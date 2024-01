Holjevac: ‘Ovaj čovjek stavlja znak jednakosti između Gotovine i Mile Martića’

Autor: Marcel Holjevac

Nacionalne manjine u Hrvatskoj imaju pravo na financiranje od Republike Hrvatske, dakle njezinih poreznih obveznika. Ta sredstva imaju zakonom jasno određenu namjenu – čuvanje i njegovanje kulture, tradicije i običaja nacionalne manjine. No Vijeće za nacionalne manjine, čiji je najistaknutiji i najutjecajniji član Milorad Pupovac, ima običaj dodjeljivati ta sredstva SNV-u, čiji je najistaknutiji i najutjecajniji član Milorad Pupovac, koji onda ta sredstva troši nenamjenski, za političku propagandu pročetničke i projugoslavenske provenijencije. To je ne samo protuzakonito nego i suludo, kao kad bi Ukrajina tiskala proputinovsku propagandu svojim novcem, ili Izrael pamflete Hamasa svojim, ali nikoga nije briga.

Plenković, naravno, kaže da o tome nema pojma. Bar je to ustvrdio kad mu je Stipo Mlinarić poklonio knjigu “Krajina”, tiskanu u Kragujevcu novcem hrvatskih poreznih obveznika, a u izdanju zaprešićke izdavačke kuće Fraktura. Među najprodavanijim knjigama te kuće iz žanra publicistike su, uz spomenutu “Krajinu” autora Koste Nikolića, knjiga Borisa Rašete “Tito”, potom “Uvod u Jugoslaviju” Dejana Jovića, zatim Goldsteinov “Povijesni revizionizam i neoustaštvo – Hrvatska 1989. – 2022.”, knjige Mire Furlan, Tvrtka Jakovine, Rajka Grlića, Ante Tomića, Borisa Dežulovića… uglavnom, prilično jasan profil izdavača koji ne treba dalje analizirati.

No, dobro, je li knjiga četnička propaganda? Uostalom, dolazi od autora koji se zdušno zalagao za rehabilitaciju Draže Mihailovića? Ma ne, kažu neki domaći mediji, lijevo i projugoslavenski orijentirani, a potvrđuje i vlasnik i glavni urednik te nakladničke kuće, Seid Serdarević. “U Nikolićevoj knjizi gotovo su isključivo dokumenti, a interpretacije autora, njegovih sudova praktički u njoj i nema. Većina tih dokumenata je iz arhive Krajine u Srbiji i nama je nedostupna, dio ih je iz sudskih postupaka u Haagu, a ima i, primjerice, transkripata iz Ureda predsjednika Franje Tuđmana. Na temelju predstavljene dokumentacije dobiva se slika kako je funkcionirala Krajina, o čemu mi zapravo ne znamo puno, to je vrijeme prije raširene upotrebe interneta”, kaže. “Slobodno se može reći da ono što u knjizi piše najviše ide na štetu srpskoj politici. Jasno je da među tom gomilom dokumenata ima i onih koji ne idu baš nama u prilog, ali neke su se stvari doista radile.”

Tuđman izjednačen s Miloševićem

Nije, međutim, pitanje na čiju štetu ide knjiga, nego koja je njezina stvarna intencija. A ona svakako nije takva da bi je trebalo tiskati o trošku Hrvatske. Pokušat ću to objasniti. “Ovo nije nikakav revizionistički, velikosrpski projekt, daleko od toga”, zaključuje svoju priču o knjizi “Krajina” izdavač.

O da, jest. Portal historiografija.hr, koji zabunom ima domenu hr umjesto rs i koji je strastveno branio onaj nesretni udžbenik iz povijesti koji je napokon povučen, u recenziji navodi kako knjiga ukazuje na to da je “ideologija obaju režima (Tuđmanova i Miloševićeva) bila slična i težila je etnički homogenom prostoru… Nikolić dosljedno i uporno citira dokumente iz svih relevantnih izvora, hrvatskih, srpskih i međunarodnih… Citati, posebno kada je riječ o dijalozima glavnih aktera, razotkrivaju njihove motive, metode i osobni stil, napose njihovu grotesknost.

Hrvatska javnost, navikla na jednostranu, mitološku percepciju događaja s početka devedesetih godina, ima priliku, u skladu s drevnim načelom rimskog prava, čuti i drugu stranu, ali ne i jednostranu mitologiju drugog predznaka. ‘Krajina 1991. – 1995.’ Koste Nikolića uravnotežen je, dokumentima potkrijepljen prikaz jedne tragedije, a više od svega povod za smiren, sućutan i pomirljiv dijalog”.









Ukratko, Nikolić “objektivno” izjednačava odgovornost za rat, Domovinski rat piše pod navodnicima i malim slovom, uravnoteženo stavlja znak jednakosti između Mile Martića i Gotovine pomno birajući koje će dokumente Haškog suda citirati, a koje ne, i sve skupa je “uravnoteženo i demitologizirano” onako kako biste na isti način mogli “demitologizirati” rat u Ukrajini pa u istu ravninu staviti Zelenskog i Putina, ili Drugi svjetski rat pa povući znak jednakosti između Hitlera i Churchilla.









Smeta mi kad se knjige usmjerene protiv Hrvatske financiraju hrvatskim novcem

Kod potonjeg, mogli biste možda povući paralele sa Staljinom, uostalom, zajedno su raskomadali Poljsku, mogli biste kritizirati zapadne politike koje su potaknule Hitlera (kao što su potaknule i Putina, uostalom), pa i neke prakse određenih “saveznika”, prije svega komunističkih, odmazde nakon rata, ali ne, ne možete time amnestirati nekoga od agresije i izjednačiti je s obrambenim ratom.

Najmanje “čuti i drugu stranu” bez kritičkog odmaka od te “druge strane” koja sebe očito želi oprati od odgovornosti prebacivanjem krivnje na žrtvu agresije. Istina, na sudu se uvijek sasluša i druga strana, samo to ne znači da joj se vjeruje, nego se provjere činjenice. Ovako, to je propaganda umotana u “povijesnu znanost”. Povijest uvijek dijelom jest mitologizirana i nisam ljubitelj pojma “povijesni revizionizam” jer povijest nije religija, gdje je učenje zadano dogmom, već znanstvena disciplina pa svaka saznanja podliježu reviziji pojave li se novi dokumenti. I nikad ništa nije posve jednostrano.

No ovdje je riječ jednostavno o relativizaciji jednog obrambenog rata i pokušaju da se sve skupa prikaže kao sukob dvaju nacionalizama, što niti je novo niti je povijesno točno. Osobno, nemam ništa protiv da se izdaju bilo kakve knjige, pa i one pročetničke, i protiv sam bilo kakve cenzure. Samo mi smeta kad se knjige izravno usmjerene protiv Hrvatske financiraju novcem hrvatskih poreznih obveznika i kad se to radi preko Ureda za nacionalne manjine, koji se, kao i SNV, treba baviti isključivo kulturom i pravima manjina, a nipošto jeftinim politikantstvom i biti produžena ruka velikosrpske politike i srpskog (polu)sveta.

