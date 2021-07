HORVATINČIĆEV ODVJETNIK IZBEZUMLJEN: ‘Ovo nisam vidio u više od 30 godina prakse, podnosim žalbu na ovu odluku’

Tomislavu Horvatinčiću (73) odbijena je molba za odgodom izvršenja zatvorske kazne u trajanju od četiri godine i 10 mjeseci!

Naime, na tu je zatvorsku kaznu pravomoćno osuđen zbog pomorske nesreće iz kolovoza 2011. kada je skrivio smrt talijanskog para Salpietro u sudaru njegova broda s njihovom jedrilicom.

Kako je objavio Jutarnji list, u petak je Martina Maršić, sutkinja zagrebačkog Županijskog suda odbila Horvatinčićevu molbu.

Odogodio zatvor više puta

Podsjetimo, on se u četvrtak, 1. srpnja, trebao javiti na izdržavanje zatvorske kazne, ali je u utorak podnio molbu za odgodom izvršenja kazne sve do kraja ove godine jer mu je, kako je istaknuo, “teško narušeno zdravlje”.

Horvatinčić je operiran u bečkoj klinici gdje mu je zamijenjena proteza, a ima i niz teških kroničnih bolesti te ide na fizikalne terapije. Bečki liječnici kao i liječnici iz poliklinika u Puli i Lovranu predložili su mu nastavak terapije te kontrole u rujnu.

Zbog svega toga, njegov odvjetnik Velimir Došen, zatražio je odgodu zatvorske kazne. No, to ne bi bilo prvi put jer je već nekoliko puta odgađan Horvatinčićev odlazak u zatvor i to sve zbog njegova narušena zdravstvenog stanja.

Sutkinja Županijskog suda je to odbila, ali to nije konačna odluka jer i na to okrivljenik ima pravo žalbe. Odvjetnik Došen je već najavio da će se njegov klijent žaliti.

“U više od 30 godina odvjetničke prakse nisam imao slučaj da se jedna molba za odgodom izvršenja kazne tako brzo riješi, pogotovo stoga jer je uz nju priložena i opsežna medicinska dokumentacija, koju su trebali pregledati i o njoj dati svoje mišljenje liječnici Bolnice za osobe lišene slobode. No, o svemu tome ću više u žalbi koju ću podnijeti na ovu odluku”, rekao je Došen za Jutarnji list.