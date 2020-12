HOROR U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE! Bivša djelatnica sve otkrila: ‘Vlasnik štićenike veže za krevet i ostavlja gladne’

U petrinjskom prigradskom naselju Mošćenica, u ulici Ante Starčevića 61, prošle godine otvoren je novouređeni Dom za starije i nemoćne osobe “Exclusiv”. Iako uvjeti u domu naoko djeluje i više nego pristojno, jedna je bivša djelatnica Doma podijelila svoju mučnu ispovijest rada u tom domu, piše portal Zagreb.info.

Valerija Sačić je školovana njegovateljica koja je iskustvo stekla u inozemstvu. Iako se činilo da je natječaj u Exclusivu savršena prilika za rad, ispostavilo se da je to bilo sve samo to ne. Sačić tvrdi da je ovaj Dom pravo je leglo nepravilnosti.

Ono što joj je na prvu zasmetalo, a to je da je bila smještena u sklopu Doma, jest djelovalo kao prava sitnica za ono što je uslijedilo.

“Gledajte, u tom domu, ja sam bila jedina djelatnica. Medicinska sestra, patronaža, čistačica, ništa od navedenog nije osigurano kako bi se olakšao boravak korisnicima Doma. Moja smjena trajala je 20 sati. Nekog rasporeda nema, štićenici nemaju nikakve aktivnosti, samo sjede “, započela je svoju priču Sačić koja je nakon tri tjedna dala otkaz u Exclusivu.

Ono što je dodatno šokantno jest da majka vlasnika Doma, koja ima preko 80 godina kuha za sve korisnike, a Sačić tvrdi da ih ima oko 15.

“To je izuzetno naporan posao za osobu te dobi. Jednom prilikom sam joj rekla da ne mora kuhati toliko, no suvlasnica i supruga vlasnika Dijana, nije dopustila navedeno”, kaže Valerija te nadodaje da svi štićenici jedu istu hranu, bez obzira na to jesu li dijabetičari i slično.

“Glavni razlog zbog kojeg nisam htjela ostati jest to što vlasnik štićenike veže za krevet. Objašnjavao mi je i kako napraviti taj “mornarski čvor”, no nisam nikako naučila zbog čega mi je često prigovarao. Riječ o osobama starije dobi kojima je nužna liječnička pomoć, a on rješenje vidi u vezanju nemoćnih ljudi. Da stvar bude još gora, osobama koje su nepokretne hrana stoji na stoliću, a nitko ih ne hrani. Dakle, ako se ne možeš kretati, ti ostaješ gladan. Srce mi se lomi kad samo pomislim na to”, ispričala je vidno uznemirena njegovateljica, no tu priča ne staje.

Naime, s obzirom na to da većina korisnika pije određenu vrstu terapije, a medicinske sestre u domu nema, za navedeno se brine suvlasnica Dijana.

“Ponekad zna i pomiješati terapiju, pa korisnici koji znaju koje im tablete trebaju to primijete i znaju mi reći: ‘Ali to nije moja terapija!’. Činjenica da mi daje terapiju koju sama “zamiješa” me zgrozila, pa netko može umrijeti zbog toga“, kazala je Valerija.

Fotografiju vezane korisnice objavila je i na društvenoj mreži jer želi da se nepravda ispravi, a fotografija je i više nego uznemirujuća.

“Iskreno, samo se nadam da će se netko pobrinuti za osobe u domu. Samo to želim, barem da ih liječnik pregleda i utvrdi da su dobro”.

Valerija Sačić tvrdi da su ju vlasnici doma i fizički napali nakon što je dala otkaz i objavila fotografije. Dnevnik.hr piše da suvlasnica Dijana Pavičić demantira sve navode njihove bivše djelatnice.

” Djelatnica koja je došla na razgovor, a koja je kasnije objavila spornu fotografiju, nekoliko se dana činila sasvim u redu. Bila sam s njom u smjeni da joj pokažem dom i upoznam je s korisnicima. Ja sam odradila nekoliko jutarnjih smjena jer ima više posla dok se ona ne uhoda. Nakon što je odradila jednu noćnu smjenu i otišla spavati, ujutro se probudila i digla hajku na mene i supruga te rekla da više tu neće raditi. Nije nam jasno zašto jer je u knjizi evidencija u kojoj sve bilježimo o korisnicima sve bilo uobičajeno, nismo imali pojma o čemu govori i zašto se tako ponaša”, tvrdi Pavičić.