Holjevac pije krv Tomaševiću: ‘Da sad ponovno postave klupicu duginih boja, nitko je ne bi ni vidio’

VOZI, MIŠKO Severini je oko 20 godina

Dati Zagreb, i njegov proračun od dvije milijarde eura godišnje, na upravljanje grupi aktivista bez ijednog dana iskustva u bilo čemu osim lupanju po loncima i izvikivanju floskula i parola, jest kao dati brzi sportski auto i bocu viskija tinejdžeru bez vozačke dozvole koji nikad prije nije sjeo za volan. Ali je gledao kako drugi voze i kritizirao ih, te si umislio kako on to može bolje. No jedno je vjerovati da nešto možete, samo zato što ste si sami sebi tak’ super, posve drugo je znati kako se to radi. Dakle, samo uzmite kokice, sjednite pred TV i gledajte što će se dogoditi. A kad se dogodi, slušat ćete idiotske pubertetske izgovore i laži, tipa “nisam ja kriv, zid se stvorio niotkud i naletio na mene velikom brzinom”.

Upravo tako zvuče Tomaševićevi izgovori, uz dodatak da je to Bandićev zid. Prije dva tjedna klimatske su mu promjene bile krive za zagrebačku džunglu na asfaltu, a sad je ipak odlučio zaposliti 100 novih djelatnika u Zrinjevcu, priznavši time da je pravi razlog, uz loše upravljanje i nesposobnost da se osiguraju dijelovi za strojeve, i to što su u revanšističkom zanosu otjerali sve redom koje je Bandić zaposlio u gradskim službama (a kako je on vladao 20 godina, to su manje-više svi). Tko će mu kositi travu za 700 eura neto, ne znam. Mislim da neće ni Nepalci.





A sad je u laganju definitivno prešišao Plenkovića. Prvo je rekao da su tramvaji koje je nabavio iz Augsburga stari 15-20 godina, puno noviji od zagrebačkog prosjeka, da bi ispalo da im je ipak punih 27. A onda je, kad je uhvaćen u laži, postavio hrvatski rekord u drskosti i bezobrazluku, rekavši da su de facto stari 15 godina jer su temeljito obnovljeni 2008. godine. Po tome su i hrvatski MIG-ovi stari samo devet godina, a ne oko pedeset. Jer su bili na remontu 2014. Končarovi stari visokopodni tramvaji stari pola stoljeća i više također su zapravo gotovo novi jer su jedno pet, šest puta dobili nove motore, kočnice, kotače, sjedala i sve ostalo. A Severini je oko 20 godina. Jer je tada zadnji put bila na temeljitom remontu kod plastičnog kirurga. Navodno i Manolić razmišlja o učlanjenju u Možemo, da može reći da mu je trideset. Tko zna, možda Tomašević i Možemo odluče obnoviti i autobusni park. Pa otkupe onaj čuveni “Krstić i sin” Mercedes iz 1949. iz filma “Ko to tamo peva”, a koji je trenutno izložen ispred Jadran-filma u Dubravi. I objasne nam da je autobus kompletno renoviran 2015., dakle gotovo pa nov. A k tome je još porijeklom “iz regiona”, i ima slavnu filmsku prošlost.

Tomašević vrlo kreativno broji godine tramvajima, kamionima i autobusima. Na desetke je puta ponovio laž da Bandić nije kupio ni jedan novi tramvaj u posljednjih 15 godina svoje vladavine i ni jedan kamion za odvoz smeća. Točne brojke već sam iznosio ovdje, neću ih ponavljati, no Bandić je nabavljao desetke kamiona gotovo svake od posljednjih pet godina (osim kad smo bili pod lockdownom), a većina od 142 niskopodna Končarova tramvaja stigla je u Zagreb unutar Bandićevih posljednjih 15 godina. Zadnji su stigli 2010., serija Crotram 2300. To je bilo prije 13 godina, od čega je posljednje dvije na vlasti Tomica.

Eh, ali naručeni su nekoliko godina prije isporuke, “kupljeni!”. Tehnički, to je istina, de facto, to je laž, kao što je de facto laž da su tramvaji iz Augsburga de facto stari 15 godina. Starost tramvaja koje je Bandić kupovao Tomašević računa od trenutka kad su naručeni, iako je potrebno nekoliko godina za isporuku. Starost tramvaja koje on naručuje računa od zadnje generalke. Činjenice su kod aktivista jako rastezljiv i relativan pojam jer je temelj svakog aktivizma falsificiranje činjenica. Ali probajte podvaliti svoj auto iz 1996. koji je triput okrenuo brojač kilometraže pod 15 godina star i sa samo 90.000 km! Pa vidite kako zakon gleda na to.

NAPRAVIO CIRKUS Udario aktivist na aktivista

Problem nisu tramvaji kao takvi i njihova starost. Oni, ako su dobro održavani, traju bez problema bar četrdeset, često i pedeset godina. Iako bi Bandića, naravno, razapeli da mu je palo na pamet kupiti nešto takvo. Tomašević i Možemo prvi. Ti tramvaji sasvim sigurno nisu staro željezo, iako će to vjerojatno uskoro postati, znajući kako Možemo inače (ne) održava opremu u gradskom vlasništvu.

Problem je, za početak, bahatost u ponavljanju jedne tragikomične laži i kad je razotkrivena: očito, gradska vlast izjavama o tramvajima “de facto” starim 15 godina građane drži za idiote i vrijeđa svačiju inteligenciju. Očekivao sam bar inteligentiju laž. Recimo, da su ga Bandićevi uhljebi iz Augsburga prevarili i uvalili mu stare tramvaje pod gotovo nove.

A potom to što je natječaj očito bio namješten upravo za tramvaje iz Augsburga. Tomica je, prije dolaska na vlast, često ponavljao kako se više neće događati da se na natječaj javi samo jedan dobavljač. Na natječaj za tramvaje iz 2006., u kojem je navedeno da “vozila ne smiju biti starija od 2006.” i da ne smiju imati manje od 147 mjesta, naravno, javio se upravo grad koji je imao upravo takve tramvaje i čiju su prodaju već praktički bili dogovorili s Poljacima (Lodz), da bi “uklizao” Tomašević.









Neću biti zločest kao Tomica pa reći da to znači da tu ima mita i korupcije, nerijetko se javi samo jedan dobavljač na natječaj ako i nije namješten, a i pisao sam ovdje o tome da je u Zagrebu takve situacije praktički nemoguće izbjeći i inače jer se zna “što je čije” i komu se nitko iz branše ne smije miješati u posao. Ali ako za tu i takvu očito dogovorenu nabavu Tomašević nije uzeo mito, onda je budala. A ako jest, onda je lopov. Kako god, netko pristojan bi već dao ostavku nakon što je uhvaćen u takvoj laži. Tim više što bi je oni za takvo što prvi tražili od Bandića.

Samo što ostavku od Tomaševića nema tko tražiti jer su svi oni aktivisti koji su se valjali po cesti i talambasali ispred povjerenstva te prekidali presice bili njegova ekipa. Ili ipak ima? Pernar je, kako kažu mediji, “napravio cirkus” na Tomaševićevoj presici. U stvari, Pernar radi Tomici ono što je Tomica radio Bandiću – trola ga.

POETSKA PRAVDA Obojica su to radila drugima

Ima neke poetske pravde u tome da je upravo bivši aktivist Pernar bivšem aktivistu Tomaševiću postavio nekoliko posve legitimnih pitanja na presici, koje drugi novinari nisu postavili. Jer demokrat Tomašević inače traži da mu novinari pitanja dostave unaprijed i moraju biti pristojna a ne provokativna. Prvo, zašto je lagao o starosti tramvaja. Tomašević je rekao da “odgovara na pitanja medijima”. Je li on bio “medij” kad je postavljao pitanja Bandiću ili aktivist? Pa je očekivao odgovor, zar ne?









Dakle, ne samo da su obojica bila aktivisti nego su obojica preko aktivizma došla do lukrativnih fotelja, jedan saborske, drugi gradonačelničke. Obojica su radila cirkuse ljudima pod prozorima, jedan Jadranki Kosor, drugi Milanu Bandiću. Razlika je samo što su mediji bili oduševljeni kad je Tomašević Bandiću radio cirkuse, a sad su zgroženi Pernarovim ponašanjem. On tamo postavlja neka pitanja, a nije čak ni novinar.

Eh, internet je zlopamtilo. Pa je lako moguće pronaći Tomaševićevu objavu iz 2018., gdje se žali kako on i susjedi nemaju gdje odlagati smeće jer su kontejneri prepuni. “Zar trebamo graditi kule uvis od odvojenog otpada”, pitao je tada Bandića. Pa i njegovu izjavu iz 2021. kad je postao gradonačelnik, kako je njegov cilj “da gradske usluge budu kvalitetnije, ali i jeftinije za fizičke i poslovne korisnike, a tad ćemo razmotriti i smanjenje prireza”. Ovih dana najavljuje maksimalnu stopu lokalnog poreza kako bi nadoknadio najavljeno ukidanje prireza, a o tome koliko su gradske usluge postale jeftinije i kvalitetnije ionako svi sve znaju. A tramvaji? “Kad je riječ o tramvajima, isticao sam da već 15 godina nije kupljen novi tramvaj u Zagrebu. Do kraja godine trebali bismo kupiti 20 novih niskopodnih tramvaja”, rekao je u studenome prošle godine Tomašević. Pazite: “NOVIH”. I opet ta laž o 15 godina…

On sad kaže da ionako nije rekao da će sva obećanja ispuniti u prvom mandatu. Zapravo, neće ni jedno. Ako mu Zagrepčani daju i drugi, trebaju se kolektivno baciti s mosta u Savu ili bar javiti psihijatru.