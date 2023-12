Horvatinčić dobio premještaj: Poduzetnik ide na more

Autor: Dnevno.hr

Poduzetnik Tomislav Horvatinčić odslužit će ostatak svoje kazne od četiri godine i deset mjeseci u kaznionici otvorenog tipa u Valturi kod Pule. Ondje inače kaznu služe osuđenici za prometne nesreće, gospodarski kriminal i blaža kaznena djela. Sedamdesetpetogodišnji Horvatinčić bit će premješten iz zatvora u Popovači-Lipovici po rješenju Upravitelja Središnjeg ureda za zatvorski sustav i probaciju, Zvonimira Penića, doznaje Jutarnji list.

Horvatinčić je osuđen zbog pomorske nesreće u kojoj je poginuo talijanski bračni par Salpietro. Nakon dugog suđenja, kaznu je počeo služiti 14. srpnja 2021. godine, odnosno točno 10 godina nakon nesreće. Sam se javio u Dijagnostički centar zatvora u Remetincu, da bi gotovo dva mjeseca kasnije bio premješten u Popovaču-Lipovicu.





Moguće i ranije puštanje

Dio kazne je odslužio u Voćnjaku, otvorenom dijelu zatvora smještenom u mjestu Mala Ludina, da bi potom zbog lošeg zdravlja bio premješten u Specijalnu bolnicu u Krapinskim Toplicama. Horvatinčić je zbog slabog zdravlja nekoliko puta tražio odgodu izvršenja kazne, no sud mu nije prihvatio taj zahtjev. Još je i prije očekivao premještaj u kaznionicu blažeg tipa, no to se nije dogodilo sve do sad.

Naime, Horvatinčić je odslužio gotovo dvije godine i pet mjeseci zatvora, odnosno pola izrečene kazne. Sljedeći korak njegova pravnog tima mogao bi biti i zahtjev za prijevremenim puštanjem na slobodu zbog narušenog zdravlja. Inače, u Valturi su kazne zbog izazivanja prometnih nesreća služili šef Reformista, Radimir Čačić i bivši hrvatski veleposlanik pri UN-u, Neven Jurica.