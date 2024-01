Holjevac šalje važno upozorenje: ‘Ne dirajte u cajke, karijera će vam brzo završiti’

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

Dobro, shvatili ste, nisam previše oduševljen možemovcima. No opet, ponekad se jave genijalci zbog kojih moram stati i u njihovu obranu. Jedan takav je bivši ministar Gordan Maras, koji je u Milanovićevoj vladi bio nešto kao Banožić u Plenkovićevoj. Dakle, ne baš najoštriji nož u ladici, ni najsjajnija lampica u lusteru.

On je napao Tomaševića jer mu je komunalni redar napisao kaznu za parkiranje njegova terenca, koji je prednjim kotačem bio na zelenoj površini. “Strašno je to, kao da namjerno provociraju”, požalio se bivši ministar, pa dodao “bravo Tomislav Tomašević“, u nominativu umjesto u vokativu (ni gramatika ministrima nikad nije bila jača strana). Usput se požalio da bi Tomaševiću bilo bolje da se bavi smećem nego pisanjem kazni. Da, ponekad su prometni redari vrlo striktni, ali na to ih obvezuju propisi, ne Tomašević.

On ionako nema ovlasti govoriti redarima u kojoj se mjeri trebaju držati zakona i koliko centimetara na zelenoj površini trebaju tolerirati. Uz najbolju volju, i uza sav prezir prema načinu na koji obavlja svoj posao, ne mogu shvatiti što Tomašević ima s tim kako i komu redari pišu kazne. A ne mogu ni građani pa su reakcije na Marasovu žalopojku oko 100 eura kazne bile, očekivano, na njegovu štetu.

Tako nešto i očekujemo od Marasa

Objasnili su mu da je on ionako profesionalni uhljeb kojem taj iznos nije neki problem te ga podsjetili da se, dok je bio ministar, na posao nije vozio terencem, nego tramvajem i zvao je kamere da to snime. I objasnili mu da se, ako smatra da je redar malo prerevan, može na kaznu žaliti kao i svaki drugi građanin (“svaki drugi” je onaj koji nikad nije bio ministar). Naravno, postoje i genijalci koji su za sve okrivili Bandića, koji je zaposlio te zločeste redare koji poštuju propise pa tako podmeću našem dragom Tomici, a koji su još zabavniji od Marasa.

Prema njima, dakle, Tomašević treba otpustiti “Bandićeve” komunalne redare i zaposliti svoje, koji će raditi malkice mimo propisa ako skuže da je riječ o Marasovu autu. Kvaka je da je Bandić bio SDP-ovac, baš kao i Maras, dok ga nisu istjerali. Njemu pak nisu baš najbolje sjele kritike pa se sutradan ponovno upustio u dokazivanje i objašnjavanje da je samo pinkicu prekršio propise te počeo dokazivati kako nije nikakav uhljeb, nego čovjek koji pošteno zarađuje svoj novac.









Što je nešto što od čovjeka profila Marasa i očekujete. Iako između njega i Tomaševića zapravo nema neke bitne razlike, kmečanje zbog toga što komunalci rade svoj posao, i rade ga dosljedno, jednostavno je ispod razine čak i ministra u hrvatskoj vladi, pa i onog koji je slovio za najnesposobnijeg u inače oštroj konkurenciji unutar Milanovićeve vlade. A teško je zamisliti nižu razinu od toga.

Uzmi nam sve, samo cajku ne

I dok Zagrebom drmaju cajke, u Puli je malo drukčije. No to se ne sviđa svima pa je tako novinar Večernjaka u poduljem intervjuu upitao pulskog gradonačelnika Filipa Zoričića: “Čini se da je za vas krenulo loše zabranom onog narodnjačkog koncerta. Zašto ste donijeli takvu odluku? Pula je ipak jedna sredina koja ima svoje vrijednosti koje poštuje”, pita ga Zoran Vitas. Tragedija je da se itko mora braniti zbog takve odluke i da mora stalno biti u defenzivi.

Ali ima istine u tome: nakon što je odlučio istjerati cajke iz gradskog prostora, Zoričić je pod neprestanom paljbom. Iako je odluka posve na mjestu: tko to hoće slušati, neka to radi u svom BMW-u ili kod sebe doma, ali ne preglasno i uz zatvorene prozore. Zoričić je cijelo vrijeme nastupao defenzivno, braneći se od optužbi koje to ne bi smjele biti i za koje bi zapravo trebao dobiti čestitke: “Nisam ja donio takvu odluku. Radi se o tome da sam iznio samo svoj stav… Organizator koji je prijavio koncert prijavio je jednog gosta, a najavio u javnosti četiri. I nisu u roku platili predujam”, kaže Zoričić i objašnjava da u javnom prostoru, kroz njegovu kulturnu politiku grada, dok je gradonačelnik, takav izričaj nije prikladan. “U privatnom prostoru ne mogu i ne želim braniti što će se slušati. Iza toga i dalje stojim”, kaže.









Razapet će vas i karijera će vam završiti

No novinar se pravi da ne razumije pa kaže: “Ali zbog čega? Pa zašto ne pustiti nekomu da sluša što želi?” Gradonačelnik se brani pozivajući se na povjerenstvo koje je postojalo i prije njega, novinar ga uspoređuje s komisijom za šund u bivšoj Jugoslaviji, u kojoj je inače jugonostalgičarima sve bilo super, osim povjerenstva za šund i činjenice da narodnjaci nisu smjeli na javnu TV i općenito su se morali držati svog geta – kamiondžijskih kafana u Šumadiji i daljoj okolici civiliziranih sredina.

“Ali, vi u Puli živite već dugi niz godina, poznate sredinu, niste li mogli očekivati da će se, ako dođete u poziciju moći, neke stvari početi izvlačiti? Kao ona navijačka majica ili odluka o toplesu”, navaljuje dalje novinar. Badava Zoričić objašnjava da je kulturna politika grada posve legitimna, da prijedlog o zabrani toplesa na plažama nije došao od njega i da je uostalom odbijen, za razliku od brojnih drugih gradova na Jadranu, da njegova lista uostalom ima samo četiri od 22 mjesta u Gradskoj skupštini. “Možemo me svrstava u desnicu, kaže da sam desničar konzervativac”, kaže Zoričić i podsjeća da je s njima bio gotovo godinu dana u koaliciji, a razišli su se na hotelu koji je srpski tajkun Šolak htio graditi.

Sve ovo sadrži pouku za buduće i sadašnje političare: Nemojte da vas slučajno proglase za desničara konzervativca! Iako Zoričić to, naravno, nipošto nije, tek čovjek koji ne pristaje uz ekstremno lijeve ideologije poput onih Radničke fronte i Možemo. I ne dirajte u cajke! Inače će vas mediji razapeti i politička karijera će vam završiti prije nego što ste planirali. Naročito u “liberalnoj sredini”.