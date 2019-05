Horor! Nije za one osjetljivog želuca! Jeziva tvorevina u mesu iz Plodina

Autor: Dnevno/Dr. K.

U redakciju portala evarazdin javila se zabrinuta čitateljica koja je s javnošću htjela podijeliti iskustvo kupovine mesa u Plodinama u Varaždinu.

Kako je napisala, 28. svibnja u Plodinama je kupila svježe meso koje je zatim spremila u hladnjak te dva dana kasnije odlučila odlediti i spremiti za ručak.

“Nakon što smo prerezali meso unutra je bila zeleno- siva tvorba užasnog mirisa i samo za one jakog želuca. Odakle je to meso došlo? Je li to opasno? Što mi to jedemo”, pita se čitateljica i dodaje kako je zatekla veliki bezobrazluk nakon što se uputila natrag u dućan, ali da su joj nakon svega ponudili zamjenu mesa i ispriku.

“Sigurno ću zatražiti inspekciju jer ovo nije prvi puta da se tako nešto dogodilo. Ako je jedan komad takav, znači da su takvi i ostali. Pitanje je u kakvim je uvjetima meso skladišteno”, rekla je čitateljica za evarazdin.