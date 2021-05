HRT O MILANOVIĆEVIM UVREDAMA: To je izravna prijetnja javnom medijskom servisu i njegovim zaposlenicima

Autor: Mia Peretić

HRT se oglasio o današnjim izjavama predsjednika Zorana Milanovića u kojima ih je nazvao korumpiranim medijem i političkom televizijom.

Hrvatska radiotelevizija (HRT) najoštrije osuđuje istup predsjednika Republike Hrvatske danas u Splitu tijekom kojeg je napao novinare HRT-a optužujući ih da su prevaranti i državna sramota.

HRT smatra da je ovo neprimjeren govor u javnom prostoru te podsjeća predsjednika RH na odredbe članka 38. Ustava RH o slobodi medija.

“Nažalost, HRT ne može protumačiti današnje poruke predsjednika RH drugačije nego kao napad s pozicije moći na novinarske slobode i uređivačku politiku javnog medijskog servisa. Izražavamo zabrinutost zbog otvorenog aludiranja da će HRT i njegovi zaposlenici doživjeti sudbinu nekadašnjeg Vjesnika. To je izravna prijetnja javnom medijskom servisu i njegovim zaposlenicima”, piše u priopćenju HRT.

Podsjetimo, Milanović je HRT danas napao zbog jučerašnjeg gostovanja Zlate Đurđević u emisiji Otvoreno gdje je, kako tvrdi, nepoštenim načinom urednik emisije u goste pozvao i njezinog kolegu s Fakulteta s kojim nije u dobrim odnosima te joj na taj način podmetnuo.

“Novinari, nemojte biti solidarni s jedinim medijem koji zna da će prvog u mjesecu dobiti plaću. Gospođa Đurđević je prevarena, često se to i meni događalo, jako je važno hoće li u emisiji biti samo kandidati ili će se kao truli klip ubaciti netko tko je kritičar gospođe Đurđević. Urednik je donio tu odluku. Uvjeren sam da vi to ne radite. Viteška borba, ne hvatanje za neka mjesta. To Yutel nikad neće shvatiti. Meni je teret na duši jer sam ukinuo Vjesnik jer je bio partijska novina”, rekao je predsjednik Milanović nakon svađe s novinarima.