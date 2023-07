Holjevac ogolio najpoznatiji hrvatski politički par: ‘Kad bi Tito znao što ovi njegovi rade, sve bi ih rastjerao’

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

BANKARSKA ŠALA: HDZ-ovka Marijana

Hrvatska tragedija: Marijana Puljak se javno pojadala, u prilično ljigavoj objavi na Facebooku, da je morala prodati karte za koncert Brucea Springsteena u Njemačkoj kako bi prisustvovala sjednici Sabora, s koje je mirno mogla i izostati, ionako je samo ponovila da su HDZ-ovci lopovi, što nije ništa novo ni posebno pametno, i usput se dopisivala s Kosoricom. A planira otići na koncert, sudeći po njezinu Facebooku, još od 2016. Pa se prvo naljutila na Milanovića, koji je sjednicu sazvao, a nije se na njoj pojavio. Ali se zato njezinu suprugu gradonačelniku, ako ništa, pružila prilika da ode na utakmicu Hajduka i Dinama, koju je Hajduk nekim čudom dobio. I to dok mu je žena u Zagrebu. Gdje ćeš bolje.

Na to ju je zločesti Zeko napao da je sada postala i “tapkarošica”, preprodavačica karata, a ona se počela braniti kako je karte prodala za trećinu nabavne cijene (nejasno zašto, tražene su i skupe!). Prva stvar koja mi nije jasna je zašto je na takvo što uopće išla odgovarati i pravdati se? A druga stvar koja mi nije jasna jest zašto je imala potrebu nakon svega slavodobitno objaviti kako je ipak uspjela nabaviti karte za drugi “Bossov” koncert, onaj u Monzi, i slikati se u avionu, i time se izložiti kritikama sa svih strana – od one za neekološko ponašanje, tj. let avionom na koncert i natrag, do toga da joj je važniji Bruce Springsteen od zasjedanja Sabora.





Mislim, i meni bi bio, bolje je slušati njega nego besmisleno blebetanje u Saboru, samo što se saborski zastupnik ne bi trebao tako postaviti ako mu je stalo do glasova. I na kraju, takve stvari su ipak izvan dohvata većine građana – avionske karte plus one za koncert – pa zato političaru obično nije pametno hvaliti se time. Tim više što su joj očito propale one prve avionske karte, koje je otkazala u zadnji čas. Nije da je nemoralno, uostalom, platila je svojim novcem, samo nije jako pametno s tim ići u javnost. Neki put bolje mučat.

Razumijem ja da ona voli Springsteena, iako je dotični nešto poput američkog Thompsona – ikona američkih ratnih veterana zbog pjesme “Born in the USA” u kojoj pjeva o tome kako ih je Amerika iznevjerila nakon Vijetnama. No na kraju je još išla odgovarati i na pitanja o tome odakle im novac za to pa se upustila u objašnenja koliko zarađuje i koliko je kao inženjerka zarađivala prije politike, što je samo pridonijelo PR katastrofi. Da bi ona bila konačna, pojavila se fotografija na kojoj Marijana Puljak, u mlađim danima, dok je još radila u banci, pozira s iskaznicom HDZ-a na svoje ime.

Radilo se, kaže, o šali među kolegama iz banke, ona je potvrdila da je fotka autentična iako iskaznica nije, a HDZ je potvrdio da nikad nije bila članica. Samo kad se jednom fotka raširi internetom, to će joj objašnjenje pomoći kao i Plenkoviću uvjeravanja da nisu svi u HDZ-u korumpirani. Možda su se Puljci ipak trebali držati teorijske fizike, odnosno IT sektora u banci, u slučaju Marijane. Politika zahtijeva posve drugu vrstu inteligencije, onu više makijavelističku. Jesu li samo naivni ili zapravo vrlo proračunati? Bio bih sklon vjerovati u prvo da nije Maje Đerek.

RAZINA BEŠĆUTNOSTI: Maja Đerek je istjerivačica

Naime, ne mogu si Puljci sami toliko narušiti rejting koliko im ga može narušiti Maja Đerek, splitska pročelnica za gradsku imovinu, birokratskom bešćutnošću. Najprije se javio izvjesni Boris Rakić, invalid u kolicima, obolio od spinalne mišićne atrofije, ovisan o tuđoj njezi 24 sata dnevno, koji već 24 godine živi u malom podrumskom stanu na Pujankama, smještenom između dvije šupe, koji je prilagodio svojim potrebama, a još od 2018. ga pokušava otkupiti od Grada po punoj cijeni, na natječaju – samo da bi stvar propala jer Grad nije bio uknjižen kao vlasnik, već je to Brodosplit! Grad, dakle, nije riješio svoje papire – ali mu to ne smeta da “radi reda” gdje tom i takvom redu baš i nije mjesto. Stan je inače Rakićevoj obitelji dodijeljen odlukom Fonda za stambene poslove SDŽ-a i Komisije za stambene poslove tadašnjega gradskog poglavarstva.

Grad je u međuvremenu odlučio da Rakić nije socijalno ugrožena osoba jer je navodno njegova obitelj, očuh i majka, naslijedila neke nekretnine, i traži da se iseli iz stana. Maja Đerek mu je, tvrdi, prije rekla kako nema razloga za strah, no sada ga tjera iz stana jer je sezona i gradu treba stanova. I cinično kažu da ga ne deložiraju oni, nego sud. Samo nisu rekli da je to na njihov zahtjev.

“Spominje se stan u Getaldićevoj. Moj očuh je imao jednu osminu toga stana. Imamo kupoprodajni ugovor koji to dokazuje. Na prodaju tog stana nismo mogli utjecati jer je obitelj to prodala, ali se sjećam da smo od toga dobili novac od kojeg bismo danas mogli kupiti tri kvadrata u Splitu, a prodali su to 2019. godine”, objašnjava Rakić za Slobodnu. Spominje se i nekretnina u Kukuljevićevoj ulici, u vlasništvu roditelja Rakićeva očuha, koji su, kaže Rakić, morali u dom nakon što je ona razvila demenciju, a on ostao nepokretan nakon prijeloma kuka. Novcem od stana im je plaćan dom dok ih nije ubio covid. Majka, koja također živi s Rakićem, kao i očuh, ima i polovicu stana na trećem katu bez lifta u kojem živi njezina sestra s troje djece i u kojem Rakić ne bi mogao živjeti i da je prazan. Drugim riječima – jednom nekretninom ne mogu raspolagati, druga je davno prodana i od nje su dobili osminu novca, a novac od one treće dijelom je otišao na uzdržavanje onih čija je i bila.









Koliko je ostalo od toga nije bitno, Boris i obitelj ne traže zapravo ništa besplatno, spremni su i dalje otkupiti stan po punoj cijeni, ako im ga je Grad spreman prodati. Ali nije jer Đerek kaže kako se još nisu uspjeli upisati, izvanknjižni su vlasnici. Usto je nabrojila sve gore spomenute nekretnine, ostavši tvrdo pri svom stavu da Rakić – koji je, po nekim medicinskim normama, već davno trebao biti mrtav, nema pravo ni ostati u stanu ni otkupiti ga. Kamo da ide, na cestu? Ono što je posebno tužno u priči jest to što nikakva komisija nije izašla na teren, proučila situaciju, već se sve rješava onako kako Đerek to inače rješava – iz ureda, pozivajući se na propise i zakone i tvrdeći da se prema svima postupa jednako. No brojni ipak nemaju taj dojam – mnogima se čini da se ipak udara prvo na određene gradskoj vlasti nesimpatične skupine građana ili jednostavno na nezaštićene. Maja Đerek ima pravo držati se propisa, ali ima li pravo na takvu razinu bezosjećajnosti? I knjižiti na Grad novac od najma stana, 600 eura mjesečno koliko naplaćuju Rakiću, na koji se nikad nisu uknjižili?

IN MEMORIAM: Javno sramoćenje sirote Mare Hine

U međuvremenu, jedna je druga stanarka gradskog stana u Splitu, starica Marija Erceg, bivša novinarka, poznata kao Mare Hina, dobitnica nagrade grada Splita za životno djelo, umrla u stanu za koji je rekla da je iz njega “mogu jedino mrtvu iznit”. Sada se to i dogodilo, nakon što joj je Đerek poručila da treba biti javno osramoćena jer nije plaćala rentu te da će uskoro biti deložirana i uklonjena iz gradskog stana u Kružićevoj. In memoriam, “Grad Split neće dopuštati da se korištenjem gradske imovine radi na štetu najosjetljivijeg dijela populacije”, poručila je u ožujku pročelnica Đerek, prilažući podatak kako Erceg akumulirala dugovanje od 6304 eura, čime je ugrozila socijalno ugrožene. Očito, Erceg, koja je bila dementna i o kojoj su se brinuli susjedi, nije spadala u te socijalno najugroženije. Kao što među najugroženije očito ne spada ni teško bolesni Rakić, koji bi se trebao preseliti, s majkom i očuhom, njezinoj sestri na treći kat bez lifta, u stan inače pun ljudi.

Đerek kaže da sve radi u interesu grada. I usput kuka po novinama kako joj prijete. Pa prijete i onoj curi na šalteru gruntovnice kad saznaju da ne mogu upisati nekretninu jer nemaju čiste papire, prijete i curama u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje kad nekomu ne priznaju lažnu stranu diplomu, prijete ljudi i blagajnicama u Kauflandu, prijete i novinarima kad napišu nešto što se nekomu ne sviđa, kako onda neće prijetiti njoj! Skrivanje iza ugroženosti nikad mi se nije sviđalo, pogotovo kad to rade ljudi, kako bi rekle feministice, “na poziciji moći”, koji glume žrtve istovremeno šutajući nogom ispod stola druge.









A javno sramoćenje Mare Hine zbog neplaćene rente svakako nije bio interes grada. Nju se moglo i trebalo smjestiti u dom, ako treba i o trošku Grada, jer ionako nije bila sposobna brinuti se o sebi. Teško je ne primijetiti da se iza priče o “jednakom tretmanu svih” skriva Puljkova pasivna agresija prema svima koji nisu dio njegove sljedbe, pri čemu Đerek ima ulogu u njegovoj vlasti sličnu onoj koju Zekanović ima u HDZ-ovoj, samo puno okrutniju.

Ona je tu da govori ono što gazda misli, a ne smije reći da ne ispadne bešćutna sirovina, i da radi ono što on ne smije osobno raditi da ne ispadne mali lokalni diktator, i naravno da bude gromobran vlasti na koji će se obrušiti bijes javnosti. Ne zavidim joj na poslu. Puljci će je, zasmeta li im prije izbora, vjerojatno pompozno potjerati i “ispraviti” poneku nepravdu te postaviti neku drugu “udarnu pesnicu” koja će nastaviti raditi isto invalidima, braniteljima i gradskoj sirotinji(u trenutku pisanja teksta Đerek je još bila na dužnosti, međutim pokazalo se točnim da će ju “Puljci” smijeniti, op.a.) . To je igra stara koliko i politika, “Kad bi Tito / Kralj / Car znao što ovi njegovi rade, sve bi ih rastjerao”, uvijek je bila mantra onih koji vlastima vjeruju.

