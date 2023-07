Holjevac tuče po onima koji zazivaju propast sezone: ‘Nije, kćerce, Jadran skup, nego si se ti slabo udala!’

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

PRAVO IZBORA Tuđmanom protiv Zorana Milanovića

Milanović mi je nešto kao moja starija kći. Koji put ne znaš bi li je kaznio ili nagradio. Ili oboje. Kao kad je nekidan mlađu sestru stavila na traku za trčanje, koju mala ne zna isključiti, kako je ne bi ometala u igri s prijateljicom. I ostavila je da trčkara kao hrčak. Onaj osjećaj kad biste se najradije nasmijali, ali morate biti ozbiljni. Kažu, nedopustivo je da predsjednik odbije akreditaciju novinaru novinske kuće koja mu inače ide na jetra i zapravo je produžena ruka HDZ-a. Nije demokratski. Pa, nije. A opet, čemu onda služi akreditacija? Mogu li male redakcije, one medija koji nisu srednjostrujaški, koji su, nedajbože, “kontroverzni”, tek tako dobiti akreditacije za presice predsjednika?

HND se pobunio, osovina Zovko – Sever, ali o njima ionako imam mišljenje koje radije ne bih javno iznio. Recimo samo da oni ne zastupaju interese novinske struke, nego određene aktivističke skupine koja se lažno predstavlja kao novinari. Nikad nisu, niti će, ustati u obranu prava novinara s kojima se osobno ne slažu. Valdec je dva puta teško pretučen pred kućom, nije ih bilo nigdje, ali pobjesne kad se nekom njihovu uskrati akreditacija. Nisu strukovna udruga, već ideološka, na granici fanatizma.





I sad bih se ja trebao solidarizirati sa “strukom”, koja bi se prije solidarizirala sa Šešeljem nego s nekim poput mene. I praviti se da ne odobravam. A nije da u ovom slučaju ne razumijem Milanovića. Ako HND štiti samo podobne novinare, zašto predsjednik ne bi pozivao samo one njemu podobne na presice? On i nema obavezu pozivanja svih medija na svoje presice, to ne radi ni Biden. Bira tko može doći. Dodatno, ako Hanza media bira koje će političare i stranke pozvati na svoju feštu, a koje ne, zašto onda političari ne bi birali koje će medijske kuće zvati na svoje presice?

Ne bi to ni Tuđman učinio Feralu, kažu. Njima je inače Tuđman i danas pojam nedemokratičnosti. Bi li Tito to učinio, to ne bi spomenuli. U HND-u su jako osjetljivi na demokraciju, zato žele da Zagreb ponovno dobije Trg maršala Tita. Koji je prema novinarima bio jako demokratičan, u stilu svog nesvrstanog prijatelja Idija Amina: “Jamčim vam slobodu govora, ali vam ne mogu jamčiti slobodu nakon govora.”

Milanović je još dodao sol na ranu nazvavši Hanza mediju kartelom: “To nije medij, to je Handžar media, oni su organizirali cigansku svadbu u Splitu prije dva tjedna, ne romsku. To nema veze sa slobodnim medijem i svatko tko piše tamo za mene nije novinar.” “Ciganska svadba” je proslava 80 godina “Slobodanke”, na koju je pozvan i premijer. Očito je Milanović malo ljubomoran što nisu pozvali i njega – ali opet, što predsjednik HDZ-a ima raditi na internoj proslavi jednog medija koji tvrdi da je “neovisan”? Koja je poruka time poslana javnosti, osim da je Hanza medija upravo ono što Milanović tvrdi – režimska novinska kuća, dijelom financirana iz proračuna? Ako su mediji napali Puljka (opravdano!) zbog “gostovanja” u Noštromu, zašto onda ne razmisle je li gostovanje Plenkovića kod njih, gdje se isto besplatno pije, jede i dogovaraju se “poslovi”, također malo sumnjivo?

HDZ JE POSLAO PUNO GORU PORUKU Frajer koji ne bi proganjao novinare

Ipak, moram primijetiti dozu licemjerja i kod Milanovića. Ne tako davno se pobunio protiv izmjena Kaznenog zakona kojim bi se kažnjavalo “curenje informacija” – odnosno, davanje informacija iz sudskih istraga novinarima i javnosti, što su inače informacije generalno dostupne u demokratskim državama, Milanović je pozvao zastupnike da to shvate “mrtvo ozbiljno”. “Ovo je udar na temeljne ljudske slobode, ne na novinare. Prvog tko bude osuđen ja ću pomilovati. Nisam nikoga, ovo će biti prvi. Ovo je pravosudni i medijski reket koji imamo godinama u Hrvatskoj. Sanader je zaglavio zahvaljujući tom zakonu i izgleda da je s razlogom bio optužen i osuđen“, rekao je.

“Frajer bi proganjao koga, novinare?”, pitao je Plenkovića. “Što će učiniti, staviti ih u hispansku čizmu, razvlačiti kao Matiju Gupca? Plenkoviću smeta što to imaju drugi, a ne samo to. To je ultimativni cinizam. Subito to treba ukinuti, istoga trena. To je takav rasadnik zloupotreba da ti pamet stane, to odmah treba ukinuti”, ustvrdio je tada Milanović.

Istina, situacija nije posve usporediva, jedno je ne pozvati nekoga na presicu, drugo je kažnjavati davanje informacija, ali čini se da ni Milanović nije posve imun na to da se postavi kako mu odgovara, odnosno kako HDZ-u ne odgovara. No opet, ako je ministirca Obuljen “šokirana porukom koju Milanović šalje novinarima”, onda se mora zapitati i kakvu je poruku predloženom izmjenom zakona HDZ poslao? Puno goru, zar ne? A da ne govorim o tome koliko su tek građani šokirani svime onim što je obilježilo Vladu koje je ona dugogodišnji član. I jedan od rijetkih koji nije kroz sve te godine završio u zatvoru ili pod istragom.









SLADOLED POBJEĐUJE Platiš tri kuglice, a dobiješ rafal

Da nema sladoleda, novinari bi mogli na kolektivni godišnji, kaže kolegica iz Dnevnog. Kuglica sladoleda je – točnije, njezina cijena – kao glavna tema zasjenila morske pse turistoždere koji su prethodnih sezona dominirali medijima, pijane Engleze u Splitu, ubojstva, Zambiju, rat u Ukrajini, travu u Zagrebu. O njoj se piše više nego o klimatskim promjenama.

Svatko ovih dana ima potrebu poslati selfie s Jadrana s računom za sladoled od 4 eura, pizzu od 18 eura i porciju lignji od 70 eura, to je postalo kao neko nadmetanje, “tko će pronaći skuplji sladoled”. Kao u onom vicu o ruskim milijarderima, kad se jedan hvali da je kupio Ferrari za 500.000 eura, a drugi mu kaže da je budala jer zna gdje se isti takav može dobiti za milijun. Onda im zagovornici “tržišnog kapitalizma” uzvraćaju računima iz Španjolske i s francuske Azurne obale s lignjama od 300 eura, kavama od 12 eura i pivima od 25 eura. Ili s nekim nebuloznim ciframa s Mikonosa. I tumače, u stilu onog starog vica, “nije, kćerce, Jadran skup, nego si se ti slabo udala”. Neki s druge strane kažu da je jeftinije ležati sat vremena na sponzoruši nego na ležaljci na plaži u Dubrovniku. I da su za cijenu “dezodoransa” u Konzumu na Krku mogli ljetovati u Grčkoj mjesec dana. Ili je to ljetovanje na klupici u parku ili je to jako čudan “dezodorans”.

Prognostičari katastrofe kažu da ćemo propasti i da je turista sve manje. Oni drugi pak upozoravaju da je Split okupirala pijana klinčadija sa socijale i da treba cijene još više dignuti da takvi ne dolaze. Informacije su kontradiktorne. Jedni kažu da je sve prazno i da se treba vratiti proizvodnji u tvornicama, ništa više turizam. I da je gostiju četiri puta manje nego lani. Drugi pak tvrde da turista ima kao i lani, otprilike, samo im uzmemo više para. Treći da rušimo rekorde.









Rasprave se vode i oko toga jesmo li jeftiniji od Španjolske, skuplji od Grčke, preskupi Nijemcima. Naravno, uvijek se javi i neka genijalka “influencerica” koji će napisati kako je u Toskani super, a ne pljačkaju turiste. Bit će joj je ona fotka iz Firence fotomontaža, jer svatko tko je ikad bio ondje zna da će vas turistički posjet tom gradu koštati ruku do lakta i bubreg. Dapače, vrlo su stručni u guljenju turista jer to rade dulje od nas. Je, da, seoska gospodarstva u okolici Vernija nisu skupa. Ali “Toskana” je rastezljiv pojam, kao i “Jadran” ili “Grčka”: Mikonos i Santorini su skupi, kao što su kod nas skupi Hvar i Dubrovnik. Kreta ili Naxos nisu toliko skupi, ali nije ni Crikvenica. “Skuplji od ovog ili onog” vrlo je relativna stvar.

Problem je što je većina onog što se proizvodi u Hrvatskoj – od hrane do rijetkih industrijskih proizvoda – ili skuplja ili manje kvalitetna ili oboje od onog što se radi u Poljskoj, Mađarskoj, na zapadu Europe. Nažalost. Dosad je jedino turistička ponuda u Hrvatskoj bila konkurentna i razmjerno povoljna – zato je turizam i postao glavna gospodarska grana u Hrvatskoj. Nije to nikakav “rezultat planskog uništavanja proizvodnje” i sličnih gluposti, nego onog što se u ekonomiji zove “komparativna prednost”. Ljudi su od Hrvata kupovali smještaj, more i sunce jer smo jedino tu nudili nešto kvalitetno po povoljnijim cijenama od drugih. I zato je jedino pravo pitanje – nude li drugi bolje, za manje. A to ćemo saznati tek kada se na kraju sezone budu zbrajali rezultati. Sve ostalo je licitiranje cijenama sladoleda ovdje i ondje. Koji će, uostalom, preko noći pojeftiniti ne bude li se prodavao. Akcija, platiš tri kuglice, besplatno dobiješ rafal.

SUTKINJE SU MIRNE Opomene samo na najnižoj razini

Nakon što je Jutarnji objavio seriju istraživačkih tekstova o “posvajanju” djece iz Konga koji su dokazali da je riječ o dobro organiziranom kriminalu, trgovini ljudskim bićima, postavili su Vinku Vladiću, predsjedniku Općinskog suda u Zlataru, nekoliko neugodnih pitanja. Na koji način su spisi uvijek završavali kod istih sutkinja? Zašto nisu provjeravali autentičnost presuda i dokumenata? Zašto se od “posvojitelja” nije tražila suglasnost Ministarstva za socijalnu skrb, koja je u Hrvatskoj nužna da biste posvojili bilo koje i kakvo dijete? Zašto presude ne zadovoljavaju ni elementarnu sudsku formu, zašto nema obrazloženja presuda?

Predsjednik suda je odgovorio nakon dva tjedna. Odnosno, nije odgovorio ni na što, samo je ustvrdio da nema odgovornosti, ni disciplinske ni zakonske, sutkinja, jer su tako ustvrdili i Ministarstvo pravosuđa i Vrhovni sud, a ni USKOK navodno ne vidi ništa sporno. Dakle, ili je s najvišeg mjesta naređeno da se ne talasa ili su i sve te institucije na neki način umiješane u cijelu priču, da si ne lažemo. Ili Vladić laže.

Ali zato će disciplinski biti kažnjene sudske upisničarke jer su dodjeljivale predmete spomenutim sutkinjama bez potpisa predsjednika suda, i to iz “humanitarnih razloga”: Motiv im je bio, kaže, “ljudska pomoć za brže donošenje odluke o priznavanju strane sudske odluke za posvajanje malodobnog djeteta po zamolbi nepoznatih stranaka”. Inače sudovi nisu tako humani, pa tako oni koji ne posvajaju djecu iz Konga, nego imaju stvarni pravni problem, mogu računati s pet do deset godina navlačenja po sudu i onda se traži sva čista dokumentacija i uvijek neki papir nije dobar ili dovoljan.

Dakle, pravda će biti zadovoljena jer će netko na najnižoj razini dobiti opomenu. Sve ostalo je posve OK. Osim jednog detalja, a to je da su sudski spisi dospjeli u javnost. E, za to će se tražiti kaznena odgovornost onoga tko je novinarima omogućio pristup dokumentima. U svakom slučaju, Hladno pivo može održati koncert, Noah može mirno spavati, sutkinje još mirnije, a ostalima je to opomena: Ne dopustite da dokumenti sa sudova dođu novinarima, a za sve drugo ćemo se lako dogovoriti.