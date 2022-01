‘HREBAK JE PRVA VISIBABA’ Grmoja ‘bocka’ Plenkovića: ‘Vidim da ga počinju demontirati i iz HDZ-a’

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja najavio je da će u ponedjeljak donijeti sve potpise koje su skupljali za regerendum o covid potvrdama.

“Neće biti pompozno, bit će dosta kutija, treba nam dosta ljudi, ovo je ozbiljna stvar, upozoravali smo da su covid potvrde nelogične mjere, vidimo da mnogi sada mijenjaju kapute, Hrebak je prva visibaba proljeća. Ovo će biti velika pobjeda hrvatskog naroda”, smatra Grmoja.

Naglasio je da referendumom nije traženo samo ukidanje covid potvrda već i ukidanje stožera i da se u Saboru o mjerama odlučuje 2/3 većinom.

“Ako bi se ukinule covid potvrde naš referendum neće izgubiti smisao”, kaže Grmoja za N1 i dodaje da su jako dobro pazili tko je što govorio.

“Nećemo dopustiti da se kaputi presvuku tek tako bez da na to podsjetimo”.

Kaže i da na popis potpisa nisu dodali niti jedan.

“Provjeravali smo ima li duplih i nečitkih potpisa te ćemo njih eliminirati iz konačnog broja, znat ćemo rade li oni koji provjeravaju kao Kuščević”, rekao je i osvrnuo se na izjavu premijera Andreja Plenkovića i onima koji ‘demontiraju državu’.

“Ja radim na demontiranju svih koji državu tretiraju kao vlastiti plijen, a to su i Plenković i HDZ-ovci. Vidim da ga počinju demontirati i iz HDZ-a, možda od tuda poruke da nije nervozan. Mnoge afere nagrizaju Vladu i HDZ, ali nitko mu nije tako blizu kao Zvonimir Frka Petešić. nije mi sporno da koristi stan ako nema prebivalište u Zagrebu, no je li namjerno drugdje prijavio prebivalište, to treba objasniti. Ja prebivalište imam u Metkoviću, boravište u Zagrebu, plaćam veći prirez”, objasnio je Grmoja.