Holjevac zatečen potezom Jelene Veljače: ‘Ako je probila granice nečeg, to su granice besramnosti’

Autor: Marcel Holjevac

Tjedni pregled Marcela Holjevca čitajte samo na portalu Dnevno.hr

Zloćkica Jelena: Granice ludila ili gluposti

Politika nije za ljeto pa krenimo u revijalnom tonu. Moda, estrada, Jelena Veljača. Umrla je Sinéad O’Connor, irska pjevačica poznata koliko po talentu toliko i po tome što je, kako to bude među umjetnicima, bila hodajuća enciklopedija duševnih poremećaja i bolesti, uključujući i maničnu depresiju ili bipolarnost, cjeloživotna ovisnica, te po tome što je poderala papinu sliku uz riječi: “Borite se protiv stvarnog neprijatelja”, da bi na kraju prešla na ne baš feministički islam – što je vjerojatna budućnost antikršćanske struje feminizma, kao što je krajnji doseg hrvatskih antifašista odlazak u Beograd i prelazak na četništvo, kao ultimativni vid antifašizma.

“Sinéad je bila preteča svih nas neukroćenih žena koje nosimo etikete problematičnih, probijajući granice”, izjava je kojom je Jelena probila granice vlastite već poslovične umišljenosti. Mislim, koju je to granicu ona probila da se uspoređuje sa Sinéad? Po čemu je ona problematična? Dobro da se nije usporedila s Amy Winehouse, kojoj je čak i jedan Keith Richards rekao da smanji drogu ako misli poživjeti. Istina, umišljena je, iritantna, neki smatraju i da je jednostavno glupa. Ali to što je netko predmet ismijavanja i kolutanja očima dobrog dijela javnosti obaju spolova ne čini ga “problematičnim”. Kao što je usporedba sa Sinéad ne čini talentiranom.





Stvarno mi je prejako kad fensijanerice iz režimskih medija počnu glumatati zloćkice i buntovnice. Sinéad je bila autentična luđakinja iz problematične obitelji irskih alkoholičara. Jelena bi željela biti autentična luđakinja, ali tako da ostane faca sa špice s velikim stanom u centru, dio establišmenta iz fine obitelji. Sinead je kao maloljetnica krala iz dućana, završila u zatvoru, imala je četvero djece iz četiri braka, od čega je najkraći potrajao oko dva tjedna, a raspao se zbog crack kokaina. Jeleni je vjerojatno najbuntovniji potez u životu bio što je mužu rekla da je kupila samo dva para cipela, a kupila je tri, i to što ponekad popije votkicu umjesto sokića. Možda se kad i prošvercala u tramvaju i zapalila joint. Sinéad je probijala granice ludila, a Jelena samo gluposti. To je ipak razlika.

Jedino što dijeli sa Sinéad jest bolesna fiksacija na Katoličku crkvu. “U mojoj se obitelji (mirno socijalističkoj) potiho slavilo deranje papine slike”, kaže Jelena, s tim da je Sinéad na koncertu iskidala sliku Ivana Pavla II. jer je mrzila svoju majku katolikinju, koju je opisivala kao zlostavljačicu (je li to stvarno bila, ne znamo). A kod Jelene je to uglavnom pomodarski uvjetovano, a dijelom i time što, za razliku od Sinead, Jelena nije u stanju pobuniti se ni protiv ideologije koju su joj nametnuli roditelji i društvo još u djetinjstvu.

Ako je Jelena probila granice nečeg, to su granice besramnosti u iskorištavanju tuđe tragične smrti i života za vlastitu samopromociju: “Sinead je bila žrtva društva koje je nije shvaćalo! Gledajte mene, i ja sam žrtva! Ni mene ne shvaćaju!” Da, žrtva iz zagrebačkog jet-seta (O. K., i sam pojam je nešto kao ciganski kralj, ali svejedno). To nije samo nakaradno – to je i lešinarenje u najnegativnijem značenju te riječi.

Ovim putem bih molio Jelenu da mi objasni tko joj je i kada rekao da “nosi etiketu problematične” i “neukroćene”. Jer ljudi svašta misle i govore o njoj, ali još nisam čuo da je “problematična” i “neukroćena”. Ipak, još može stići Sinéad bar u nečemu. Ona je, naime, tek nakon četiri braka i četvero djece “shvatila” da je lezbijka. Jelena je tek na trećem, još stigne otkriti svoju pravu seksualnost.

4U Vlatka: Ustaški brod samo za nju

A kad smo kod Sinéad, najpoznatija njezina pjesma zove se “Nothing compares 2U”. Stvarno, što se može usporediti s 2 U? Pa, 4 U. “For You”, za tebe. Nije poznato hoće li Vlatka Pokos postumno tužiti Sinéad, potom UB40, U2, i još neke jer su vratili zločinačko slovo U u Umjetnost, ali svakako hoće vlasnika brodice 4U jer je zaključila da je brod ustaški. Iako logotip kojim je to 4U otisnuto na krmi ne podsjeća baš previše na ono ustaško U, čak mu je sličniji logo Ultre i vjetrobran zagrebačkih tramvaja. Ali Vlatka je majstorica u prepoznavanju ustaša.

Devedeset pete baš nije bila, kad se, o čemu svjedoče stare fotografije, družila s IX. bojnom HOS-a “Rafael Boban”, i dizala – naravno, pjesmom – borbeni moral bojovnicima, ali sad je.









Zasad nije poznato čiji je brod, je li vlasnik uopće Hrvat, ima li ikakvih ustašofilnih sentimenata i hoće li to zavšiti kao onaj slučaj kad je Maja Sever digla frku zbog imaginarne kćeri ilegalnog imigranta iz Sirije za koju se utvrdilo da ne postoji. Ali je poznato što je Vlatka napisala.

“Šokantno je vidjeti da se upravo na njihovom brodu nalazi zločinačko, ustaško slovo ‘U’, pod čijom simbolikom su u Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj ubijene desetine tisuća ljudi… Licemjerno pozivaju ljude imenom ‘4U’, što bi trebalo značiti ‘Za tebe/vas’, ali nije jasno uključuje li to ‘crnce’, Židove, Rome i sve one koji nisu čistokrvni Arijevci, poput onih koji su osmislili ovaj ‘divan’ marketinški potez?! Koji slavi upravo crnu boju zločinaca na svom brodu.” Brod je inače – bijel, kao što se vidi sa slike. I nema nikakvih hrvatskih insignija, grbova ni sličnog. I plovi godinama do Plave špilje i ima dobre recenzije turista na Tripadvisoru. Nitko se nije žalio da su ga bacili u more jer je Srbin.

“Nadam se da će biti primjereno kažnjeni, a ja ću osobno podnijeti kaznenu prijavu. Ovu ideologiju mogu si odnijeti iza brda, otkud je dogmizala. Split je simbol otpora fašizmu i ustašluku i ovo je nedopustivo. Koliko znam, u Hrvatskoj je zabranjeno promoviranje fašističkih, nacističkih i ustaških simbola pa molim odgovarajuće institucije da promptno reagiraju”, istaknula je Vlatka te je opomenula Hrvate iz Bosne i Hercegovine da “zaobiđu” njezin profil.









Dakle, licemjerje tu nije teško primijetiti. Njezina ideologija, u kojoj nema mjesta za “one preko brda” (Vlaje) i Hrvate iz BiH, nije nimalo različita od one u kojoj nema mjesta za Židove i Srbe. Vlatkica bi, da smo u ’41., vjerojatno nosila crno, s obzirom na šovinistički stav prema “primitivnim” narodima. Kažu da je lako izvesti djevojku sa sela, ali je teško izvesti selo iz djevojke. A što se borbe protiv slova abecede tiče, sretno s tim, Vlatka. Možda dobiješ neki džeparac za ovu objavu, ako ne, javi se da ti skupimo za kartu za Kanadu. Istina, i ondje ima ustaša, ali ti nisu smetali.

Barbie ustaškinja: Ključni pojam u “srpskom” filmu

Ženskom triju fantastikus dodajmo Snježanu Pavić, koja je zaključila kako su “Hrvati Barbie nasilno prekrstili u heroinu borbe protiv pravoslavlja!”, i kako “taj kiks nije slučajan”. Ona je lucidno primijetila kako u filmu “Barbie ustaje protiv ‘patrijarhije’, ali ne znamo je li one povijesne Pećke, Carigradske ili holivudske?”

Veleumna Snježana je tako zaključila da je “partrijarhija” (hrvatski je ispravno “patrijaršija”!) ključni pojam u filmu pa se pita “zašto su prikazivači u Hrvatskoj odlučili Barbie pretvoriti u heroinu pokreta protiv pravoslavlja”, i lametira o tome kako je “hrvatskim gledateljima rečeno kako svijetom vlada patrijarhija, ali im nije rečeno koja. Valjda srpska, s obzirom na to da je patrijarh Porfirije zadužen za pravoslavne vjernike sve do Trsta?”. A onda lupeta i trola na još par kartica o tome kako se treba boriti protiv patrijarhata, a ne protiv patrijarhije. Tekst zaključuje rečenicom: “Srećom, djeca nisu glupa. Znaju engleski.”

Djeca nisu glupa, bar ne ona moja, pa su čak i one shvatile da Ken pogrešno izgovara riječ “patrijarhat” kao “patrijarhija” jer kao stanovnik Barbielanda nema pojma ni o čemu u stvarnom svijetu, “patrijarhiju” shvaća kao ono gdje Barbike Kenovima donose hladno pivo i gdje se svijet ne vrti oko ružičastih haljina i štikli nego oko konja i automobila. Drugim riječima, svatko tko ima pola grama smisla za humor i bar tri povezana ganglija u glavi, može shvatiti da je točno da to nije “slučajan kiks” – nego posve namjerna verbalna šala, na račun Kenova nepoznavanja pojmova, a samo netko vrlo maliciozan ili vrlo bedast može to povezati s pravoslavljem. Pobogu, pa on, oduševljen netom otkrivenom “patrijarhijom”, “mudro” zaključi kako svijetom vladaju – konji!

No kad ste opterećeni kompleksima i u svemu vidite “belosvetsku zaveru protiv vascelog srpstva”, onda jasno da i jednu namjerno pogrešno napisanu riječ – pisalo bi “patrijaršija” da se odnosilo na pravoslavlje, ali to ne bi imalo nikakvog smisla! – nećete shvatiti kao ono što očito jest nego kao antisrpsku zavjeru. Čudo što nije primijetila i crveno-bijele kvadratiće na raketi kojom Barbie i Ken putuju – prva je bijela! Ustaška ujdurma! Jelena, Vlatka, probajte nadmašiti Snježanu!

Tako je sad sirota Barbie, nakon što je optužena da “ženama nameće nerealne standarde ljepote” (“Pa to joj je cijela poanta!”, uzviknula je moja osmogodišnjakinja kad smo u kući razgovarali o filmu) optužena i za ustaštvo. Možda počne nositi i crno, možda se pojavi i “Barbie 4 U” s kapicom. Samo za Hrvate. Možda naprave i Barbie u liku Sanje Sarnavke, koja djeci ne bi nametala nikakve standarde ljepote, makar ne vjerujem da bi se baš prodavala. Ah, taj konzumerizam gdje djeca kupuju što žele, stvari od kojih su sazdani snovi, a ne što im feministkinje odrede kao “standard ljepote”, recimo debelu Lizzo.