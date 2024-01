Holjevac: ‘Titovog Galeba treba iskoristiti za vježbe gađanja kada dođu Rafalei’

Drama. Prvo dućani dva i pol dana nisu radili jer je Božić pao u ponedjeljak, onda je bila Nova godina, pa Sveta tri kralja u subotu, što opet znači dva neradna dana. Čitam o kolonama za kruh u dežurnim trgovinama, slušam kako je to sramota za državu, kako je kriva Crkva, klečavci, i pitam se što to s nama ne valja.

Dok sam bio dijete, svi su radili subotom do dva poslijepodne, čak smo i školu imali subotom, a nakon toga nije radilo – baš ništa. I to sigurno ne radi Crkve jer je to bilo za vrijeme SFRJ. Jedino je lokalni kiosk radio nedjeljom do podneva, dućani su bili zatvoreni. Svi. Trgovački centri nisu postojali. Ni u Grazu ni u Trstu ništa nije radilo nedjeljom, osim buvljaka na Ponte Rossu, koji je postojao uglavnom da bi siromašni socijalistički susjedi imali gdje jeftino kupiti lažne Levisice i bofl robu. Nije to bilo do socijalizma, nego je tada jednostavno svagdje bilo tako. Ni u Njemačkoj dućani nisu radili navečer, kamoli nedjeljom. U Austriji i Sloveniji uglavnom ne rade ni danas.

Dakle, niste mogli subotom ujutro obaviti kupnju jer ste radili. Popodne su već svi dućani bili zatvoreni. Na pumpama ste mogli kupiti samo benzin. Na kiosku ste mogli kupiti novine i cigarete i gotovo ništa drugo. Pekarnice su bile rijetke, novine u nedjelju nisu izlazile. Nedjeljom se gledao “Gradić Peyton”, majka svih TV sapunica, ili se išlo u posjete rodbini, na izlete.

Navikli smo se kupovati bilo kad

I nikomu to nije bio neki veliki problem. Nije bilo drame. Stvar potrošačkih navika. Naviknuli smo se planirati kupnju za vikend jer smo znali da nedjeljom ništa ne radi. Iako nismo imali velike ledenice, tadašnji su hladnjaci imali mjesta tek za kockice leda, a tosteri su bili nešto što su imali Amerikanci. Danas, kad možete kupiti zamrznuta peciva koja samo treba ispeći u pećnici, kad za stotinjak eura možete dobiti pekač za kruh koji će vam ga ujutro servirati svježeg i toplog bez potrebe da idete u dućan, kad možete kupiti pakirani i narezani kruh koji ostaje svjež danima, i kad toster košta nekoliko eura, sad je problem svježeg kruha nedjeljom uzdignut na razinu nacionalne tragedije.

Naviknuli smo se kupovati bilo kad i više ne planiramo. Pa, očito ćemo se ponovno naviknuti planirati. Tim više što danas malo tko radi subotom, a dućani rade do devet, deset navečer, pa nije da se nema kad u kupnju. Stvarno ne vidim neki veliki problem u tome. No eto, ne valja država jer ne rade trgovine dva dana. Umrijet ćemo. Crkva bi da ljudi idu na misu, to je sigurno jedini razlog što se nedjeljom radi ograničeno.

A onda će ta ista ekipa reći kako je u Jugi bilo bolje, kada tek ništa nije radilo vikendima. Kaže srditi građanin u TV prilogu, sramota da on nema svježi kruh dva dana, kad već imamo mrski kapitalizam u kojem se mora kupovati i trošiti. Pa tko ti, čovječe, brani da trošiš u petak za subotu i nedjelju? Jesmo li stvarno postali tako komotni i neorganizirani da ne možemo isplanirati kupnju za dva dana unaprijed ili jamramo jer je to nacionalni sport? A kad je riječ o usporedbi dućana s dežurnim službama i turističkim objektima, restoranima i izletištima, one su jednostavno glupe i promašene.









A što kažu blagajnice?

No novine i portali puni su anketa o tome podržavaju li građani rad nedjeljom i njihovih izjava o tragedijama koje će im to prouzročiti u životu. Tema neradne nedjelje razvlači se uzduž i poprijeko medija, a gotovo da se o njoj ne priupita – same radnike. Jer, raditi tri od četiri nedjelje u mjesecu nije kapitalizam. To je robovlasništvo.

Ipak, ako ste uporni, pronaći ćete što njihov sindikat i oni misle – a oni su mahom za ograničavanje rada nedjeljom, a pogotovo za to da ne moraju raditi vikendom ako ne žele, što im jamči upravo novi zakon. Jer, za dodatak na rad nedjeljom zapravo se malo komu isplati raditi. “Radila sam cijeli život, nedjelje i praznike. Nisam bila s obitelji. Nije isto imati slobodan dan kad su djeca u školi ili kad zajedno možete otići na izlet i u posjet baki i djedu”, kaže mi umirovljena trgovkinja koju znam.

A portal koji se bavi radničkim pravima također donosi izjave nekih od njih, s obzirom na to da srednjostrujaški mediji ne žele ništa pitati o radu nedjeljom one kojih se to jedino tiče: trgovce. On ne da nema veze s Crkvom, nego je povezan sa svim mogućim lijevim i ultralijevim NGO-ima. Dakle, radnik domaćeg trgovačkog lanca, radnica Konzuma i radnica Tiska – svi neradnu nedjelju za sebe smatraju neprocjenjivom.









“Prije ovog zakona, otkad ja radim u ovom trgovačkom centru, imali smo slobodnu samo jednu nedjelju mjesečno. To nije dovoljno vremena za obitelj, druženje, rođendane. Ne stignete ništa napraviti”, kaže prvi. Događalo se, navodi, da radniku čiji dućan ne radi u nedjelju poslodavci kažu da treba otići kao ispomoć u neki drugi u kojem je ta nedjelja radna.

“Ljudi su zadovoljniji jer čekaju tu nedjelju – bit će s obitelji, mužem, ženom, slobodni, otići će na izlet, priuštiti si neko privatno zadovoljstvo, hobi” nadovezuje se radnica u Konzumu i dodaje da bi ona nedjeljom dopustila rad samo privatnicima koji rade sami za sebe.

Komocija ne smije biti ispred prava na neradnu nedjelju

Uvećanja za rad nedjeljom od 50 posto? “Na jednom mjestu se doda, na drugom oduzme. Kad pogledaš na kraju ispod crte, ne znaš gdje se izgubio taj dodatak”, kažu. Nezavisni sindikat (NSRH) pak smatra da je i sama odredba o 50 posto uvećanja za rad nedjeljom prevara jer se obračunava na osnovicu umjesto na ukupnu plaću sa svim dodacima. Trgovci rade za nešto sitno iznad minimalca, a sve ostalo su dodaci. “Plaće se utapaju u neoporezivim primicima, a budući umirovljenici postat će prosjaci”, kažu.

Radnici također tvrde da su dodaci od 50 posto za rad nedjeljom nevažni u odnosu na važnost nedjelje. “Biti s obitelji nedjeljom je neprocjenjivo. To govorim jer je moj život prošao, kao i cijeli život i školovanje moje kćeri, a da ja nju pošteno nisam vidjela”, govori radnica Tiska. “Taj rad nema cijenu. Tu nedjelju ti ne mogu nadomjestiti ponedjeljak, utorak, srijeda, niti jedan drugi dan.”

Sindikat pak ističe kako zbog nepredvidljivosti radnog vremena ti radnici s vremenom jednostavno prestanu sudjelovati u društvenom životu i zbivanjima. Ne mogu kupiti ni kartu za koncert jer je dobivanje smjena lutrija, planirati posjete obitelji i prijateljima, putovanja.

Dakle, želite li vi raditi nedjeljom i vikendom bez prava pogovora ili želite bar ono što sad zakon omogućuje radnicima u trgovini, da mogu odbiti rad vikendom? Jer ako vam je nepraktično obaviti kupnju radnim danom, vjerojatno vam je nezgodno i u banku ići, i liječniku, i u državni ured, pa će se na kraju sve oteti kontroli i na kraju će raditi svi, i škole i vrtići, jer roditelji koji rade nedjeljom neće imati gdje s djecom. Samo je pitanje kako onda organizirati nastavu, kad jedno dijete izostaje srijedom, a drugo nedjeljom.

Ničija komocija da kupuje nedjeljom ne treba biti ispred prava na neradnu nedjelju one ionako slabo plaćene blagajnice, nad kojom su svi cmizdrili dok je Todorić bio vlasnik Konzuma, a za koju sad baš nikoga nije briga. A zanimljivo je i da feministkinje ne primjećuju da su radnici u trgovinama uglavnom – žene i da su njihova prava ugrožena. Važnije im je ipak da ne mogu, ne daj, Bože, na misu.

Za Galeb još 7,2 milijuna

Dok je Tito bio živ, bio je skup, njegova kolekcija od stotinjak luksuznih automobila i deseci luksuznih vila te tisuće ljudi koji su radili u njima i za njega gutali su proračun Crne Gore. A ni mrtav nije baš jeftin. U utorak je objavljeno da će obnova njegove jahte, Galeba, koštati dodatnih 7,2 milijuna eura, uza sve ono što je na njega potrošeno ranije, a potrošeno je osjetno više nego što je dobiveno od EU-a za taj projekt.

Obersnela, sad već bivšeg političara – koji međutim i dalje ima utjecaja u Rijeci – kojem je to bio životni projekt, pamtit će upravo po Galebu, a to je i želio. Ionako u pet mandata na čelu Rijeke nije puno toga drugoga napravio. Zapravo, gotovo ništa. Ali ga neće pamtiti onako kako je želio – kao osobu koja je uspješno rehabilitirala Tita i podigla mu spomenik koji će biti meka za turiste i znamenitost Rijeke, nego kao osobu koja je Rijeci natovarila rupu bez dna.

Naravno, sad kad je otkriveno da su potrebni brojni i skupi dodatni radovi da bi se Titov ploveći mauzolej doveo u red i održao na površini, a nitko ne zna koliko će još takvih isplivati, najjednostavnije bi bilo poslati Galeba u rezalište ili ga iskoristiti za vježbu gađanja, kad dođu Rafalei. A doći će prije nego što obnova, koja traje već pet godina, bude završena, jer su rokovi zbog novih problema ponovno produljeni, tko zna dokad. Možda Galeb ponovno zahrđa prije nego što restauracija završi.

No takvo rješenje nije moguće jer je Obersnel uspio isposlovati da Galeb bude proglašen “spomenikom kulture”. Situacija je tim gora što se na natječaj za zakup dijela broda nije javio baš nitko – na dva natječaja, a sva je prilika da neće ni na treći. Tako će na grad pasti svi troškovi održavanja plutajućeg spomenika mrtvom diktatoru, na što su već odavno “ekstremni desničari” i “kockoglavi ognjištari” u Gradskoj skupštini upozoravali. Kao i na to da ti troškovi nisu mali – mogli bi dosegnuti i milijun eura godišnje! Na kraju bi jeftino kupljeni Galeb, koji je već tada bio predodređen za rezalište, mogao ispasti skuplji od Abramovičeve jahte.

Obersnel je tako uspio samom sebi, i svojoj opsjednutosti Titom, podignuti trajni spomenik o trošku građana Rijeke. Ipak, moram priznati da mi nedostaje. Uvijek je bio zahvalna tema. Ova nova riječka gradska vlast je siva, birokratska, neupadljiva, što bi se reklo nit’ smrdi nit’ miriše. S Obijem je uvijek bio neki cirkus. Problem je što će njegovu ostavštinu građani još dugo skupo plaćati – i nitko pritom ne postavlja pitanje koliko se vrtića za taj novac moglo sagraditi, kamoli da bi tko pješačio do Zagreba u znak prosvjeda, kako je učinio jedan Riječanin, slavodobitnik gradskog stana, kad je donesena odluka o kupnji borbenih aviona.