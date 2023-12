Horor u Parizu: Radikalni islamist nasrnuo na turiste i ubio čovjeka

U napadu koji se dogodio u centru Pariza ubijena je jedna, a ranjene su dvije osobe. Na meti napadača, inače radikalnog islamista, bili su turisti. Policija je ubrzo reagirala i svladala sumnjivca elektrošokerom.

“Hrabri policajci su upravo uhitili napadača koji je napadao prolaznike u Parizu, oko Quai de Grenelle. Jedna osoba je, nažalost preminula. Molimo izbjegavajte to područje”, napisao je ministar unutarnjih poslova Gérald Darmanin kasno sinoć na X-u, odnosno Twitteru.

Francuski mediji pišu kako je napadač nakon svog čina navodno izvikivao “Allahu Akbar” (Bog je velik, op.prev.). Njegove žrtve bili su turisti. Čovjeka s dvojnim njemačkim i filipinskim državljanstvo je policija pronašla mrtvog s ubodnim ranama na leđima i ramenima. Engleza koji je navodno šetao s obitelji, napao je s leđa i udario ga čekićem po glavi. U napadu je ozlijeđena još jedna osoba ali njeno stanje zasad nije poznato.

Le Parisien piše da je napadač rođen u Francuskoj 1997. godine u obitelji iranskog podrijetla. Policija ga je imala još otprije na popisu radikalnih islamista zbog uhićenja 2016. godine, kada je planirao napad u La Défenseu. Odslužio je pet godina zatvora, a nakon toga je bio pod sudskim nadzorom.

Za vrijeme služenja kazne i nedugo zatim bio je podvrgnut psihijatrijskom liječenju. Iskazivao je sklonost radikalnom islamizmu, iako su u obavještajnoj službi ocijenili kako se “odvojio od religije” nakon što je pušten na slobodu. No, u ljeto 2022. godine ponovno je privukao pozornost na sebe. Prije sinoćnjeg napada na društvenim mrežama je objavio video kojim opravdava svoj čin. Navodno je spominjao “vladu ili ubojstvo nevinih muslimana”, tvrde obavještajci.

Sućut obitelji ubijenoga i želje za brzim oporavkom ozlijeđenih izrazio je i francuski predsjednik Emmanuel Macron.

J’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches du ressortissant allemand décédé ce soir lors de l’attaque terroriste survenue à Paris et pense avec émotion aux personnes actuellement blessées et prises en charge.

Mes plus sincères remerciements aux forces de…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2023