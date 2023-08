Holjevac otkrio što bi se moglo dogoditi Boysima u Grčkoj: Hrvate čeka 19 godina zatvora?

Autor: Z.S.

Poznati hrvatski novinar i kolumnist portala Dnevno, Marcel Holjevac, na svom se Facebooku osvrnuo na nedavna događanja u Grčkoj i uhićenja navijača Dinama. Ona su uslijedila nakon tučnjave s AEK-ovim pristalicama, što je za posljedicu imalo ubojstvo 29-godišnjeg navijača grčkog kluba.

“Lani su grčki navijači ubili grčkog navijača. PAOK-ovi Arisovog. Pogledao malo kako je to završilo. Za ubojstvo je suđeno 12-orici mladića koji su sudjelovali u napadu. Najmanja izrečena kazna je bila 13 godina zatvora, a čak sedmorica su dobila doživotni zatvor. Tko je konkretno zadao smrtonosni udarac nije ustanovljeno niti se utvrđivalo, osuđeni su svi redom, cijela grupa. Tako da nisam nimalo optimist što se suđenja u Grčkoj tiče. Ako su tako gadno oderali svoje vlastite, ne treba se nadati da će biti mekše ruke prema našima. Možda samo teže.

Edit: Najmanja kazna je bila 19 godina zatvora, ne 13, pogrešno sam naveo. NAJMANJA. I to za one koji nisu izravno sudjelovali u ubojstvu. Za ‘saučesništvo’, upozorio je Holjevac. Brojni korisnici Facebooka komentirali su njegov post.

‘Kakva je to logika kod njihovih sudova?’

“Ne kužim kakva je to logika kod njihovih sudova. To je ono kao 40 i neke. Partizani zapucaju, ubiju nekoliko njemačkih i talijanskih vojnika, a ovi postrijeljaju i spale cijelo selo. Doduše, to je bilo tako tada u ratno doba. Krivci su utekli i da se i htjelo nije ih se moglo pronaći. A danas u miru sa svim raspoloživim sredstvima oni ne mogu ili ne žele naći krivca nego će okrivit svih”, jedan je od komentara, na koje je reagirao Holjevac.

“Logika je kao kod organiziranog kriminala, tako Grci tretiraju navijačke skupine, kao da si član mafije. Mafija ubije nekog, svi članovi organizacije su krivi. Zato optužnica za udruživanje u zločinačku organizaciju. Ako ih proglase krivima, automatski su svi krivi za ubojstvo kao saučesnici. A sad spremaju puno gori zakon. Novi zakon bi navijačke organizirane skupine zapravo stavio potpuno izvan zakona, koliko sam vidio. To su jučer predložili”, napisao je Holjevac.









Nema veze s logikom

“To nema veze sa pravom niti logikom. Na tužiteljstvu je da dokaže tko je ubojica. Ako ne mogu dokazati tko je ubojica onda pada optužba a ne ‘aj među vama 20 je jedan ubojica pa evo svima 15 godina zatvora’, još je jedna reakcija na koju je odgovorio.









“Grčki zakon o navijačima je takav da to omogućava. Smatra se da ga je ubila organizirana zločinačka skupina koja je postupala s namjerom. I nije ‘evo vama svima 15 godina’ nego ‘evo vama svima doživotna’. Stavio sam ti niže izvješće o presudi“, naveo je.

Slučaj Laptalo

“Možemo se sjetiti i ‘poštenog’ suđenja kapetanu Laptalu…” napisao je malo kasnije i nastavio.

“Grčko pravosuđe donijelo je tešku presudu u srijedu, nakon smrti navijača FC Arisa 2022. godine, koju su udarili navijači PAOK FC-a. Sedam optuženika proglašeno je krivim za namjerno ubojstvo i osuđeno na doživotni zatvor. Ostala petorica dobila su kazne od više od 19 godina zbog suučesništva. Porotnički sud u Solunu, drugom gradu Grčke, na sjeveru zemlje, gdje se dogodilo ubojstvo, nije prihvatio nikakve olakotne okolnosti”, napomenuo je.

“Je li to ispravno po međunarodnom pravu, osobito EU? Onda je Milanovic potpuno u pravu kako reagira”, upitao ga je potom jedan od korisnika.

“Je, posve usklađeno s EU zakonodavstvom, grčka je EU i Schengen ja i ti se dogovorimo, ‘idemo u grad traži tovare da ih pretučemo’. Ja ubijem ‘tovara’, ti stojiš kraj mene i gledaš, ili još gore vičeš ‘ubij tovara’. I skupa pobjegnemo. Ti si saučesnik ubojstva, da ga baš nisi ni taknuo. I po hrvatskom i grčkom pravosuđu….”, pojasnio je, a rasprava se nastavila.