na kraju dotaknuo i svoje obitelji.

“Otac mi je umro kad sam imao 18 godina. Dugo je bolovao od raka. Sigurna sam da bi on bio vrlo zadovoljan s tim. Također s obzirom na to da je FDP i u Hrvatskoj odomaćeno ime jer je bivši savezni ministar vanjskih poslova Hans-Dietrich Genscher vrlo rano priznao neovisnost Hrvatske, zbog čega su mnoge ulice u Hrvatskoj nazvane njegovim imenom. Tako da mislim da bi moj otac sigurno bio zadovoljan s tim. Moja je majka uvijek bila pomalo skeptična. Rekla je dečko, pobrini se da prvo završiš studij, da radiš. Ali sad kad je uspjelo, potapšala me i po leđima”, kaže.

I u Hrvatskoj se na izborima mogu kandidirati strani državljani

Svi državljani i državljanke članica Europske unije imaju određen set zakonom zajamčenih prava na području cijele EU. Takav status im daje pravo glasanja i kandidiranja na lokalnim izborima i na izborima za Europski parlament u nekoj drugoj državi članici Europske unije u kojoj žive. Takva prava na području ne mogu ostvariti državljani_ke ne-EU zemalja. Drugim riječima, u Hrvatskoj na lokalnim izborima može glasati Talijan, ali ne može Marokanka; može Bugarka, a ne može Crnogorac.









U Hrvatskoj, Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave regulira način na koji se strani državljani mogu kandidirati i prijaviti za glasanje.

Državljani i državljanke drugih država članica EU koji imaju prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u RH, trebaju se registrirati kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo na lokalnim izborima u svibnju 2021.