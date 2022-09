HOROR U KANADI! Noževima ubijeno 10 ljudi, ranjeno najmanje 15. Počinitelji su u bijegu, oglasio se premijer: ‘Šokiran sam’

Kanadska policija u potrazi je za dvojicom osumnjičenih za koje se vjeruje da su ubodima nožem ubili 10 i ranili najmanje 15 ljudi u pokrajini Saskatchewan.

Policija je imenovala Damiena Sandersona i Mylesa Sandersona kao dvojicu osumnjičenih i rekla da putuju u crnom Nissan Rogueu.

Ubodi su prijavljeni rano ujutro po lokalnom vremenu, a policija je izdala upozorenje od opasnih osoba u cijeloj pokrajini. Do poslijepodneva su slična upozorenja izdana i u susjednim pokrajinama Alberti i Manitobi.

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured.

Rhonda Blackmore, zapovjednica Kraljevske kanadske konjičke policije Saskatchewan, rekla je da vlasti ne znaju jesu li osumnjičeni promijenili vozila.

“Njihova lokacija i smjer putovanja su nepoznati. Užasno je što se danas dogodilo u našoj pokrajini”, rekla je Blackmore.

Kazala je i da je policija još uvijek u početnoj fazi istrage, da pokušava utvrditi odnos između dvojice osumnjičenika i jesu li bili poznati policiji. Nije mogla navesti motiv napada.

Napadi su se dogodili na više lokacija, a policija istražuje 13 mjesta na kojima su pronađene ili mrtve ili ozlijeđene osobe.

Policija je poručila da se čini da su neke od žrtava bile na meti osumnjičenika, dok su druge nasumično napadnute. U potrazi za osumnjičenima policija je angažirala dodatne snage.

Možda ima dodatnih ozlijeđenih žrtava koje su se same prevezle u razne bolnice, rečeno je novinarima na konferenciji za novinare.

Oglasio se i kanadski premijer Justin Trudeau i poručio da je šokiran.

“Šokiran sam današnjim užasnim napadima. Odgovorni za ove zastrašujuće napade moraju biti privedeni licu pravde”, rekao je Trudeau.

I also want to thank the RCMP and other police services for the efforts they are making to apprehend the attackers and protect the public, and thank all the first responders and health care professionals who are treating numerous victims.

— Scott Moe (@PremierScottMoe) September 4, 2022