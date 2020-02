Horvatinčić u Samoboru ispijao kavu pa potvrdio da je bio operiran krajem siječnja u Njemačkoj

Autor: Dnevno

Tomo Horvatinčić, osuđeni poduzetnik, je završio u Sveučilišnoj bolnici u Njemačkoj nekoliko dana prije nego što se trebao javiti sucu izvršenja zatvorske kazne, piše Jutarnji list. Horvatinčić je operiran krajem siječnja, a jučer se vratio u Hrvatsku.

“Operiran sam prije 16 dana i sad još uvijek traje oporavak, a rezultate novih pretraga i otpusno pismo trebao bih dobiti za pet do šest dana”, izjavio je Horvatinčić za Jutarnji list. “Ja sam sad u Hrvatskoj, kao što vidite i ne skrivam se. Operacija je prošla dobro, ali sam smršavio šest kilograma i oporavak će potrajati neko vrijeme”, dodaje.

Operativnom zahvatu je podvrgnut 30. siječnja nakon što je došlo do recidivirajućih aspiracija što se reflektiralo u evidentnom pogoršanju refluksa.

Nekoliko dana je proveo u šok sobi, dobio je temperaturu i osjećao se jako loše. Sve su to posljedice raka želuca koji je dobio tijekom zadnjeg sudskog postupka. No, njegovim zdravstvenim mukama nije kraj. Svake godine pa čak i one kad završi na odsluženju kazne, morati će operirati bedrenu kost kao što je to bio slučaj i proteklih godina.

Svu lječničku dokumentaciju iz Sveučilišne klinike u Njemačkoj gdje je boravio dva tjedna će morati prevesti i dostaviti na Županijski sud u Zagrebu, odnosno u Centar za izvršavanje kazne zatvora kako bi opravdao prethodnu odgodu. Novi datum u kojemu bi se trebao susresti sa sucem koji mu treba uručiti Rješenje o izvršenju zatvorske kazne je 9. ožujka. Tada će se poduzetnik u roku od najkasnije tri tjedna morati javiti u remetinečki zatvor, točnije na Odjel dijagnostike, a nakon toga će biti upućen u jednu od kaznionica.