Holjevac: ‘U Zagrebu postoje dvije vrste smeća i ne zna se s kojim je gori problem’

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

Petrinja je svečanim gostovanjima političara obilježila treću godišnjicu od potresa, a nedugo nakon toga Japan je pogodio potres kudikamo jači od onog koji je prodrmao Petrinju. Bit će zanimljivo pratiti tko će prije dovršiti posao obnove od potresa: Japanci od onog jučer ili Petrinja od onog od prije tri godine? Pa, pokušajmo odgovoriti na to pitanje.

Na treću obljetnicu razornog potresa iz Ministarstva graditeljstva poručuju kako je cijelo područje danas veliko gradilište te da je postignuta željena dinamika obnove. No mnogima kuće još nisu obnovljene, a kad će biti, ne zna se. “Dinamika obnove doživjela je svoje veliko ubrzanje i to se vidi na prvi pogled ovdje u Petrinji”, hvali se Plenković i ujedno zahvaljuje Petrinjcima na – strpljenju.

A koji drugi izbor imaju nego biti strpljivi? S druge strane, svijet je 2016. obišla viralna snimka rupetine na ulicama japanskog grada Fukuoke duboke 30 metara, koja se prostirala preko šest prometnih traka. U tipičnoj demonstraciji japanske učinkovitosti, radnici su radili danonoćno i nakon samo 48 sati rupa je nestala bez i najmanjeg traga. Ne samo da je popravljena i asfaltirana cesta nego je ispod postavljena i nova kanalizacija, vraćeni su novi semafori i signalizacija, iscrtane nove zebre, postavljene nove telefonske i vodovodne instalacije, kao i one plinske. I onda je sve zatrpano s više od 6000 kubika zemlje. Više nego impresivno. Slične snimke gledali smo i nakon potresa 2011., kad su Japanci također zadivili svijet brzinom kojom su vratili stvari u red nakon katastrofe.

Japancima je najveći stres bio kašnjenje na posao

Kod nas pak samo birokratska procedura traje mjesecima, ako ne i godinama. Potom slijede javni natječaji. Potom slijede poništenja javnih natječaja jer nisu otišli komu treba. Onda slijedi ponovljeni javni natječaj, pa žalbe. Potom tvrtke koje su dobile poslove, a nemaju svoju operativu, ugovaraju te poslove s podizvođačima koji također nemaju operativu, a onda ih oni daju nekom tko ima, za pola novca koji su naplatili državi. Onda se traže Nepalci, pa se traži materijal, pa se ispostavi da sve što se napravilo ne valja, pa se kreće ispočetka.

Iskreno, ja ne znam kako Japancima uspijeva sve to zaobići i jednostavno poslati bagere i šljakere da obave posao, bez suvišnih birokratskih procedura i bez petljanja politike. Ali da moram, kladio bih se na Japance. Neki kažu, “pa znaš li ti kolike su Japancima plaće, a kolike su naše”. Znam, u tome i jest problem. Možda i kod nas budu takve kad postanemo učinkoviti i brzi poput Japanaca. A to nije toliko do Nepalaca na baušteli koji su zamijenili Muju i Hasu, iako, istina nisu toliko učinkoviti kao Haru i Akira, koliko do politike. No najviše je do – mentaliteta.

Kad se prije 12 godina dogodio spomenuti katastrofalni potres u Japanu, supruga se javila obiteljskim prijateljima koji ondje žive. Njima je najveći problem i najveći uzrok stresa bio što su zbog potresa iduće jutro morali krenuti na posao po mrklom mraku, tri sata ranije nego inače, kako ne bi slučajno zakasnili zbog urušavanja prometnica i zgrada. Jer, znate, u Japanu radnici smatraju da potres od oko osam Richtera nije izgovor za kašnjenje na posao idućeg jutra, to je pitanje časti. Ali puno im je važnije od potresa bilo pohvaliti se time da im je kći uspješno položila ekstremno tešku japansku maturu. Toliko o razlikama u mentalitetu.

Sam protiv sebe

Prelazak iz aktivističkih voda u političke Tomaševiću i njegovoj ekipi šampanj-ljevičara i bicikl-ekologa baš nije najbolje sjeo, često se i dalje ponašaju kao da je netko drugi odgovoran za Zagreb. Ipak, u aspektu PR-a Tomašević se nedvojbeno ponaša kao političar, kao kopija Plenkovića: na zadnjoj presici prije Nove godine hvalio se postignućima koja nitko osim njega i njegovih stranačkih drugova ne vidi i elegantno prešutio sve ono što je zabrljao te obećao da će odsad marljivo raditi sve ono što nije radio dosad. Dosta je nečinjenja, odlučno je ustvrdio.









I dva puta ponovio kako ima hrabrosti za zatvaranje Jakuševca, a onda još treći put spomenuo hrabrost kad se pohvalio da je imao hrabrosti ukinuti mjeru roditelj odgojitelj. Hrabrost mu se ne može poreći, treba je imati da biste pokušali plesati na pozornici pred kamerama, a znate da vam glumljenje spontanosti stoji koliko i Anki Mrak Taritaš poziranje u bikiniju u manekenskoj pozi. No što se nečinjenja tiče, ono je u ove dvije i pol godine postalo zaštitni znak Možemo, nešto kao korupcija HDZ-u.









“Dosta je bilo straha i neodgovornosti, zbog čega 20 godina nije učinjeno ništa”, prijeti Tomašević. Nije jasno komu jer Bandić je mrtav, a on je na vlasti već godinama i nije učinio ništa niti je riješio ijedan problem grada, ali je gotovo svaki učinio gorim. Nije poznato kani li ponovno organizirati prosvjede protiv neučinkovite gradske vlasti i pozvati na smjenu sebe samog. No sad je odlučan hrabro zatvoriti Jakuševec, kao što je hrabro ukinuo mjeru roditelj odgojitelj, u najkraćem roku. I otvoriti Resnik. Jedino još nije smislio gdje će sa smećem dok Resnik ne bude spreman, tamo negdje oko 2030., ako ikad. To će smisliti naknadno. Upravo, kaže, rade na studiji za otpad, koja će uskoro ići na skupštinu. A mi mislili, kad su govorili kako su se godinama pripremali za preuzimanje vlasti u Zagrebu, da imaju gotovu ne samo studiju nego i kompletan projekt. Bar su u svojim NGO-ima imali lijepog vremena pripremiti ga. A ako ne tada, onda tijekom dvije i pol godine na vlasti u Zagrebu, koje su uglavnom prespavali.

Vrlo smrdljiv problem

Ali ne, jedino što su uspjeli osmisliti jest da će ustrajati na Resniku. Možda im ga Kinezi sagrade za mjesec dana, ali to je malo vjerojatno. Realno je, kažu upućeni, pet do deset godina. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Lećevica pokraj Splita je, uostalom, već gotovo 19 godina u realizaciji, uz potporu EU-a, a stvari se nisu makle puno dalje od početka. U Rijeci, prvi takav centar za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj, Marišćina, nakon godina i godina izgradnje umjesto rješenja postao je problem, i to vrlo smrdljiv problem.

Ne zato što centar nije dobro zamišljen i tehnički izveden, jest, nego zato što je hrpa otpada završila tamo prije nego što je centar bio završen, i ostavljena da trune, jer je postojeće odlagalište na Viškovu, kao i ono zagrebačko na Jakuševcu, već bilo puno. Uz ostale razloge. A Zagreb se guši u biootpadu, koji zbog odrona više ne mogu odlagati na Jakuševcu, gdje ga, tvrde, nisu odlagali ni prije. Ni u ludilu. Ne bi oni to. Samo ne objašnjavaju gdje je sad problem ako nisu. No bitno je da je gradonačelnik konačno našao hrabrosti da prestane s nečinjenjem. Samo, uz hrabrost, trebat će mu ljudi koji imaju znanje i kompetencije kako bi riješio problem prije nego što se Zagreb uguši u smradu Jakuševca i neodvezenog biootpada. A ako takve ljude nema, i ne zna gdje ih može naći, onda bi se trebao ostaviti politike i vratiti među aktiviste.

Zatvaranje Jakuševca neće riješiti ništa. Trpali su na njega biootpad dok nije došlo do kolapsa, a sad najavljuju da će ga hitno zatvoriti i to nazivaju činjenjem. Činiti nešto znači riješiti problem, ne zatvoriti nešto. Svatko može staviti ključ u bravu, ali to samo po sebi nije rješenje problema. Tomašević sad kaže da može izgraditi odlagalište, pardon, centar za gospodarenje otpadom, u Resniku i bez pomoći države. Prije nekoliko tjedana je rekao da to bez pomoći države – ne može. Ako može, što ga je dosad sprečavalo da ga napravi ili da bar počne nešto raditi? Za početak, da bar napravi tu nesretnu studiju? Ako im treba toliko godina da izrode studiju, koliko će im onda tek trebati za realizaciju?

Ima se para

A spomenuo je i povećano ulaganje u kulturu. Vidi se, u Zagrebu je za Novu godinu iz kafića u centru zavijala cajka: nakon što je smeće postalo svakodnevica na ulicama, dobilo je i pravo građanstva u Areni i javnim prostorima. To smeće ni ne namjeravaju riješiti, a teško je reći koje je smeće gori problem. Posebno je šarmantno u njegovu prednovogodišnjem obraćanju to što kaže da je ponosan kako ima proračun devet puta veći od splitskog.

Proračun grada Zagreba za 2014., deset godina prije ovog, iznosio je oko 900 milijuna eura. A u posljednjoj Bandićevoj godini, 2021., iznosio je dvije milijarde eura. U prošloj godini narastao je na 2,2 milijarde, a za iduću godinu iznosit će 2,53 milijarde eura. To je dakle porast od 25 posto u odnosu na zadnji i najveći Bandićev, za četvrtinu. Za Bandića se manje-više znalo komu odlazi novac, uključujući mito i korupciju, ali se nešto i napravilo.

Zanimljivo bi bilo znati kamo sad ide sav taj novac, i onaj dodatni. Jedno od predizbornih obećanja Možemo bilo je pojeftinjenje gradskih usluga, uz veću učinkovitost i manje zaposlenih. Sad se Tomašević hvali time da je u prošloj godini zaposlio novih 200 radnika u Čistoći i Zrinjevcu i još toliko u Zagrebačkim cestama. Samo je zaboravio reći da je toliko radnika godinu dana prije što otpušteno, što svojevoljno zbog niskih plaća i loših uvjeta rada (što uključuje pametovanje vladajućih diletanata i petljanje u posao u koji se ne razumiju) otišlo iz tih tvrtki, samo da bi Tomašević na kraju shvatio da se trava neće sama pokositi ni ceste same popraviti, pa je ponovno zvao na posao iste one koje je otjerao.

Opijeni izbornom pobjedom, otpuštali su ljude nasumičnim odabirom, posve nesvjesni da bez radnika gradske službe ne mogu funkcionirati, istodobno ne dirajući previše suvišnu birokraciju. Htjeli su poboljšati usluge uz smanjenje broja radnika, boljom organizacijom posla i kvalitetnijim kadrom, a rezultat je da ih je napustio upravo najkvalitetniji kadar. O njihovim organizacijskim sposobnostima pak i ne treba previše govoriti: rezultat je da je u konačnici zaposlenih u Holdingu isto ili više nego za Bandića, što Tomašević sad ističe kao svoj uspjeh, a učinak je vidno manji na svim poljima. Trošak za građane je, naravno, veći.

Prodavanje magle

Osim poštenja, Tomašević mora pokazati i učinkovitost, transparentnost u vezi s trošenjem gradskog novca i bar neki vidljiv napredak na bilo kojem polju, a toga nema. Jer, na borbi protiv davno mrtvog Bandića više ne mogu živjeti, a to je izgleda bio jedini smisao postojanja stranke. Možemo jednostavno ne vlada sustavom, ne zbog “Bandićevih kadrova” nego zbog neiskustva (uostalom, ne mijenjaju se nigdje zaposlenici komunalnih službi s promjenom vlasti!) pa se stvari ne događaju prema planu – ozbiljnih planova ova gradska vlast zapravo i nema, tek popis želja – već potpuno stihijski. Umjesto velikih projekata poput proširenja Slavonske ili produljenja Branimirove, novog rotora ili Domovinskog mosta, Bundeka ili MSU-a, imamo jedan (zasad) novi-stari tramvaj iz Augsburga koji se pokvario već drugog dana, uz obećanje novih Končarevih niskopodnih tramvaja do 2025 godine.

Sad, ako mislite da je ovo priča o starom augsburškom tramvaju, koji je postao predmetom sprdnje – nije. Oni niskopodni Crotramovi, Končar-Gredeljevi iz 2010., već se sada konstrukcijski doslovce raspadaju i velik dio ih je izvan prometa, vjerojatno trajno, iako ni jedan nije stariji od 17 godina! Lijepo je kupovati domaće, ali tramvaj treba trajati bar 40 godina. Ako Grad i nije imao ranija iskustva s tim Crotramovim tramvajima kad je dvijetisućitih naručio njih oko 140, bar bi mu sad iskustvo s njima trebalo biti poruka da ne naručuje više iste takve. Na kraju bi ovi iz Augsburga, ma kako bili stari, mogli nadživjeti ove nove Končareve.

Čak bi i oni Končarevi pola stoljeća stari TMK 201 iz sedamdesetih – desetak ih još vozi Zagrebom – mogli nadživjeti ove nove niskopodne. Istina, ako bi se naručili švicarski tramvaji poput onih koje je nabavilo Sarajevo, vjerojatno bi se opet pričalo o uvoznom lobiju, mitu i o tome zašto ne kupujemo domaće. No u konačnici, kao što građane zapravo ne zanima kamo će gradska vlast sa smećem, hoće li ga spaliti, odvesti u Sloveniju ili u susjednu županiju, niti žele da ih se zamara pričama tko je za što kriv, već ih zanima koliko često se smeće odvozi i koliko to košta, tako ih zapravo ne zanima ni gdje će Grad nabaviti tramvaje, zanima ih frekvencija dolazaka, poštovanje voznog reda i pouzdanost voznog parka. A to podrazumijeva da moraju biti više u prometu nego na remontu, što s Crotramovima nije slučaj. Od koga su ih kupili i koliko su ih platili sporedno je, kao što je sporedno kakve vizije gradske vlasti imaju. Bitno je kakve imaju rezultate.