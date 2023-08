Holjevac odgovara Austrijancu Amiru koji nikad više neće u Hrvatsku: ‘A jamralo se da nam dolazi samo gologuzija istočnoeuropska’

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

STRAHOTE TURIZMA Iznuđivanje zadnjeg eura

Dalmacija se suočava s biblijskim pošastima, napali su je divovski skakavci i mamutske ose. Na plažama vrebaju zmije koje iskaču iz pijeska i ujedaju turiste, u moru kornjače jedu ljude, a pučinom kruže megalodoni veći od Jadrolinija trajekta. Ugostitelji i iznajmljivači mačetama iznuđuju zadnji euro od stranaca, a taksisti siluju cure koje im uđu u auto. Zasad se još ne piše o tome da ima i zombija i kanibala iz zabitih planinskih sela koji se noću spuštaju u kampove i masakriraju goste i o tome da su tiranosauri i velociraptori koji su pobjegli iz Jurskog parka našli utočište na Braču, ali shvatili ste: turizam na Jadranu je, sudeći po medijskim napisima, čisti užas. Horor film kao da ga je Carpenter režirao. Teksaški masakr motornom pilom na hrvatski način.

Turisti su “ogorčeni”, “zgroženi”, “šokirani”, masovno otkazuju rezervacije, oni naivni koji to nisu učinili vraćaju se u gaćama jer smo ih ogulili do gole kože i nikad se više neće vratiti, n-i-k-a-d. Jeff Bezos je, kad je ljetos skužio da je kuglica sladoleda na Šolti 3 eura i vidio cijene u Konzumu, glavom bez obzira pobjegao na admiralsku jahtu svoje flote, onu od pola milijarde dolara, i rekao “nikad više Hrvatska”. Svakog dana izroni poneka tužna priča, poput one o mladom “Austrijancu” Amiru koji se zakleo da nikad više neće u Hrvatsku. Jer je u Sloveniji bila gužva zbog poplava pa je cijeli dan proveo zaglavljen u prometu na povratku. Ili o engleskom mladiću kojeg je taksist Ubera “zarobio” i tražio 60 eura koje ovaj nije imao. Pa mu je na kraju mama prebacila novac na karticu i napisala o tom užasu tekst za engleske novine. Nije mi ni jasno kako se sinčić mislio vratiti doma u Englesku bez eura u džepu ili na kartici, no nije ni bitno. Jasno je zašto bi netko od konkurencije htio ocrniti Hrvatsku kao nesigurnu i opasnu destinaciju za turiste, iako su po svim pokazateljima ulice hrvatskih gradova sigurnije i noću i danju od onih bilo kojeg grada bilo koje države zapadne Europe. Nejasno je zašto to rade naši mediji.





Izgleda da se novinari natječu tko će više ocrniti hrvatski turizam. Primjer takvog novinarstva? Novinarka N1 TV napiše članak naslovljen “Skoknuli smo za vikend u Zadar i vratili se praznog novčanika”, ilustriran slikama crnog rižota i računom od 18 eura za taj rižoto i 19 eura za onaj s kozicama. A da, i pivo je 3,80. Onda Jutarnji prenese fotografije tog istog računa i hrane i priču novinarke, ali pod naslovom “Turisti šokirani cijenama u Zadru, odlaze praznih novčanika”. Uz obavezno “pogledajte koliki je račun”. Iskreno, nimalo šokantan. Meni je šokantno jedino da netko naruči Ožujsko uz škampe. I da kolegu iz susjedne redakcije na novinarskom zadatku proglasi “turistom”.

A onda na kraju dođe konačni šok u vidu službenih podataka – po kojima na Jadranu turista ima više nego ikad, srpanjska rupa je propala u zemlju, a zarada će vjerojatno biti rekordna, čak i kad se ubroji inflacija koja je i jedan od razloga što je sve skuplje. I nastane muk dva-tri dana, a onda se i dalje objavljuju računi za pizzu srpskih “influencerica”.

TEŠKA KUKNJAVA Umijeće pljačkanja

Elitni turizam nije ljudsko pravo ni socijalna kategorija – niti to treba biti. Niti može jer cijene u konačnici određuje platežna moć gostiju. Nismo više socijalizmom i ratom devastirana država, otužna postkomunistička destinacija za sirotinju, i nemamo razloga biti. Neke lokacije u Hrvatskoj imaju sve preduvjete da budu poput francuske Azurne obale – gornja klasa svjetske ponude. I nema razloga kukati zbog toga. Još prije desetak godina jamralo se da nam dolazi samo neka tamo gologuzija istočnoeuropska, Česi i Poljaci (usput, ta sirotinja je danas osjetno ispred Hrvatske), nema Nijemaca i Talijana. I pisalo se o turistima koji se žale na ponudu, na to da nemaju na što potrošiti novac. Sad se kuka da je sirotinji preskupo sve to što se nudi. Je, to je neupitno. To samo znači da nismo više jeftina destinacija za one koji si ne mogu priuštiti bolje, i to je sve.

Naravno, ostaje pitanje može li si hrvatski građanin priuštiti takve cijene ili će ljetovati kao sedamdesetih, kad se nije išlo u hotele i apartmane, to je bilo za Nijemce i one legendarne plave i prsate Šveđanke koje su bile meta svih jadranskih galebova, nego se išlo babi i rodbini, i kad se baš nije previše jelo i pilo po restoranima jer to socijalistička plaća nije pokrivala, nego se na plažu išlo sa simbolima radničkog turizma, paštetom u tekućem stanju na +35 i paradajzom. To i “Klarin” polubijeli od jučer. Možda ne baš na spomenutim elitnim lokacijama, ali uglavnom može, očito je prema podacima o broju domaćih gostiju. Jer su i plaće ipak rasle posljednjih godina, a i one su donekle utjecale na porast cijena. No najjači su mi ipak oni koji uđu u neki restoran na Hvaru čija su regularna klijentela Bill Gates, holivudske zvijezde, Abramovič i arapski šeici koji dolaze s jahtom od sto metara za sebe i dvije manje za harem i sluge, onda satru pet-šest šampjera, lopatu škampa, dvije velike kante kamenica, sve to zaliju vinom izvađenim s Titanica pa zalijepe račun na Instagram i napišu kako je skupo. Kao da kupite Ferrari pa se žalite da je skupo, a gepek mali. I još vas oderu na pumpi i na servisu. I je, skupo je. Jer bogati i slavni imaju svoja pojilišta, u pravilu ondje gdje je običnom puku nedostupno. I da, prosječnom su Hrvatu Dubrovnik i Hvar uglavnom nedostupni, baš kao i prosječnom Francuzu St. Tropez, Amerikancu Aspen, ili Martha’s Vineyard, ili Talijanu Sardinija. Umijeće pljačkanja turista u Veneciji ili Firenci da ne spominjemo. No Baška ili Crikva kao obiteljska odredišta nikad neće imati cijene onih “partijanerskih” poput Hvara ili elitnih poput Dubrovnika, kao što svagdje u svijetu postoje odredišta za one bogate i ona više plebejska, “za raju”. Osobno, na Hvaru sam ljetovao jednom, prije dvadesetak godina, i shvatio da to nije za ljude poput mene – cijene su i tada bile ekstremne spram hrvatskih plaća, ali tamošnja klijentela, jahtaši i svjetski jet set, trošila je u Carpe diemu i Vili Verde kao da novac pada s neba i ne postoji sutra. Ni u Dubrovnik već odavno ne navraćam, čak ne zbog cijena, poznajem ga dovoljno dobro da znam gdje i kako proći ne preskupo, nego zato što nema smisla ići onamo ako niste dio miljea koji onamo navraća i ako ih ne možete pratiti. Što će reći, ako ne možete zdrobiti barem par tisuća eura dnevno, ako već ne par desetaka.

BRKATE KONOBARICE Može i jeftinije

S druge strane, u otočnom mjestu gdje posljednjih godina ljetujem kava se na rivi i dalje može naći za euro i trideset, pivo za dva i dvadeset na samoj obali u ugodnom restorančiću uz plažu, što je cijena kao u kvartovskom kafiću u Zagrebu, i to jeftinom. Ručak se može pojesti za sedam. I proverbijalna kuglica sladoleda je u slastičarnici u centru euro i pol. Ali red za sladoled je ispred one 200 metara dalje, gdje je tri i pol, jer im sladoled izgleda jako fensi. Navedene niske cijene nisu pravilo – ali nađu se ako ih potražite. Ako želite večerati za dvjesto eura po osobi, nije ni to problem. A i ovdje, kao i u slučaju sladoleda, važi – neki od najskupljih restorana ovdje su redovito puni i čeka se u redu za mjesto. Usto, valja napomenuti i da su standardi pripremanja hrane u restoranima na Jadranu danas ipak dramatično ispred onih od prije dvadesetak godina, a o socijalističkim standardima (tko se ne sjeća brkate konobarice u Borosanama i spaljenog komada mesa, a ponekad su i psi glumili janjce?) da ne govorimo.

No ako se ne može već drukčije obračunati s uspješnom hrvatskom turističkom pričom – ne zaboravite, nacionalna nam je osobina prezirati bilo kakav uspjeh – onda se kreće s pričom “Turizam je bez veze, treba nam proizvodnja”. Komu treba? U kojem to ekonomskom modelu osim izmišljenog marksističkog 100 eura zarađenih znojenjem loše plaćene radne snage u tvornici čarapa vrijedi više od 100 eura zarađenih rentanjem ležaljke ili prodajom piva turistima? Vjerujte mi – sto eura uvijek vrijedi ravno sto eura, ni manje ni više. Kad to ne bi bilo tako, Bangladeš, koji ima najveći udio proizvođačke industrije u nacionalnoj ekonomiji, bio bi najbogatija zemlja svijeta, a ne bi im plaća bila 150 eura. Srbija bi sa svojim fetišem na gradnju tvornica bila svjetlosnu godinu ispred Hrvatske, a SFRJ nikad ne bi ni propala, obogatila bi se gradnjom raznih obrovaca i škverova te inih “promašenih investicija”, kako su se u socijalizmu zvale tvornice građene bez ekonomske logike i temelja, po sistemu “treba nam proizvodnja i koga briga koliki će biti gubitak”. Profit je ionako kapitalističko zlo. Monako bi pak bio Somalija Europe. A što se tiče teorije da “sezona uvijek može propasti”, može i hoće, kad-tad. Može i klasična industrija, bilo koja. Preko noći. Pitajte Nijemce ako ne vjerujete. I da, nećete vjerovati, u Hrvatskoj udio industrije u BDP-u ne odudara od europskog prosjeka.









