Holjevac zaprepašten astronomskom kaznom za branitelja: ‘Koliko bi onda trebali platiti Martić i Šljivančanin?

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

Tjedni pregled Marcela Holjevca čitajte samo na portalu Dnevno.hr

Nisu navijači: Uopće nisu išli gledati utakmicu

Huligani iz redova BBB-a su, unatoč zabrani gostovanja, uspjeli doći do Atene, izazvati stravične nerede koji su među glavnim vijestima svjetskih medija, a rezultat je – zasad – jedan mrtav, masa teško ozlijeđenih, ogromni problemi za Dinamo, narušen imidž Hrvatske, vjerojatne doživotne zatvorske kazne za one koji su sudjelovali u napadu na poginulog Grka te višegodišnje kazne zatvora za sve ostale koji su sudjelovali u neredima. Dok dečki izađu, naučit će arapski i sve o islamu od kolega iz ćelije. Dodatni je problem za njih što četvorica ranjenih Grka, kako se čini, nisu sudjelovala u neredima – bili su u okolnim kafićima, dakle “civili”.

Mogućnost da je ubojica grčki državljanin ne znači puno. Huligani su krenuli u Grčku bez ikakve namjere da gledaju utakmicu – to ih nije zanimalo, zanimao ih je dugo najavljivani i pripremani, dogovoreni obračun s huliganima iz redova navijača AEK-a, ponajprije kao “osveta” za batine koje su dobili u Ateni prije dosta godina, ali i “pitanje časti”. Snimka dolaska na stanicu u Ateni ne ostavlja traga sumnji: krenuli su u grad s palicama, toljagama, i počeli napadati sve što se kreće.





Huligani AEK-a su također bili obaviješteni o dolasku, o tome svjedoče dokumenti iz grčkog tiska, i organizirali su “doček”. Nasilne huliganske skupine dijele se na “naci” i “antifa” grupe, ugrubo rečeno, pri čemu su huligani iz redova Boysa povezani s navijačima Panathinaikosa, uz Olympiakos “zakletog neprijatelja” AEK-ovih “antifa”. Oni su “gostujućim” razbijačima kao “domaćini” osigurali svu moguću logistiku i pratili ih u “ratničkom” pohodu. Valja reći, AEK-ovi huligani ne da nisu anđeli, nego su njihovi “ultrasi”, “Original 21”, počinili neka od najgnusnijih djela nasilja, uključujući i šokantni prikaz tijekom nogometne utakmice Lige prvaka 2018. protiv Ajaxa, koja je doslovce završila u moru krvi i Molotovljevih koktela.

Među huliganima ne postoje “dobri” i “loši” dečki u smislu ideologije – jednostavno, svi su nasilnici. Neosporno je da su “naši” huligani iz redova Boysa izazvali nerede i da su krivi za mrtve i ranjene, ma kako to nama bilo mučno priznati, ali to ne znači da ne postoji odgovornost na grčkoj strani, prije svega na strani poslovično traljave grčke policije. Problem ovdje nisu Boysi kao navijačka skupina. BBB-ovci su navijači. Oni su pomagali nakon potresa, nakon zadnje oluje koja je poharala Hrvatsku, sudjelovali su u brojnim humanitarnim akcijama. Ovdje je riječ o stotinjak ili dvjesto huligana – koje je nepravedno nazvati navijačima, i istim takvima na grčkoj strani, uključujući i AEK i Panathinaikos.

Zlobnici sad priželjkuju izbacivanje Dinama, a i Grci to traže, lažno tvrdeći da im “Dinamo nije rekao da dolaze huligani”. Dinamo kao klub nije morao znati, niti je znao, išta o tome. Policija je znala, ona grčka, jer joj je ona hrvatska javila, kao i crnogorska i albanska. Ali je maestralno zeznula stvar, tako da je teško reći jesu li Grci više bijesni na Hrvate ili na svoju policiju koja je na poprište stigla nakon pola sata, kad su samo mogli pobrojiti mrtve i ranjene. AEK sad manipulira pokušavajući tragediju iskoristiti da bi bez utakmice eliminirao Dinamo iz europskih natjecanja. No prema kriterijima UEFA-e, klupska odgovornost je na AEK-u, pred čijim se stadionom dogodio pokolj, i na grčkoj policiji, koja je prespavala najavljeni napad. Ne na Dinamu, koji je jasno poručio svojim navijačima da ne putuju u Grčku, koji nije organizirao njihov put i koji kao klub nema ništa s tim.

Poučak slučaja: Reputacijska šteta ogromna

Slučaj ukazuje na dvije stvari. Prvo, besmisleno je postalo kažnjavati klubove zbog huliganizma – to ne pomaže jer većinu huligana nije uopće briga za klub, pa tako on ne može ni utjecati na njihovo ponašanje niti ga kontrolirati. Kojeg smisla ima zabraniti nekom doživotno pristup stadionu, kad se nasilje koje prati nogomet odavno prelilo na ulice gradova, a na stadionima je najgora stvar koja se događa poneka bačena baklja?

Dinamo neće – srećom – biti izbačen iz europskih natjecanja, ali ne samo da će pretrpjeti ogromnu reputacijsku štetu nego i financijsku, a bit će pod mikroskopom UEFA-e godinama. Huliganizam odavno zapravo nema neke veze s nogometom ni klubovima. Umjesto kažnjavanja klubova, bolje bi bilo “ultrase”, koji postoje samo radi izazivanja nasilja i obračuna sa suparničkim istim takvim grupama, proglasiti terorističkim organizacijama, što i jesu. Je li to moguće a da se sve navijače ne proglasi teroristima? Svakako, kao što je moguće islamske radikalne organizacije proglasiti terorističkima a da se sve muslimane automatski ne proglasi teroristima.

A drugo – upravo radi reputacije Boysa i navijačkih skupina, one same trebaju jasno povući crtu i izbaciti one koji su u toj priči isključivo radi nasilja. I prestati im davati potporu, bilo prešutnu, bilo otvorenu. Jer njihov cilj nije podržati Dinamo, nego ga izbaciti iz svih natjecanja. S te strane, i naše obavještajne službe trebaju provjeriti tko je zapravo ta ekipa koja je išla u Grčku i ima li to neku drugu pozadinu, recimo ovladavanja Dinamom. I jesu li dobili neki novac za to. Nasilje prati nogomet, ali ne smije biti svrha i cilj. Drugim riječima, navijači su jedno, oni su uz klub u dobru i zlu. Huligani su drugo, njih za klub nije briga, za nogomet još manje. I njihove organizacije treba tretirati kao i sve druge takve koje postoje samo zbog nasilja. A ako se žele klati međusobno “zbog časti”, treba ih smjestiti na stadion, ograđene kavezom, i naoružane buzdovanima i sjekirama, pa organizirati gladijatorske igre. Za dobru mjeru, moglo bi se ubaciti i lavove, iako bi se vjerojatno zaštitnici životinja bunili.









Veljko Marić: Kad država časti susjede

Veljko Marić je prije desetak godina bio česta tema u medijima. Riječ je o hrvatskom branitelju kojeg je sud u Srbiji osudio za ubojstvo srpskog civila u Domovinskom ratu, na 12 godina zatvora. On je u travnju 2010. godine uhićen tijekom rutinske kontrole na srpsko-bugarskoj granici koju je pokušao prijeći kao vozač kamiona. U Beogradu je potom 2012. godine osuđen na 12 godina zatvora za ubojstvo Petra Slijepčevića, civila srpske nacionalnosti u mjestu Rastovac nedaleko od Grubišnog Polja, gdje se nalazio kao pripadnik 57. samostalnog bataljuna Zbora narodne garde Grubišno Polje. Kaznu je služio u zloglasnom zatvoru Padinska skela u Sremskoj Mitrovici, a 2015. godina biva izručen Hrvatskoj na odsluženje ostatka kazne.

No tu priči nije kraj. Obitelj ubijenog je tužila RH tražeći odštetu, a koncem 2017. godine Županijski sud u Splitu im je pravomoćno dosudio 250.000 kuna te je Republika Hrvatska isplatila odštetu obitelji ubijenog srpskog civila, a sad država taj novac potražuje – od Marića. Riječ je o oko 50.000 eura, koje bi sad već 72-godišnji Marić morao isplatiti proračunu Republike Hrvatske, prema presudi Općinskog suda u Bjelovaru.

On nije jedini. Samo je sud u Splitu, do 2020. godine, dodijelio više od 5 milijuna kuna odštete obiteljima Srba ubijenih tijekom ratnih akcija, a taj novac moraju platiti počinitelji. Stvar je pomalo čudna jer mi nije poznato da se u praksi nakon odležane kazne plaća još i odšteta obitelji ubijenog, osim kad je riječ o u ratu ubijenim civilima srpske nacionalnosti – pa i srpskim vojnicima, kao u slučaju mosta u Karlovcu. Pitanje je vrlo jednostavno – hoće li Republika Srbija ikad platiti odštetu i za jednog ubijenog Hrvata ili silovanu Hrvaticu ako su te zločine počinili njihovi državljani?









Govorimo o tisućama takvih slučajeva! I zašto odvjetnici sa sudova RH ne šalju takve zahtjeve prema Srbiji, jer mi nije poznato da je ikad obitelj ijednog ubijenog civila Hrvata dobila odštetu od Srbije? Ili se mi držimo one da “Srbija nije bila strana u ratu?” I koliko bi onda trebao platiti jedan Mile Martić, recimo, za mrtve civile u Zagrebu? Da ne spominjem Šljivančanina koji uredno prodaje knjige po Srbiji i dobro živi od toga i tako dalje. Što je s tužbama logoraša, Hrvata, koji su bili zatočeni u konclogorima na teritoriju Srbije, imaju li oni kakvo pravo na odštetu od bilo koje države?

Jer, ako Srbija kao država ne plaća našim civilima odštete, zašto ih Hrvatska plaća “njihovima”? I još taj novac potražuje od pojedinaca?

HDP protiv lektora: Jugoslovno su protiv zakona

Zakon o jeziku, nakon što se našao na udaru profesionalnih Jugoslavena, sad se našao i na udaru HDP-a, Hrvatskog društva pisaca. Oni bi da se prijedlog povuče iz procedure. Razlog nije teško dokučiti, naveden je u njihovu priopćenju: “Izražavamo čvrsto protivljenje jezičnoj politici zasnovanoj na ideologiji podjela i ograničavanja, jer bi dovela do zatvaranja hrvatskog jezika prema drugim, potpuno razumljivim jezicima iz susjedstva, a time i prema društvima s kojima u velikoj mjeri dijelimo život.”

To je kretenarija. Kao prvo, mi u velikoj mjeri dijelimo život prije svega s drugim državama EU-a, a ni u jednoj od njih ne govore nama “potpuno razumljivim jezikom”. A to ne znači da smo zatvoreni prema njima, naprotiv. Prema Srbiji, ovakvoj kakva je danas, trebamo biti zatvoreni, naravno.

A što reći na argument o tome da hrvatski jezik “nije ugrožen pa ga ne treba ni štititi?” Pa ne propisuje zakon pravopis, propisuje upotrebu jezika, i to je itekako potrebno! Prije svega pred službenim tijelima države! Ili, što reći na ovo: “Mišljenja smo da uvođenje brojnih lektorskih službi u javnopravna i tijela državne vlasti, a naročito outsourcing agencija koje će niknuti iz redova rodbine, tazbine i partijskih prijatelja, ne samo da znači još jedan ogroman trošak na teret građana i otvaranje prostora korupciji, nego i dodatno usporavanje ionako tromog birokratskog sistema.”

Svatko tko je ikad pročitao koji takav dokument zna da ondje u pravilu sjede nepismeni ljudi. Lektori su itekako potrebni! Što, da država zaposli svoje lektore? A zar se tada ne bi zapošljavalo po vezi, i to nepotrebne ljude koji bi radili pola sata dnevno, ako?

Svatko tko zna išta o korupciji, zna da outsourcing smanjuje (iako ne ukida posve) mogućnosti za korupciju, a ne povećava ih. No najbizarniji argument je sljedeći: “Jedna od posljedica ovakvog Zakona bila bi da, ionako prisutna, diskriminatorska politika financiranja otkupa knjiga – dobije potpuni legitimitet. Time bi javne knjižnice izgubile svaku mogućnost nabavke knjiga srpskih, crnogorskih i bosanskohercegovačkih autora jer nisu na hrvatskom jeziku – a koje je besmisleno prevoditi.”

Odakle tim ljudima ideja da je te knjige “besmisleno prevoditi”?! Pa današnja djeca nerijetko bolje razumiju engleski nego srpski – u kojem im je masa riječi nepoznata – znači li to da je besmisleno prevoditi i engleski? Zabranjuje li, uostalom, zakon knjižnicama da drže literaturu na stranim jezicima? “Izgleda da je jedini cilj njegovo čišćenje od ‘srbizama'”, kažu pisci. Pri čemu su srbizmi pod navodnicima. To, kao, ne postoji. Eto, bar znamo što ih zapravo zabrinjava.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Dnevno.hr