HRT-ov SEKS-SKANDAL SKRIVENI JE NAPAD NA UGLEDNU SUTKINJU? Mediji napadaju Stipića baš kada mu se supruga natječe za Turudićevu zamjenicu

Autor: Iva Međugorac

Vodstvo HRT-a posljednjih dana uzdrmano je seks-skandalom čiji je glavni protagonist, prema medijskim napisima, jedan od ravnatelja, Mislav Stipić. Neugodna priča sa Stipićem u glavnoj ulozi medijskim se prostorom zakotrljala nakon ispovijesti neimenovane novinarke kojoj je navodno zbog svega što je na Prisavlju prošla dijagnosticiran PTSP.

Nepoznata žena uz Stipića, kojega proziva za seksualno uznemiravanje, u svojoj ispovijesti progovara i o urednici informativnog programa Katarini Periši-Čakarun, i to u kontekstu mobinga nad trudnicama i mladim majkama. Kako bi potkrijepila svoje tvrdnje, novinarka je predstavnicima medija pokazala prepiske s vodstvom javne televizije, a prema pisanju Nacionala, autentičnost optužbi potvrđena im je s HRT-a, dok u isto vrijeme prozvani sve navode demantira. U međuvremenu se oglasio glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić, potvrdivši da je uvidom u sve okolnosti i činjenice utvrđeno kako optužbe njihove djelatnice nisu osnovane.

Prema njima, nema istine u navodima koji Stipića terete za neprimjerene razgovore i seksualne sugestije na sastanku održanom krajem 2019. godine. Unatoč tome, niz mladih djelatnica javne televizije s kojima smo razgovarali svjedoči kako se na HRT-u bez Stipićeva blagoslova gotovo nemoguće zaposliti te kako su posljednjih nekoliko godina voditeljske poslove uglavnom dobivale žene s kojima je on posebno prisan. O neobičnim kriterijima za dobivanje angažmana na HRT-u nakon odlaska s te televizije u jednoj od svojih kolumni pisala je poznata voditeljica Nevena Rendeli.

Niz optužbi

“Jednom sam se našla na nekom sastanku s još petero kolega, uglavnom novih šefova koji su raspravljali o programskoj shemi. Ispred nas na stolu nalazila se naslovnica nekog časopisa s jako zgodnom mladom curom i nekim debilnim naslovom, kako to uglavnom biva na naslovnicama da bi se privukli čitatelji, a moji kolege su raspravljali što bi toj mladoj curi trebalo ponuditi da radi. Upala sam na sastanak usred toga razgovora pa sam pokušala loviti konce i naivno sam ih upitala o kojoj je emisiji riječ kad traže novu voditeljicu. Odgovor je bio – nemamo još emisiju, ali bismo rado nju imali za voditeljicu. Glupavo su mi se smiješili dok je jedan od njih rukama pokazivao oduševljenje njezinim grudima. Njih pet se našlo kako bi komentirali koga bi zvali na sastanak sada kada napokon imaju priliku odlučivati o nečemu pa su odlučili to iskoristiti najbolje što znaju, za audicije s mladim, zgodnim ženama”, pisala je Rendeli, ističući kako su audicije bile farsa jer niti je bilo emisija niti je bilo potrebe za novim licima.









Nakon njezina odlaska, javnu televiziju napustila je i HRT-ova doajenka Karmela Vukov-Colić. Novi posao potražila je i Jelena Pajić, Kornelija Benyovsky-Šoštarić, Marina Medved-Pulić, Lana Banely te nedavno Blaženka Leib koja je naprasno smijenjena da bi na njezino mjesto u Vijestima iz kulture stigla mlada Beroševa savjetnica Antonia Ćosić. Smjena generacija ne bi bila ništa neobično ni na Prisavlju da Bačić ovih dana nije bio prisiljen objašnjavati napise o kolegi Stipiću i Periši-Čakarun.

“Vezano uz navode djelatnice HRT-a o navodnoj nemoralnoj ponudi, naglašavamo kako je urednica Informativno-medijskog servisa HTV-a (IMS-a) kao nadređena odgovorna osoba, odmah po saznanju o mogućem uznemiravanju o tome obavijestila nadređene koji su proveli sve potrebne radnje u svrhu provjere navedenih tvrdnji. Uvidom u sve okolnosti i činjenice, utvrđeno je da navedene tvrdnje djelatnice HRT-a nisu osnovane”, ističe se u reagiranju s javne televizije u kojem se navodi kako HRT odbacuje optužbe o diskriminaciji trudnica uz naglasak kako je djelatnica koja se poziva na diskriminaciju po toj osnovi baš tijekom trudnoće primljena u stalni radni odnos.

Snažno odbacivanje









Tvrdnje o seksualnom uznemiravanju odbacio je i Stipić, ali su se oglasile i novinarke Maja Sever te Sanja Mikleušević-Pavić, zatraživši od Nadzornog odbora i glavnog ravnatelja osnivanje neovisnog povjerenstva koje bi zaprimalo prijave seksualnog uznemiravanja na HRT-u. Bez obzira na odbacivanje tih prvotnih optužbi, prozivke na račun Stipića i rukovodstva javne televizije na ovome nisu stale, tako se po medijima proširio transkript razgovora koji otkriva da cijelo vodstvo na Prisavlju kontinuirano štiti ravnatelja premda se na njegov račun gomilaju konkretne optužbe za seksualno uznemiravanje. Vodstvo HRT-a ne samo da je odbilo zaštititi prijaviteljicu seksualnog nasilja nego je bila prisiljena osobno se suočiti sa Stipićem premda je taj susret odbijala.

Zanimljivo je kako problema sa zapošljavanjem na televiziji nije imala mlada Dajana Šošić, djevojka nedavno privedenog bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića. Trebalo bi, doduše, napomenuti kako je kći Kazimira Bačića, Andrea, do početka Kovačevićeva mandata zaposlena u toj državnoj tvrtki. Neugodnosti koje su potresle javni servis navodno se pomno analiziraju i u Vladi premijera Andreja Plenkovića pa dio njegovih suradnika smatra kako je ovo početak kraja ravnatelja Bačića koji uživa potporu ministrice kulture Nine Obuljen-Koržinek.

Nije nemoguće da HRT uskoro krene u potragu za novim rukovodstvom, a jedno vrijeme šuškalo se kako bi Bačića mogao zamijeniti Miljenko Manjkas. Dok se smjene ne dogode, treba podsjetiti da situaciju na javnoj televiziji vladajući sasvim sigurno misle držati pod kontrolom i zbog nadolazećih lokalnih izbora, no isto tako, neki izvori neugodnu aferu koja se ponajprije pripisuje Stipiću povezuju s izborom predsjednika Županijskog suda u Zagrebu.

Ugledna sutkinja









Za zamjenika Ivana Turudića natječe se osmero kandidata, među kojima je i poznata sutkinja Maja Štampar-Stipić, koja je formalno bivša Stipićeva supruga. Međutim, njih dvoje još žive pod istim krovom pa dio njihovih poznanika sumnja da još nisu potpuno raščistili bračne odnose. Ime ugledne sutkinje Štampar-Stipić dobro je poznato jer je upravo ona sudila u brojnim zvučnim korupcijskim slučajevima, vodila je ponovljeno suđenje bivšem premijeru Sanaderu za aferu INA-MOL i Hypo banka. Na šest godina u zatvor je poslala bivšeg šefa krim-policije Željka Dolačkog za krađu zlata i novca iz policijskog sefa, a za izvlačenje novca iz vlastite tvrtke Josipu Klemmu dosudila je zatvorsku kaznu u trajanju od godinu dana.

Tko će biti Turudićev nasljednik, zasad nije definirano, ali spekulira se kako Štampar-Stipić ima ozbiljnog potencijala, šansi pa i ambicija za tu poziciju, dok bi Turudić za to vrijeme trebao preuzeti predsjedanje novim Visokim kaznenim sudom. Sutkinja Štampar-Stipić, prema riječima svojih kolega, vrlo uspješno obavlja svoj posao, a u karijeri je prošla sve stepenice, od sudske savjetnice do sutkinje na Općinskom, a zatim i na Županijskom sudu. Mnogi ovoj ženi zamjeraju samouvjerenost, no kolege sa suda kažu da je takav stav za posao koji ona obavlja nužan te da Hrvatskoj treba i više takvih sutkinja. Uz to što je svojedobno ulazila u konflikte s poznatom odvjetnicom Jadrankom Sloković, sutkinja Stipić medijima je bila zanimljiva baš zbog svojeg braka s ravnateljem Poslovanja na HRT-u Stipićem, o čijem se poslovanju pisalo i zbog nezadovoljstva novinara s Prisavlja.

Poznati novinar Dražen Ćurić svojedobno je Stipića uspoređivao sa svojevrsnim mitskim bićem jer formalno nije na čelnoj poziciji te nikada ne nastupa u javnosti. Njegove izjave uistinu u medijima nije lako pronaći, ali bez obzira na to, on se može pohvaliti odličnim primanjima, dok onima koji su mu se zamjerali zagorčava život do te mjere da im uništava golu egzistenciju. Ćurićevi sugovornici na Teleskopu Stipića su opisivali kao moćnog čovjeka iz drugog plana koji donosi sve bitne odluke. Tajnu Stipićeve opstojnosti valja potražiti i u tome što nema jasan politički svjetonazor, a to se može iščitati i iz toga što je promijenio čak pet političkih stranaka, da bi se na koncu posebno zbližio s donedavnim šefom HSLS-a Darinkom Kosorom, s kojim se, doduše, poznaje još iz vremena kada su obojica bili perspektivni kadrovi Saveza socijalističke omladine Hrvatske.

Sumnjivi suradnici

Iz tog perioda datira i jedna od prvih afera koja se povezuje s njima. Naime, kao omladinski aktivisti, Stipić i Kosor raspolagali su značajnim dijelom imovine Saveza socijalističke omladine, a u demokratskom sustavu svojoj organizaciji mijenjaju ime u Parlament mladih, pripajajući se udruzi Hrvatski sokol, nakon čega nekretnine prodaju trećim osobama, čime su zaradili solidan novac i stekli dobru startnu poziciju. S ovom grupacijom, uz bivšega šefa Croatia osiguranja Hrvoja Vojkovića, povezivao se i bivši ministar kulture Jasen Mesić. Navodno je baš ta grupica u vremenu u kojem je pročelnik Programskog vijeća HRT-a bio Đuro Popijač bacila oko na javnu televiziju, a Popijač, koji je tada predsjedao i Hrvatskom udrugom poslodavaca, priprema Stipićev dolazak na televiziju 2008., kada ondje postaje tajnik.

Stipić je svojevremeno osporavao napise da je Popijačev čovjek, no i bez toga on se vrlo brzo penjao do samog vrha HRT-a. Govorilo se kako je njegov kadar i nekadašnji vršitelj dužnosti glavnog ravnatelja Josip Popovac, a tih je godina u Programskom vijeću na Prisavlju bio i Stipićev prijatelj Siniša Grgić. Kada na čelo HRT-a dolazi Goran Radman, Stipić odlazi s televizije i podiže tužbu, a zapošljava se u zagrebačkoj Gradskoj skupštini. No ubrzo se vraća na televiziju, a oni koji ga znaju opisuju ga kao operativca kojem se ne isplati zamjerati.