Holjevca muči pitanje o ‘superjunaku’ Tomaševiću : ‘Gdje je Tomica ostavio majušnu grančicu s tri lista?’

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

Tjedni pregled Marcela Holjevca čitajte samo na portalu Dnevno.hr

BANDIĆ JE BIO BOLJI: Dramatičan nerazmjeru količini kritike

Milana Bandića bi dosad rastrgnuli kao oluja limeni krov u Španskom, doslovce. Troje mrtvih u oluji koja je prošle srijede pogodila Zagreb, kaos i danima nakon nevremena, sustav upozorenja koji nije funkcionirao, civilne zaštite nigdje, gradske vlasti nigdje, gradskih službi gotovo nigdje. Po društvenim mrežama kruže stare naslovnice na kojima Tomašević pita, za vrijeme Bandićeve vlasti, zašto je Zagreb pod vodom, a Varaždin ne.

Tada je palo kudikamo više kiše – ali šahtovi se danas čiste kudikamo slabije pa je rezultat sličan. Vodovod je ranije čistio 50 do 60 tisuća slivnika godišnje, lani je očistio njih 37.000, tvrdi bivši pročelnik Lovrić. “Zatekli su moderne strojeve za čišćenje slivnika, ali su izvan funkcije jer ih ne održavaju. Iz njih raste trava. Čak mjesecima nisu imali aditiv za dizele pa strojevi mjesecima nisu izlazili na teren”, tvrdi on i dodaje da je u posljednje tri godine njihove vlasti kupljeno 13 potpuno novih strojeva za čišćenja slivnika, koji nisu u funkciji zbog neodržavanja. Vjerovati mu ili ne? Dovoljno je proći gradom i vjerovati svojim očima. Šlamperaj.





Na Velesajmu kulturna baština neprocjenjive vrijednosti propada jer grad nikad nije sagradio adekvatan prostor za njezino čuvanje (što, doduše, ne ide na dušu samo Tomaševiću nego i Bandiću, pa i državi koja je u tome trebala sudjelovati). Ali problem je što je Grad i ono što se moglo sačuvati preselio u najneadekvatniji mogući prostor.

Na terenu su cijelo vrijeme jedino vatrogasci – oni su jedini koji raščićavaju pala stabla, njih oko 1000. Sva ta stabla nisu pala zbog “klimatskih promjena”, dio njih je pao jer se ne podrezuju – a ne podrezuju se iz istog razloga iz kojeg se ne kosi trava. Razlog je što je od oko 800 djelatnika Zrinjevca njih jedno 200 što napustilo firmu, što dobilo otkaz u posljednje dvije godine, zbog političkih kadroviranja na vrhu, malih plaća i loših uvjeta rada. Riječ je redom o inženjerima i operativcima – uredske udarače pečata i uhljebe ionako nitko ne želi pa oni ostaju. Da je u Zrinjevcu potpuni kaos, ionako je već neko vrijeme javna tajna.

A što tek reći na napis koji kaže kako je počelo označavanje opasnih parkova i javnih površina u Zagrebu, ali mnogi građani se na to oglušuju? Naslov bi prije tri godine glasio: “Nova svinjarija: Bandić, umjesto da odreže grane, zatvara parkove! Djeca se nemaju gdje igrati, psi nemaju gdje pišati! Parkovi nisu sigurni zbog Bandića!” Kao što je, uostalom, bilo sa zgradama nakon potresa. Zašto sve nije bilo raščišćeno iduće jutro?! Djeca moraju u školu! Sad nije raščišćeno ni tjedan dana nakon osjetno manje kataklizme, ali nikog nije briga.

Vatrogascima svaka čast, ali oni bi trebali biti tek ispomoć gradskim službama, a ovako je gotovo sav posao nakon nevremena pao na njih. Lokalni DVD je možda dovoljan za Svetu Nedelju ili Novo Čiče, iako je i to upitno, ali grad veličine Zagreba jednostavno treba puno više od toga. U kriznoj situaciji od gradske vlasti smo vidjeli malo do ništa. Istina, nije se ni Bandić istaknuo nakon potresa, iako je reagirao bolje nego Tomašević nakon nevremena, ali kad se usporedi količina kritike – očito je da postoji dramatičan nerazmjer i da Možemo i dalje nije potrošio sve kredite kod javnosti i medija. Bandiću je trebalo 20 godina da ih potroši do kraja. Koliko će još ova ljubav potrajati, vidjet ćemo – ali čini se da se strpljenje Zagreba ipak polako topi.

SAM U TENISICAMA: Ne odaje dojam vođe, nego papka

Neposredno nakon nevremena, u prošlotjednoj kolumni, kritizirao sam gradonačelnika da nije izašao na teren. Malo nakon predaje teksta, ipak jest. Na otužnim fotografijama koje je plasirao u medije vidi se kako sam samcat skuplja lišće neposredno ispred sjedišta vatrogasaca u Savskoj. U istim tenisicama u kojima inače prima strane državnike. Stvarno, vođa koji ulijeva povjerenje i sigurnost građanima! Sve je pod kontrolom, on je tu i skuplja lišće. Tomica bi trebao znati da se političar (gotovo) nikad ne smije naslikavati u javnosti sam samcat – jer tako ne odaje dojam vođe, nego papka. Njegov prethodnik, kao i Plenković, savladao je tu osnovnu lekciju iz PR-a. Bandić je možda bio populist i njegovo naslikavanje po gradu vjerojatno nije imalo nekog utjecaja na razvoj događaja, pravio bi se da izdaje naredbe, ali je pazio da uvijek bude okružen pobočnicima, iza njega su uvijek bili najbliži suradnici.

Najjača je ipak priča kako je “pomagao djelatnicima i nosio granje kako bi se, barem malo, ubrzalo raščišćavanje”, i kako ga je jedan vatrogasac i zagrlio. To čak nije u maniri Bandićeva populizma, koji je inače, iako povremeno ljigav, bio odrađen po svim pravilima odnosa s javnošću, više u maniri komunističkih objava u Vjesniku iz vremena druga Tita.









No na stranu sada PR, zanima me i gdje je najbolji gradonačelnik ikad, kojeg kriminalci i bandićevci napadaju samo zato što je pošten, odnio tu majušnu grančicu s tri listića? U kontejner za papir? U kontejner za plastičnu ambalažu? U kontejner za miješani otpad sigurno nije jer je nije stavio u plavu vrećicu. U onu kanticu za biootpad ne bi stala. Možda ju je predao nekom suradniku?

A potom je otputovao u Estoniju, gdje ima važnijeg posla nego baviti se oštećenim gradom. Jer ondje će se raspravljati o zelenim politikama i održivom razvoju. A nakon toga ide na godišnji pa će iduću presicu održati tek 22. kolovoza. Za njim su ostala iščupana polusrušena stabla naslonjena na zgrade, poput onog u Ulici svetog Mateja – istoj onoj gdje je poginuo pješak – zbog kojeg su stanari gotovo tjedan dana apelirali i tražili od Grada da ga ukloni, da bi na kraju bilo uklonjeno tek šest dana nakon nevremena, i to nakon što je priča došla u medije. Nastavi li tako, mogao bi se vratiti među aktiviste i prije nego što se itko nadao.

NEBITNO ZASJEDANJE: HDZ ih izvrijeđao preko Zekanovića

Što je oporba postigla sjednicom Sabora? Realno, ne mnogo – ali nije oporba ta koja je sjednicu sazvala, sazvao ju je Milanović pa je pravo pitanje što je on postigao time. To ne znači da je sjednica bila nepotrebna, ako ništa drugo da se veleštovanim zastupnicima malo skrati inače predug godišnji, iako je i prije nje bilo jasno da će HDZ-ova većina izglasati što god njima odgovara. Isto je tako jasno da će im oporba sve do izbora trljati nos time što su izglasali. Ali jasno je i da HDZ-ove birače nije za to previše briga pa je i šteta za HDZ upitna.









Neke osobe ipak vrijedi spomenuti: kao prvo, Zekanovića, koji je odlučio sramotiti se s Milanovićevom kartonskom lutkom, što je posve promašena apologetika HDZ-a, i vrijeđanjem oporbe. Takvi likovi obično postoje u režimima poput Vučićeva, posao im je da brane vlast po svaku cijenu, makar morali sami sebe potpuno moralno diskreditirati, a za to obično budu nagrađeni nekom sinekurom. Ipak, postigao je cilj – potjerao je oporbu iz Sabora, iako je u procesu natjerao Jandrokovića da izigrava budalu i da u istoj rečenici iznese dvije do tri suprotne teze. Što njemu, doduše, nije previše teško. Posao mu je, uostalom, da upravlja Zekanovićevim provokacijama i kazni oporbu kad nasjednu na njih, odnosno da manipulira radom Sabora skrivajući se iza poslovnika. Legalno? Možda. Demokratski? Nimalo.

Opet, ako se oporba ne može nositi s trolom poput Zeke, kako misle voditi državu? Ako su već došli vrijeđati HDZ a da uopće dublje ne razumiju problematiku i tehnologiju prodaje plina – a jesu, to je bio i smisao svega – onda bi morali računati i s tim da će HDZ vrijeđati njih. Naravno, ne izravno nego preko Zeke, da umanje sebi reputacijsku štetu. Pa bi to morali moći uredno ignorirati, a ne nadureno izletjeti iz Sabora pa onda panično trčati natrag kako bi za govornicom uspjeli reći nešto za što ionako nikoga nije briga.

TROSKOTOVA PRIČA: Ljuta trava za ljutu ranu

A opet, valja spomenuti i Zvonimira Troskota. Koji je objasnio kako bi oni za gospodarski kriminal išli u prijedlog oduzimanja državljanstva i izgona iz države. “Time drugima više nikada ne bi palo na pamet da državne resurse kradu na ovakav način.” Osim što nije objasnio na koji bi način onda bilo dopušteno krasti državne resurse, Troskot je “zaboravio” da Ustav Hrvatske, kao i bilo koje druge države, jasno kaže da se državljanstvo ne može oduzeti nikomu tko ga je stekao po rođenju.

Ako je to priča za pecanje birača na nekoj antikorupcijskoj retorici, onda je loša i jeftina i puca na potkapacitirane birače, a usto je i kontraproduktivna jer zaudara na totalitarizam. Ako Troskot stvarno ne zna što piše u Ustavu, a sjedi u Saboru, onda je to zabrinjavajuće. Da su Zekanović, Jandroković i Troskot likovi u filmu Sergia Leonea, zvao bi se “Loš, zao, blentav”.

A zabrinjavajuće je i to što nije razjašnjeno je li netko krao. Plenković se uvalio u probleme samim time što je fiksirao ne samo cijenu nego i kupca plina na jednoj strani tržišnog lanca, onoj na kojoj ga HEP kupuje od INA-e, a da to nije učinio – nije ni mogao! – i na drugoj strani, onoj po kojoj ga HEP prodaje bilo komu po cijeni koju ne samo da određuje tržište, nego se viškovi plina moraju prodati trenutno, i to preko sustava dražbe. Svaki diplomirani ekonomist mu je mogao, i trebao, šapnuti da to u konačnici kad-tad mora dovesti do ovakve situacije u kojoj će netko kupiti plin u bescjenje – a on sam je trebao znati da će, kad se to dogodi, svi uprijeti prstom u njega i reći “HDZ lopovi”.

Jedini koji će imati realne koristi od ove sjednice Sabora vjerojatno je Milanović. Ostavio je dojam da pokušava nešto učiniti u okviru svojih minimalnih ovlasti, tako da ga sad HDZ ne može optužiti da samo govori i ništa ne radi, iako mu je kao predsjedniku Republike uglavnom posao da govori i ništa ne radi. Nije se previše zamjerio nikomu, osim, naravno, HDZ-u s kojim je na “pas mater” i inače, a većina će birača svakako podržati taj njegov potez. Bila je to ipak divna prilika da oporba zabije gol HDZ-u, ali ona je pucala na gol kao što je Petković pucao penal Hajduku, traljavo. A kad je riječ o kancelarskom sustavu na koji se sada žale – sjetite se, sami su tražili njegovo uvođenje kad je Tuđman bio predsjednik kako bi umanjili njegov utjecaj, po običaju ne razmišljajući dalje od svog nosa. Na kraju su i uspjeli, ne računajući s tim da bi jednog dana HDZ mogao imati parlamentarnu većinu, a oni – predsjednika.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Dnevno.hr