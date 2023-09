Holjevac rasturio Ellu Dvornik i mamu joj, zove ljude da ne čine ovo nikada: ‘Svaki put jedan mali psić ugine’

Dvadesetpetog kolovoza u Hrvatskoj, umjesto da na neki način obilježe početak najslavnije bitke Domovinskog rata, dan kad je počela opsada Vukovara, i prvu žrtvu obrane tog grada, 21-godišnjeg Božu Biondu, hrvatski političari odlaze u Grubore, na komemoraciju za šestero srpskih civila koje su ubili pripadnici ATJ Lučko. Za zločin je u Haagu suđeno Gotovini i Markaču, ali je sud zaključio kako državni i vojni vrh nije imao nikakvu ulogu u planiranju i počinjenju ubojstava srpskih civila nakon Oluje. Suđeno je u Hrvatskoj za taj zločin i trojici pripadnika ATJ Lučko, od kojih se jedan ubio tijekom suđenja, a druga su dvojica oslobođena jer sud nije pronašao nikakve dokaze njihove krivnje.

Sad, možda to i jest civilizacijski čin, kako kažu. Ali ponašanje srpskih predstavnika na toj komemoraciji ove je godine bio anticivilizacijski čin. Naime, iz nekog razloga, komemoraciji je prisustvovao i neki Veran Matić, izaslanik predsjednika Srbije, koja nije ratovala. Kako je Srbija mentalno i dalje ista kakva je bila kad nije ratovala u Hrvatskoj, smatram da mu je dolazak trebao biti onemogućen jer njima te komemoracije ne služe ničem osim da bi optuživali Hrvate, umjesto da lijepo kažu da svega toga ne bi bilo da Srbija nije pokrenula napad na Hrvatsku. Jer u svakom ratu ima i nedužnih, civilnih žrtava, a uglavnom su bile hrvatske.





On je dakle došao onamo i optužio generala i saborskog zastupnika Željka Sačića za taj zločin, zaključivši da “nekažnjeni načelnik postrojbe koja je počinila taj zločin 1995. Željko Sačić, ohrabren činjenicom da je izbjegao pravdi, protjeruje predsjednika Srpskog narodnog vijeća, Milorada Pupovca, iz Hrvatske, s istom retorikom mržnje, s govornim progonom, s rasističkim lažima”. Prisutni Milorad mu nije rekao da začepi, nego je to njegov SNV podupro priopćenjem u kojem tvrde da su hrvatske vlasti “zločin zataškavale”. Zataškavanje zločina je inače njegova specijalnost.

Nije teško dokučiti pozadinu priče. Sačić često onako vojnički, da ne kažem zdravoseljački, opere u Saboru Pupovca zbog srbovanja i (jedva) pritajenog četnikovanja, pa onda drug Milorad angažira Šešeljeva potrčka Vučića da optuži Sačića za nešto za što ga nikad nitko nije optuživao. “Iako su sudski utvrđene činjenice pokazale da su ratni zločin protiv civilnog stanovništva u selu Grubori počinili pripadnici ATJ Lučko, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske odustalo je od procesuiranja Željka Sačića i drugih nadređenih iz ATJ Lučko po zapovjednoj odgovornosti”, kažu iz SNV-a. Odnosno, kaže Pupovac, da si ne lažemo. Zašto bi Sačić bio procesuiran kad nikad nije za Grubore bio ni osumnjičen ni optužen, ni u Haagu ni u Hrvatskoj, valjda znaju samo Veran i Milorad.

BEZ REAKCIJE: Vrtjeli prstima i trkeljali fraze

S druge strane, kad su se Vučićev izaslanik i Milorad pojavili na ijednoj komemoraciji pobijenim hrvatskim civilima, osim pomalo dvoličnog ukazanja Pupovca u Vukovaru gdje je odao počast “svim žrtvama”. Kad će je odati hrvatskim žrtvama? Jer da posjećuje mjesta gdje je stradalo po pet, šest hrvatskih civila od četnika i JNA, svaki dan bi bio na nekoj komemoraciji. Tko ga je vidio u Škabrnji? Ili u Glinskom Novom Selu, gdje su 32 civila četnici pobili na kućnom pragu, starce, žene, pa i djevojku od 15 godina? Nekažnjeni zločini? Mile Paspalj, lokalni četnik, uhićen je tek 2015., a ostali su u Srbiji i “nedostupni pravosuđu”. A opet, kad bolje razmislim, zašto bi Pupovac išao onamo komemorirati te civile, ili bilo koje druge – uzeo sam primjer koji mi je prvi pao na pamet, a mogao bih nabrajati do sutra – kad ionako ni “naša” vlada te civile ne komemorira?

Kad je pak o Sačiću riječ, on je sam davno još inzistirao na tome da se taj slučaj rasvijetli, a u svom odgovoru Pupovcu to je jasno i naveo i dodao kako su procesuiranje spriječili upravo “Pupovčevi” Bajić i društvo. Da Sačić govori istinu, znamo po tome što je na spomenutom suđenju trojici pripadnika HV-a naveo da mu je optuženi Čelić u izvješću napisao da se na terenu ništa nije dogodilo, a da je dolaskom u Grubore idućeg dana vidio dvije spaljene kuće i tragove pucnjave po ostalim kućama. “Bio sam uvjeren da je bila riječ o oružanom sukobu, a tako je poslije bilo zapisano i u ratnom putu jedinice. Nazvao sam generala Markača, rekao mu da ima mrtvih civila te da nam je Čelić lagao”, izjavio je na suđenju Sačić. On je, nažalost, jedini koji je reagirao na Miloradove, pardon, Veranove optužbe, i to prilično žestoko. Sve su to slušali i župan, gradonačelnici Knina i Drniša i ministar Bačić. I nitko nije našao za shodno reći nešto u obranu kolege i hrvatskog generala, nego su vrtjeli prstima i trkeljali fraze. Vlada također nije našla za shodno reagirati jer, je li, ipak je to koalicijski partner.

Vlada, kad se iznesu takve ozbiljne optužbe, mora učiniti jednu od dvije stvari. Ili inicirati istragu protiv Sačića ili reći, poput Sačića, “sikter, bando lažljiva abolirana”. I optužiti drugove za klevetu. Vlada i prisutni hrvatski političari, međutim, odlučili su učiniti ono što se od njih u takvim situacijama, kad se blate hrvatski branitelji i generali što od prekodrinske Vučićeve četničije, što od domaćih manjinaca, i očekuje. Baš ništa. Njima je, očito, posve normalo da četnički izaslanik, koji, umjesto da se pojavi u Vukovaru i pokloni žrtvama, kmeči nad civilima stradalima u ratu koji je Srbija sama pokrenula svjesna da će hrvatski Srbi nastradati, ali ih nije bilo briga, usred Hrvatske laprda o suđenju generalu HV-a kojeg nitko nikad nije optužio za Grubore i koji se sam zalagao da se to istraži, i da to mirno gledaju a da ne osjete potrebu da ga barem pošalju u neku stvar. A onda razvežu o domoljublju. Kojem domoljublju?

“Bahata, nesposobna i odnarođena ljevica razlog je uspona AfD-a u Njemačkoj”, vapi Jutarnji list. Kod nas nema rizika za takav razvoj događaja, niti imamo nešto poput AfD-a, desne stranke koju su osnovali vrhunski intelektualci i sveučilišni profesori koji u “demokraciji” danas ne mogu ni održati predavanje da ih Antifa ne prekida, a bahati, nesposobni i odnarođeni nisu samo lijevi političari nego manje-više svi.









APELIRAM NA VAS: Ne klikajte na Dvornikove

Na naslovnici Večernjakova portala – inače jedne od ozbiljnijih publikacija u državi – čitam kako je “poznata influencerica Ela Dvornik komentirala nevrijeme u Istri”. Čudim se što nitko nije nazvao njezinu mamu da i ona da mišljenje. Na Jutarnjem je pak u prvom planu bila vijest kako je neki stručnjak rekao da su komarci ove godine agresivni. Inače su prijašnjih godina bili vrlo pristojni, lijepo bi pozdravili, predstavili se i uljudno zamolili za jedan mali ubod. A đavo će ga znati što im je ove godine.

Znam da je sezona kiselih krastavaca, ali novinarstvo 21. stoljeća lagano postaje spoj neugodnog s nebitnim, beskorisnim i glupim. Nekad su novine objavljivale vijesti koje je imalo smisla objavljivati. Pao avion. Potonuo Titanic. Drug Tito održao govor. Ubijen Kennedy. Informacije koje su imale nekakvu važnost, koje nisu bile tek podatak. Ponekad ste mogli pročitati i komentare, obično su ih pisali ljudi šireg općeg obrazovanja koji se u nešto i razumiju, a danas se jednostavno prenese što neki “stručnjak tvrdi”. Ili kolumnu napiše neka “influencerica”, ili Jelena Veljača. Što je iduće? Umjetna inteligencija koja preko algoritma određuje što se najviše čita, pa to onda objavljuje i reciklira? Vrlo vjerojatno.

No nemojte kriviti medije. Pustite sad priče o antihrvatskim i kakvim god medijima. Mediji su komercijalni, objavljuju ono na što vi klikate, kao što McDonald’s prodaje smeće od hamburgera jer ljudi upravo takve najradije jedu. Da ljudi ne klikaju na članke o Dvornikovima, inače dvije posve nebitne žene, i sličnima, nitko o njima ne bi ni pisao. Ako se potrudite, proučite strane medije, pokušate sabrati neke činjenice i napisati nešto suvislo o tome, malo je vjerojatno da će baš puno ljudi to pročitati: rijetko kad. Zato se mnogi žale da je danas novinarstvo na dnu, novinari pretražuju internet i prenose što je o nečem u što se ne razumije rekla ova ili ona slavna osoba ili što je rekao ovaj ili onaj stručnjak kojem je jedini argument to što je stručnjak (pri čemu deset stručnjaka ima 11 različitih mišljenja o istoj stvari, a kao ispravan stav se uzima stav onog koji se najčešče pojavljuje u medijima).









Zato ovim putem želim apelirati na sve koji uporno klikaju na to što je “influencer/ica” prokomentirao/la o bilo čemu: svaki put kad kliknete na takvo što, jedan mali psić ugine. Ozbiljno. A možda i novine postanu kvalitetnije ako date šansu nečem, ako ne nužno ozbiljnom, ono bar zabavnom, pametnom, smislenom ili stvarno zanimljivom.

IDEALAN KANDIDAT: Ubojica dječjeg lica za “Psiho”

Priča se da će Možemo na predstojećim predsjedničkim izborima kao svog kandidata istaknuti Bojana Glavaševića. To je onaj koji je izazvao prosvjed branitelja prostački se rugajući njihovoj nesreći i nimalo suptilno insinuirajući kako im je PTSP zbog grižnje savjesti jer ga Srbi nemaju. I to na tribini izrazito projugoslavenske nevladine organizacije (Documenta). Poznat i po pozdravu braniteljima “Busovača, zdravoooo”. Mali je inače odrastao u Bosni, pa se eto ruga onima iz Busovače. Zapravo, idealan kandidat za takvu stranku. Samouvjeren, misli da je urbani intelektualac i voli se tako predstavljati, iako niti ima ičeg urbanog u sebi niti zna bogzna što o bilo čemu, a rekao bih, čisto osobni dojam, da pokazuje i određene sociopatske osobine. Ali što ja znam, nisam psihijatar. Hebrang, koji jest liječnik, svojedobno ga je u TV sučeljavanju nazvao “beskrupuloznim mladim gospodinom” i to je dobar opis.

Ukratko, idealan kandidat za stranku koja voli diktatora Tita, ali smatra da su svi osim njih opasnost za demokraciju, koja prezire sve što je nazadno, uključujući i Hrvate, a napredak im je ono što im iz centrale u Njemačkoj poruče da jest – da sutra bude progresivno amputirati si glavu i identificirati se kao stablo, vjerojatno bi pola njih to učinilo, doduše, ni bez nje ne bi bili puno bedastiji. Cijelo njegovo političko djelovanje zaudara na “false flag” operaciju – otvoreno mrzi kršćane i branitelje, a bio je pomoćnik ministra branitelja. Profesionalno je ratno siroče, sin palog borca koji iz tog svog statusa gradi sebi karijeru u politici, kao vid doživotne boračke, skrivajući se iza mrtvog oca, pa kad mu se predbaci neprijateljski odnos prema braniteljima i prijateljski prema onima s druge strane, kmeči da je u Vukovaru izgubio oca. Za “svoj Vukovar”, onaj prije rata, kaže da više ne postoji. Kad je umro organizator obrane Vukovara, napisao je, “umro je osuđeni ratni zločinac Tomislav Merčep, smrću neusporedivo milosrdnijom od one koju je namijenio nedužnim civilima za čije mučenje i ubojstva je osuđen. Njegovim odlaskom svijet je postao malo bolje mjesto”. S tim istim Merčepom se nekoliko godina prije vrlo srdačno rukovao: da ja o nekom mislim da će “njegovom smrću svijet postati bolje mjesto”, odbio bih se rukovati. Za razliku od njega, srpske ratne zločince ne mrzi. Autor je najljigavije PR kampanje u novijoj hrvatskoj povijesti, one “ja.ne.mrzim”. Ni Bruno Šimleša ne bi to izveo ljigavije.

Onako karizmatičan i seksi, siguran sam da će, kandidira li se, postići vrhunski rezultat. Šalu na stranu, Glavašević izgleda kao trećerazredni udarač pečata u nekoj socrealističkoj istočnoeuropskoj zabiti, potpuno bezlični aparatčik, a dojam pojačava štreberskim odijelima i naočalama. Da sam redatelj i snimam nastavak “Psiha” uzeo bih ga za glavnu ulogu, ima nešto što govori “ubojica dječjeg lica” u njegovu osmijehu. Naročito će biti zabavno gledati TV dvoboje s Milanovićem koji je, baraba ili ne, ipak iz nekog drugog filma. Ono što je strašno jest da u njemu Možemo vidu materijal za predsjednika. On nije ni za partijskog politkomesara. Ali ako u Benčićki vide materijal za premijerku i ako su u Tomaševiću vidjeli materijal za gradonačelnika Zagreba, tomu se ne bismo trebali čuditi.