HOROR U ZAGREBU! Prijetio maloljetnoj sestrični: ‘Seksaj se sa mnom ili ću ti otrovati roditelje i malog brata!’

Autor: Dnevno

Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio osudu na jedinstvenu kaznu zatvora četiri godine i deset mjeseci optuženika za spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina.

Vrhovni je sud donio presudu kojom je odbio žalbe stranaka i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Zagrebu. Time je postala pravomoćna presuda kojom je optuženik proglašen krivim za tri kaznena djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora četiri godine i deset mjeseci.

Optuženik je osuđen jer je s istim djetetom u tri navrata izvršio spolni odnošaj uz primjenu prijetnje. Dijete tada nije navršilo petnaest godina i živjeli su u istom kućanstvu.

Djevojčica detaljno opisuje kako je optuženik u tri navrata dolazio noću k njoj u krevet tražeći da imaju spolne odnose. Premda mu je ona davala do znanja da to ne želi, on je skršio njezin otpor prijetnjama da će u protivnom uliti otrov u bočicu najmlađeg brata, tada starog dvije godine, te staviti otrov u hranu ostalim ukućanima, prvenstveno njezinim roditeljima. Zbog straha da optuženik ne ostvari te prijetnje, ali i zbog srama, trpjela je neželjene spolne odnošaje.

Kod izricanja jedinstvene kazne 4 godine i 10 mjeseci zatvora Sud je vodio računa o svim olakotnim i otegotnim okolnostima. Posebno su kao olakotne okolnosti uzete u obzir da je optuženik djelomično priznao kaznena djela i izrazio kajanje. Kao otegotne okolnosti uzeto je u obzir ranija osuđivanost za druga kaznena djela i što je optuženik iskoristio gostoprimstvo roditelja maloljetne žrtve koja mu je sestrična.

“Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da će ova kazna ispuniti svrhu kažnjavanja. Ta kazna će i utjecati na svijest građana da je činjenje kaznenih djela pogibeljno te da je kažnjavanje njihovih počinitelja opravdano. Time će se istovremeno pojačati povjerenje građana u pravni poredak koji treba biti utemeljen na vladavini prava. Osim toga, kazna sadrži i dostatnu količinu društvene i moralne osude za zlo koje je optuženik prouzrokovao žrtvi”, navode iz Suda.