Holjevac piše, o čemu drugi šute: ‘Imate pravo hodati s nasilnim alkoholičarem’

Autor: I.G.

Poznati hrvatski novinar i kolumnist portala Dnevno, Marcel Holjevac, u ponedjeljak je na svom Facebook profilu podijelio razmišljanja o odgovornosti i žrtvama u društvu. Holjevac je naglasio da je važno razumjeti razliku između prava pojedinca na neodgovorno ponašanje i protuzakonitog djelovanja.

“Moje je pravo biti neodgovorni kreten. To nije protuzakonito”, napisao je Holjevac.

‘Moje je pravo oženiti narkomanku’

Holjevac je naveo niz primjera kako bi ilustrirao svoju tvrdnju da je moguće biti neodgovoran, ali da to može rezultirati negativnim posljedicama.





Moje je pravo posve se nemarno odnositi prema svojoj vlastitoj sigurnosti, imovini, i tjelesnom integritetu. Moje je pravo otići u cajka klub, mahati snopom novčanica, napiti se ko deva, i nitko me ne smije opljačkati i pretući na izlasku u mračnoj uličici – to je moje pravo. Ali hoće.

Moje je pravo otići na odmor na Maldive, javiti preko Facebooka da sam tamo, i objaviti slike svog luksuzno namještenog stana. I napisati da imam u njemu skup nakit. Ja time nisam pozvao da me se opljačka. Ali će se dogoditi.

Moje je pravo posuditi u kockarnici novac od kamatara – i on me nema pravo kamatariti, to je protuzakonito. Ali ću nastradati, a ako ga prijavim, pogotovo ću nastradati čak i ako on ode u zatvor – mafija je organizacija.

Moje je pravo oženiti narkomanku i alkoholičarku, pa ako zanemaruje djecu i zapije svu imovinu reći “nisam ja to zaslužio, nisam to tražio”. Ali što sam trebao očekivati?









Moje je pravo ostaviti prometnu i ključeve od auta u autu, to je moj auto, ako ga netko ukrade, to je krađa. Doduše, osiguranje mi u tom slučaju neće platiti ništa, jer tako stoji u ugovoru, smatrat će me suučesnikom, ali zakon je jasan. To je krađa auta.

‘Nebitno, glupo i neodgovorno’

I to današnje feministice poručuju mladim djevojkama. Vaše je pravo napiti se, otići na tulum s pet frajera gdje ste jedina cura, izvesti za njih striptiz, i to nije poziv na silovanje, vi imate pravo reći ne.

Vi imate pravo hodati s 20 godina starijim osuđivanim nasilnim alkoholičarem na kokainu, to ne znači da ste zaslužili da vas on tuče. Ali zaslužiti nema ništa s tim. I sve što one kažu je nesporno. Ali je nebitno, glupo i neodgovorno. No zašto one to poručuju? Njima treba žena žrtva, koja će opravdati smisao njihovog postojanja. Žena koja nije žrtva njima nije od koristi”, napisao je Holjevac.

Ja ne želim da mi kćerke budu žrtve. Želim da urade sve što mogu da to izbjegnu. Ponekad to nije moguće, svatko ponekad naleti. Krivnja je uvijek na nasilniku. Ali odgovornost je nerijetko na žrtvi. Kod svakog se krivičnog djela, po zakonu, svugdje na svijetu, procjenjuje koliko je žrtva svojim postupcima doprinijela odluci počinitelja da počini krivično djelo.

‘Jedete zadnji, nastradate prvi’

Kroz osobno iskustvo s problemima koje je imala njegova starija kćer u novoj školi, Holjevac je naglasio važnost preuzimanja odgovornosti za vlastitu situaciju. Umjesto traženja krivnje kod drugih, Holjevac potiče na razmišljanje o vlastitim postupcima.

A ne mora ga ni biti. Žrtvom se može biti i zato jer imate roditelje psihopate i nasilnike, jer ste određenog karaktera, osobnosti, pa će vas okolina, čak i ona najciviliziranija, uzeti za omega jedinku. Jedete zadnji, nastradate prvi u korporativnom okruženju. Unaprjeđenja vas mimoilaze. Dobivate poslove za koje svi znaju da će ih onaj tko ih radi zajebati, jer nema načina da se obave da se ne nastrada. I tako dalje. Spol nema ništa s tim, žrtvom može i te kako biti i muškarac.

Moja starija kćer je imala problem kad je promijenila školu. U staroj je bila popularna, dobro socijalizirana. U novoj se povezala samo s par cura, prije svega s jednom koja joj je prva prišla kad je došla u novi razred. Ispalo je da je zapravo zlostavljaju i to je postalo dosta ozbiljan bullying vrlo brzo.

‘Razgovarali smo s psihologicom’

Nismo tražili da kazne te cure, ne bismo ništa dobili s tim. Razgovarali smo s psihologicom, razrednicom, pitali što ONA mora napraviti da bi izbjegla takve situacije. Što bi donijela promjena razreda, djeca su svugdje ista? Proširila je krug prijatelja, morala se prisiliti da bude asertivnija u društvenim kontaktima. Sve se riješilo vrlo brzo. Umjesto vrištanja “Oni to ne smiju” razmislite što morate uraditi da NE BUDETE žrtva.

Svijet je takav, netko će uvijek biti žrtva. Možda ga neće tući – ali i u udruzi feministica postoje alfe i omege. Postoje one s vrha hijerarhije, i jadnice čija je uloga samo ta da budu jadnice i da ih se pokazuje okolo kao cirkusku atrakciju i da hrane ego onih “zaštitnica” s vrha.