HREBAK KOD STANKOVIĆA POSLAO JASNU PORUKU PLENKOVIĆU: ‘On ima povijesnu mogućnost da napravi čistku unutar HDZ-a!’

Gost današnje emisije “Nedjeljom u 2”, voditelja i urednika Aleksandra Stankovića bio je gradonačelnik Bjelovara i novopečeni predsjednik stranke HSLS, Dario Hrebak.

“Jučer ste postali predsjednik stranke, koja se neko vrijeme nalazi na marginama politike”, pitao je Stanković na početku bjelovarskog gradonačelnika. “To je stvar percepcije. Imamo dosta nizak rejting već neko vrijeme, no mislim da ga u budućnosti možemo podignuti”, odgovorio je Hrebak.

“Doživljavaju vas kao sitnim klijentelistima”, kazao je Stanković, na što je Hrebak odgovorio “Ja ne mogu pobjeći od toga da je to dijelom bilo i točno. No zadnjih sedam, osam godina, iza nas nema afera. Ono što smo željeli postići smo i postigli. Imamo jasan smijer, kuda mi želimo ići. Uostalom, to sam kazao jučer na saboru stranke. Odredili smo liberalni smijer u kojem stranka mora ići.”

Hrebak smatra da je Vlada dosta toga napravila po pitanju rasterećenja poreza, no kako je naglasio, nije zadovoljan. Bolje je, kako kaže, u odnosu na prije pet, šest godina.

Na pitanje kako komentira štrajk prosvjetara, Hrebak je odgovorio:





“Meni nije cilj da se dodvorim nekome i nisam populist, pa ću zato odgovoriti jasno. Obrazovanje da, povećanje plaća da, ali ne svima jednako. Ne može mi nitko rećid a je sve idealno u sustavu obrazovanja ako imamo preko pedest tisuća učenika manje, a dvijetisuće profesora više. Nisam stručnjak, ali brojke mi se ne slažu. Imamo najveći broj pada učenika na maturi, to je zabrinjavajuće. Nisam siguran da svi učitelji rade jednako i mislim da nisu svi zaslužili povećanje plaća.”

Nama treba konzistentna politika, jasan stav

Hrebak smatra da nam treba konzistentna politika, odnosno jasan stav. To nam, smatra Hrebak, treba i po pitanju rješavanja ovog konkretnog problema s prosvjetarima, jer će se inače dogoditi da će već sutra štrajkati netko drugi, neki drugi resor.

“U politiku sam se uključio jer sam razočaran i frustriran time što već 30 godina pričamo da se u Hrvatskoj nešto ne može. Primjer je Bjelovar, gdje sam uspio smanjiti prirez te promijeniti puno toga”, kazao je Hrebak pa se nadovezao da na primjerima želi pokazati da se nešto može.

“Nije normalno da 300.000 ljudi ode iz zemlje, a mi zapošljavamo u javniom sektorima. To nije normalno”, kazao je Hrebak o problemima s kojima se Hrvatska suočava u posljednje vrijeme, a što u konačnici utječe na plaće, koje su, kako je rekao, nepoštene u puno segmenata. Kao primjer, naveo je da je u svojem gradu neki dan potpisao 17 stimulacija, za one djelatnike koji su se iskazali u svojem poslu.

“Mi snosimo dio svoje krivice. Najbolje bi bilo da se dogodi velika koalicija, pa da obje strane snose krivicu. Nama treba totalni redizajn politike”, kazao je Hrebak na pitanje Stankovića osjeća li se stranka krivom za pojedine probleme, pošto su u koaliciji s HDZ-om.

Hrebak smatra da će novi smijer HSLS-a, koji će se graditi na liberalizmu, izdignuti stranku s političkih margina. U stranci želi provoditi zdravorazumsku politiku, kakvu provodi u Bjelovaru.

Idu sami na izbore

Stanković je Hrebaka pitao kako vidi stranku u budućnosti.

“Mi ćemo ispoštovati koaliciju do kraja. Nadam se da će krenuti novi val poreznog rasterećenja koji je Marić najavio, tada ću biti zadovoljan. No u to vrijeme koalicije, želim ojačati stranku te ćemo na tome intenzivno raditi.”

Na iduće će izbore, kako kaže, ići samostalno, no vrata ostavljaju otvorena za sve one koji imaju slične svjetonazore, koji idu u smjeru liberalizma. “Nisam od onih političara koji žele rušiti. Ja želim stvarati. Ali treba imati dobar program da bi se to ostvarilo. Onako kako sam napravio u Bjelovaru”, kazao je Hrebak.

“Mislim da su predsjedničnki izbori precjenjeni i da kampanja traje predugo i da su više kandidati dosadili građanima”, komentirao je Hrebak pa kazao da je njihov predsjednički kandidat dobio premalo medijskog prostora za sada. Također, pozvao je medije da oni vode kampanju te da kandidatima koji skupe potpise postavljaju jasna ekonomska pitanja, a ne da kandidati pričaju o Ustašama i Partizanima.

Za Kolindin mandat kaže da ga smatra korektnim, no da je očekivao više te da se Kolinda trebala više okrenuti ekonomskoj politici naše zemlje. Po njegovom mišljenju, previše kandidati pričaju o prošlosti, dok bi on volio da se okrenu pričanju o budućnosti.

Političari bi trebali biti dobar servis građanima

U nastavku emisije, povela se priča o bratu gradonačelnika Hrebaka, koji već neko vrijeme živi i radi u Irskoj. Hrebak je u tom kontekstu kazao kako su loše politike djelomično krive što ljudi iseljavaju, te pokudio političare u tom kontekstu: “Mi se političari ponašamo kao kasta. Ne, mi bi trebali biti samo dobar servis građanima”.

Pohvalio je nekoliko mlađih gradonačelnika i načelnika, za koje kaže da dobro rade te da razmišljaju slično kao i on.

Za Andreja Plenkovića kaže da je ‘okej’ te da nema neke prevelike zamjerke na njegov rad, no jedino bi volio da bude čvršći u raščišćavanju unutarstranačkih odnosa. Kazao je da bi volio da bude čvršći u tome da se riješi nekih ljudi koji su u stranci, a pod ozbiljnim su istragama.

“Andrej Plenković ima povijesnu mogućnost da napravi čistku unutar HDZ-a”, konstatirao je Hrebak pa nadodao da ima priliku od HDZ-a napraviti jednu odličnu demokršćansku stranku te da ne bi bilo dobro da se vrate krajnje desno kao u Karamarkovo vrijeme.

“Za Hrvatsku nije dobro niti da skrene previše u desno, niti previše u lijevo”, komentirao je Hrebak.

“Protiv sam svih totalitarnih režima. Nazivati ulice imenom Ante Pavelića – apsolutno ne”, bio je jasan Hrebak na Stankovićevo pitanje. Za hrvatsku politiku još je jednom kazao kako nam treba totalni redizajn, jer je ovaj model sada istrošen.