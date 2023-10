Hrga ne može suspregnuti emocije zbog Palestine: ‘Ovo sliči safariju na ljude’

Bivša novinarka i poduzetnica Mirjana Hrga iznijela je snažnu poruku na svom Facebook profilu povodom dolaska američkog predsjednika u Izrael. U objavi je izrazila zabrinutost zbog nedavnih događaja u kojima je bolnica bila meta napada.

“Američki predsjednik je stigao u Izrael. Valjda da pomogne pronaći mirno rješenje i usput da objasni da nije sinoć Izrael ubio stotine civila, bolesnika i onih koji su potražili sigurnost od sveopćeg ludila u – BOLNICI. U redu.





Recimo da su vanzemaljci ispalili jednu, ali moćnu i vrlo preciznu raketu koja je raznijela bas bolnicu. I ljude u njoj. Tko je ispalio, potpitanje je glavnog pitanja: A tko drži te ljude u toru dok ih zasipaju projektilima?”, napisala je Hrga.

‘Je li to luda teroristica?’

Izrazila je brigu za sigurnost civila, posebice djevojčice koja se pojavljuje na slici koju je Hrga spomenula. Postavila je pitanje je li i ona dio Hamasovih redova ili obična civilna žrtva situacije.









“Što podatak o tome ‘tko je ispalio projektil’ mijenja u životu djevojčici na slici? Je li i ona crni Hamas? Njezinoj majci? Je li to luda teroristica opasana bombama dok proživljava živačani slom?”, napisala je Hrga.

Hrga je pozvala na akciju i apelirala na izraelskog premijera Netanyahua i američkog predsjednika Bidena da osiguraju sigurnost za starce, žene i djecu u zahvaćenim područjima. Izrazila je razočaranje zbog nedostatka reakcije međunarodne zajednice i apelirala na poštovanje temeljnih ljudskih vrijednosti i digniteta.

Mogu li njih dvije gospodo Netanjahu i Biden van? Dijeli ih samo cca 2 km od mogućeg preživljavanja.

Ili ipak ne mogu? Ako ne mogu, gdje da se sakriju dok vi “rješavate Hamas”? Nigdje. Znaju to svi. Zašto se onda prave svi ludi? Zašto ne naprave koridor za starce, žene i djecu? Ako im je stalo do civila… Napravite im novu šugavu Sabru i Satilu. Navikli su na jad.

‘Svijet to prati’

Ogradite ih žicom pod strujom da “palestinske životinje” ne mogu mrdnuti, ali koristiti ovu siročad, na ovaj način, slici safariju na ljude. I svijet to prati. I sukladno svojim simpatijama traži opravdanja.









Pa nema za ovo opravdanja. Zamislite da je sinoć netko ispalio raketu na neku od bolnica bilo gdje u Europi ili SAD-u. Bi li bio breaking news? Bi. Sinoć, osuđena u svom selu na 4 tv kanala, gledam o eutanaziji svinja.

Je li ovaj svijet bas u potpunosti poludio? Gdje je nestala cast? Gdje su nestali osjećaji? Gdje je nestao razum i dostojanstvo?”, napisala je Hrga.

‘Što je s Hamasom?’

Objava je privukla pažnju brojnih pratitelja koji su osatvili komentare ispod nje, a Hrga je odgovorila na njih:

“Došao je potpuno dementan starac koji ne upravlja niti sobom a kamoli Amerikom….u pratnji 2 nosača aviona…kakva predstava za naivne”, napisao je jedan pratitelj, na što je Hrga odgovorila: “upravo tako. I onda oni kojima se vrte brojčanici u eurima i dolarima s gadjenjem okreću glavu od smrti u strahu da im ne propadne posao. A onda se njihovi krakovi, pare, kapilarno šire na “repe bez korijena”, sve one koji će rado, za parsto eura, napisati i izvjestavati sto god treba”.

jedan pratitelj je napisao: “A Hammas koji Palestince u Gazi drži kao taoce od 2007.? On nimalo nije kriv za patnju ljudi? Samo Netanyahu i Biden?”, a uskoro je uslijedio Hrgin odgovor: “Dragi prijatelju, ja to uopće ne dovodim u pitanje, ali to samo znači – dvostruku muku za ovaj narod u Gazi”, napisala je.