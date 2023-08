Holjevac raskrinkao tri srpske laži o Oluji: ‘Netko tim curama iz udruga treba reći’

Vučićev smjer: Tradicija koju treba ukinuti

Dvije stvari svake godine prate obljetnicu Oluje. Jedna je sad već tradicionalni “antiratni prosvjed” na Trgu bana Jelačića, koji je u 2023. smislen koliko i prosvjed protiv rata u Vijetnamu. Netko bi curama iz lezbo-udruga trebao reći da je rat završio prije nego što se većina njih rodila i da je upravo Oluja bila antiratna akcija, ona koja je nakon četiri godine konačno prekinula rat i agresiju Srbije. Ili to znaju pa se prave blesave.

Na prosvjedu se pojavilo jedno sedam ili osam žena i čini mi se jedan “muškarac”. A organiziralo ga je desetak udruga “civilnog društva”, uključujući Centar za žene žrtve rata – ROSa, zagrebački Centar za građansku hrabrost, Inicijativu mladih za ljudska prava, Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije – UDIK iz “regiona” (Sarajeva) te Žensku mrežu Hrvatske. Osobno, smatram da bi tajne službe trebale provjeriti je li i BIA (srpska obavještajna služba) među organizatorima, s obzirom na to da dotične profesionalne prosvjednice uglavnom papagaje ono što se može pročitati u Vučićevim novinama: “Ustaše slave klanje Srba, svet ćuti.” Trebali bi biti sretni što svet “ćuti” jer ih je “svetu” ionako dosta. Kad progovori, mogli bi i zažaliti. Svake godine isto, svi mediji u Srbiji pozivaju na novi rat i osvetu za Oluju. Oni, kažu, nama neće nikad oprostiti što su nas napali i pokušali istrijebiti. U stilu one iz “Balkanskog špijuna”: “Đura će da ti oprosti što te je tukao.”





No lako za njih. Problem je što im ove cure idu na ruku i upravo “antiratnim prosvjedom” – i pričom o nekakvim stotinama tisuća “protjeranih građana Hrvatske” pothranjuju srpsko negiranje stvarnosti i povijesti i stvaraju pozornicu za neki budući rat jer, kako srpski mediji prijete, “bit će i drugog kruga”. Naime, cure lažu. Tvrde da su “pripadnici HV-a i policije počinili veliki broj ratnih zločina, a najveći broj tih zločina nikada nije procesuiran”, te kako je “ubijeno više od 600 (sprskih) civila, spaljeno više od 22.000 kuća”, a iz Hrvatske “protjerano oko 200.000 njenih građanki i građana”.

Prva je da je itko protjeran. Nitko nije protjeran, niti jedna osoba. Protjerani su Hrvati iz tzv. RSK, njih oko 220.000, 1991. godine, njima su srpski četnici išli od vrata do vrata i ostavili im izbor da odu ili budu ubijeni. HV nije protjerao ni jednog Srbina iz RSK – oni su izbjegli, i to uglavnom u organizaciji svoje vojske i političkog vrha. Neka mi pokažu jednog srpskog civila koji može reći da je uopće vidio HV, kamoli da ga je protjerao!

Druga laž je da ih je “oko 200.000”. Broj ubijenih civila, spaljenih kuća, i tako dalje, preuzet je izravno od fašistoidne i lažljive srpske režimske propagande. Usto, među muškarcima gotovo da nije bilo civila – gotovo svi su nosili oružje tijekom rata jer ih je RSK sve mobilizirala.

I treća, da je riječ o građanima i građankama Hrvatske. Nije, nitko od njih nikad nije bio građanin RH – svi su bili građani RSK i Srbije, imali su njihove dokumente. U rat su i krenuli upravo zato što nisu htjeli postati građani Hrvatske. Toliko o golim činjenicama.









Iskrivljena istina: Hrvatska je talac prosvjednica

Dakle, njihova istina o Domovinskom ratu je poput “istine” režimskih medija iz starog sovjetskog vica, živa istina uz samo tri male netočnosti: “Je li istina da je naš sugrađanin Ivan Ivanovič osvojio novi Mercedes na nagradnoj igri na salonu automobila u Moskvi?”

“Jest, istina je. Samo salon nije bio u Moskvi, nego u Lenjingradu. I nije bio Mercedes, nego Moskvič. I nije ga osvojio, nego su mu ga ukrali.”

No, zašto spominjem “profesionalne prosvjednice”? Usporedbom fotografija “protuprosvjednica” koje su zaustavile Hod za život s fotografijama s Trga lako je uočiti da je riječ – o istim osobama. Dakle, imamo u državi pet-šest prosvjednica, po potrebi protuprosvjednica, koje svoje pravo na prosvjed uzimaju zdravo za gotovo i kad je izravno uperen protiv integriteta države, što je jedan od samo dva slučaja kad policija, prema ESLJP-u, ima pravo zabraniti prosvjed, a istodobno kao predstavnice “tolerantnih snaga društva” nisu spremne to pravo dati nikom drugom osim sebi, i koje dobivaju nerazmjernu medijsku pažnju, iako ne uživaju nikakvu potporu javnosti – samo medija. Za njih nikoga nije briga, niti bi za njih ikoga trebalo biti briga, čak ni prolaznici nisu pokazali neki veliki interes – neki su im poručili da odu u Beograd ako im ovdje nije dobro – na što su one reagirale agresivno i vulgarno, onako kakve već jesu. Tih pet-šest aktivistica, aktivnih ponajprije u lezbijskim, onda feminističkim i na kraju projugoslavenskim udrugama, ima veći utjecaj na politiku nego neke ozbiljne stranke.









Mi to uzimamo kao dio folklora, ali bi li Zapad dopustio prosvjede “protiv zločina saveznika nad Nijemcima” na dan obilježavanja pobjede u Drugom svjetskom ratu, i to organiziran od udruga koje otvoreno simpatiziraju 3. Reich i sastavljenih dobrim dijelom od Nijemaca, kao što spomenute udruge otvoreno simpatiziraju Jugoslaviju, a i nije tajna tko ih dobrim dijelom čini? Ne, naravno, jer postoji zakon protiv povijesnog revizionizma kad je riječ o takvim stvarima. Jer je to rat u kojem je demokratski Zapad napadnut, i pobijedio je. Mi imamo svoj rat, koji je temelj naše države i slobode, kakve-takve, pa stoga treba to shvatiti ozbiljno. Bilo kakve napade na Oluju kao takvu treba jednostavno zakonski sankcionirati, kao neprijateljski čin, što neosporno jest.

Antiratni prosvjed nikad nije “antiratni” – on je uvijek u stvarnosti uperen protiv jedne strane u ratu. To je u redu kad se protiv rata prosvjeduje na strani napadača. Ali kriviti “rat” i napadnutu stranu za zločine, a ne agresora, jest kao za silovanje kriviti “nasilje”, a ne silovatelja i tražiti da se žrtvu osudi za to što je napadaču nanijela ozljede i ogrebotine po licu. Ako cure žele prosvjedovati protiv rata, slobodne su otputovati u Ukrajinu i održati takav performans u središtu Kijeva, uz parole o zločinima nad Rusima i ruskim civilima u Ukrajini za koje su odgovorni svi Ukrajinci. Poslije nam mogu ispričati kako je u ukrajinskom zatvoru. Ako ih Ukrajinci ne zatuku kao ruske agente prije nego što ih policija odvede u sigurnost, iza rešetaka.

Slučaj Skejo: Svake ga godine nešto spriječi

Druga tradicija povezana s obilježavanjem Oluje su HOS-ovci Marka Skeje. To su oni stvarno “neukroćeni koji nose etikete problematičnih probijajući granice”, Jelena. Ne ti. Skejo bi ti mogao reći: “Pridrži mi pivo da ti pokažem što znači biti problematičan i neukroćen.”

Naravno, njihovu “neukroćenost” i “problematičnost” mediji ne vide u pozitivnom kontekstu. No ovako idu stvari: svake godine Skejo pokušava do Knina, svake godine se nešto zapriječi. I Skejo bude glavna vijest u medijima. Ove je godine Skeju i ekipu sam Plenković pozvao u Knin. A zaustavljeni su u sačekuši i privedeni u stanicu. Policija izlazi sa službenim priopćenjem kako nije riječ o zasjedi nego tek o punktu koji je bio tu jer se promet organizirao alternativnim pravcem koji su kako kažu – javno i najavili.

No dokumenti pokazuju kako su svi pravci prema Kninu bili otvoreni, bar je tako JAVNO javljeno. Policajac koji je sa suzama u očima zaustavio Skeju kaže da mu je tako naređeno, a službeno policijsko priopćenje nema apsolutno nikakve veze s onim što se može vidjeti i čuti u gotovo 20-minutnom videu. Traži li Skejo pažnju pa svake godine izazove “incident” da bi se pisalo o njemu? Ili vlast jednostavno ne želi Skeju u Kninu pa svake godine nešto smisli?

ZDS sam po sebi, izgleda, nije problem, bilo je i ove godine HOS-ovaca u Kninu sa ZDS-om. Skejo jest. On je “zločesti dečko”, otvoreno ustaša, i jasno da ga organizatori ne žele u Kninu. Ali problem je što je Skejo bio pozvan u Knin ’95. i tada njemu i njegovim dečkima nitko nije priječio doći, osim četnika na koje bi usput naišli. Dakle, pitanje nije toliko treba li Skejo biti u Kninu, ruši li on ugled Hrvatske, pa ni smeta li komu ZDS. Problem je što jednostavno nije lijepo nekog zvati u Knin kad se ondje ginulo, a onda reći: “Čuj, više nije rat, mi smo sad ugledna država, članica EU-a i Schengena, pa nam takvi poput tebe ruše ugled, hvala ti za sve, ali sad se više ne pojavljuj među nama, nisi dostojan.”

Jednostavno – nije u redu. Skejo je bio Skejo i kad se ratovalo, uostalom, u ratu se nisu tražili “fini dečki” poput Tomaševića, koji bi četnike mogli samo nasmijati, nego takvi poput Skeje i njegovih HOS-ovaca. I tada je nosio crno, furao se na ustaštvo, a nitko nije ništa loše rekao o njima kao borcima niti ih se vezuje za organizirane ratne zločine. Neosporno su zasluge IX. bojne HOS-a u oslobađanju Hrvatske nezanemarive. Ako se sramimo takvih poput njega, trebali smo mu onda ’95. reći “Ne trebate nam, nemojte dolaziti.” Ako nismo, ne trebamo ni sad.

Ako je i istina da je Skeji cilj publicitet, vlastima bi vjerojatno bilo pametnije pustiti pukovnika Marka Skeju u Knin, pa i ako se ne mogu s njim dogovoriti o stajlingu i pravilima odijevanja, jer ovako dobiva veći publicitet nego što bi ga dobio da je bio ondje. Jer, Skejo, budimo realni, nikad nije izazvao nikakav stvarni incident – njegovi se onamo nisu išli tući ni raditi nerede. “Incidenti” se svode na “neprikladnu odjeću”, čudne brkove i ZDS. Ili neka mu jednostavno kažu da je nepoželjan. Najgora je opcija da ga se pozove pa se onda pokuša – neovisno s čije strane – to izigrati.

