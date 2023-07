Holjevac o ‘antifašistima’: ‘Gdje god se zabode lopata u Hrvatskoj, izađu na površinu plitko zakopane tekovine antifašizma’

SUTKINJA S EMPATIJOM Nije riječ o eksperimentu

U jednom međimurskom romskom naselju mjesto je događanja. Događanje je da je ondje maloljetnik “seksualno zlostavljao” mačku i kasnije je ubio, dok su je druga djeca držala i smijala se, a “odrasla osoba” snimala. To je nekako došlo do škole, do učiteljice i… do policije, pa u konačnici i do novina. Policija ne daje detaljnije podatke “jer se radi o maloljetnicima”. Bolje, neke stvari jednostavno ne želim znati.

Normalnom je čovjeku to nemoguće shvatiti. Ali sutkinji Visokog kaznenog suda i predsjednici Udruge obiteljskih sudaca Lani Petö Kujundžić nije. Ona kaže kako ovakvo ponašanje, “koliko god bilo šokantno, među maloljetnicima nije neuobičajeno”. Gdje to, gospođo Kujundžić?! Čak ni u romskim naseljima to nije i ne može biti uobičajeno! “Djeca uvijek eksperimentiraju i eksperiment od seksualnosti do nekakve agresivnosti i do lošeg ponašanja prema životinjama nešto je što oni iskušavaju, traže se, nisu sigurni što žele ili ne žele, a pogotovo kada su u skupini”, kaže Kujundžić. Bi li to rekla da su na njoj “eksperimentirali”? Na čemu će iduće “eksperimentirati i tražiti se”, na novorođenčetu?





Nekom tko daje takve izjave mjesto je u ludnici, ne u sudnici. Briga me je li riječ o Romima, Japancima, djelatniku Europskog parlamenta ili Hrvatima od stoljeća sedmog – takve stvari NISU “eksperiment” nego teška patologija. Nisu “traženje sebe” nego su za zatvor.

Ah, da i za onog malog psihopata Kostu iz Srbije ista je sutkinja imala razumijevanja, rekla je da ga treba držati u instituciji “otvorenog tipa” i vratiti mami i tati ako se utvrdi da je ubojstvo sedam djevojčica, najboljeg prijatelja i zaštitara bio “eksces” i da nije bilo zlostavljanja u obitelji (siguran sam da u njegovu slučaju nije, kao što sam siguran da u slučaju malih Roma jest, no to je ovdje nebitno!). Odnosno, da mu treba dati novi identitet, valjda da može nastaviti normalno živjeti i tu i tamo pobiti par ljudi kad ga nečim naljute.

Problem je što živimo u svijetu u kojem se za svako zlo traži opravdanje i ni jedno zlo se ne smije zvati zlom. I gdje je svaki zločinac “žrtva”. Najgore je što na tu posve poremećenu i suludu izjavu nije reagirao nitko osim ljubitelja životinja – koji traže njezino razrješenje po hitnom postupku. Drugih se to izgleda ne tiče. Valjda je jadna mačka bila ustaša.

TAKOZVANE ŽRTVE: Prva bi uzela šmajser i pucala

Skupiše se antifašisti u šumi u povodu Dana antifašističke borbe pa zavapiše kako neki relativiziraju zlo fašizma i ustaštva. Te krenuše relativizirati zlo komunizma. Izaslanica hrvatskog predsjednika Kristina Ikić Baniček, sisačka gradonačelnica, rekla je da su partizani, za razliku od fašista, “umjesto ubijanja ljudi i genocida, izabrali bratstvo i jedinstvo, a za brata su, bez obzira na to koje je bio vjere i nacije, bili spremni i umrijeti”.

Zanimljiva tvrdnja. Znači, antifašisti po njezinim riječima uopće nisu ubijali ljude, ni od 1945. do 1952. niti od 1991. do 1995. Kamoli one druge vjere i nacije. A gdje god čovjek zabode lopatu u Hrvatskoj, izađu na površinu neke tekovine antifašizma, plitko zakopane. O bratstvu i jedinstvu koje je završilo agresijom “antifašističke” JNA na Hrvatsku, BiH, i Kosovo da ne govorimo.

Zapitala se i kako jedna država koja drži do sebe i nominalno slavi Dan antifašističke borbe istodobno može biti pokrovitelj “zuluma fašista i filoustaša koji pod krinkom komemoracije navodnim žrtvama Bleiburga zapravo slave i veličaju zločince i najgori kvislinški šljam koji je ikada obitavao u Hrvatskoj”. Naglasak je ovdje na “navodnim” žrtvama Bleiburga, što ne samo da je uvreda za sve žrtve nego je i laž i drskost bez presedana. Naravno, ona bi prva uzela šmajser i počela pucati kad bi netko rekao da su žrtve Jasenovca “navodne”. A što se kvislinškog šljama tiče, moguće je drugarica zaboravila da je Tito isto tako bio kvisling. Ne, nije bio Hitlerov sluga, ali jest Staljinov. Nije bio njemačka marioneta, ali jest sovjetska, dok ga se Staljin nije odlučio riješiti.









Ona zaključuje da “nema srednjeg puta između antifašizma i fašizma”. Ima, naravno, zove se “demokracija”. I nije srednji put, nego je posve drugi put od oba totalitarna, genocidna režima, i fašističkog i antifašističkog. Ali demokracija antifašistima nije baš imanentna, tako da je drugarica Baniček odlučila legendarnom pjevaču Jimmyju Staniću otkazati nastup u Sisku, samo dan prije nastupa. Razlog? Pristupio je Domovinskom pokretu. Koji je domovinski, dakle ustaški, dakle fašistički. Možda ga zamijeni Jelena Karleuša.

Onako usput, podsjetio bih drugaricu Baniček da je “ustanak” započeo upravo 22. lipnja ne zato što su se hrvatski komunisti digli protiv fašizma i ustaštva, koji im do tada mjesecima nisu ni najmanje smetali, dapače, govorili su da to nije njihov rat i pozivali ljude da ostanu doma, nego su sve do tog dana podržavali Hitlera i zajedno s njim komadali Poljsku i onako usput pobili cijelu zarobljenu vojsku te države, a “antifašistima” su postali tek kad su tenkovi krenuli preko sovjetske granice. Dakle, ne samo da je moguće biti i protiv ustaša i protiv partizana nego je to i jedino ispravno s aspekta društvene higijene. Kao što je ispravno komemorirati žrtve i jednih i drugih, a zna se vrlo dobro tko komemoracije žrtvama zloupotrebljava u dnevnopolitičke svrhe.

DVA BRATSKA GRADA: Kad antifašizam završava u četničiji

Građanska inicijativa “Drugi grad” pokrenula je bratimljenje Splita s Novim Sadom, središtem Vojvodine. Pokretači kažu da su to jako slični gradovi. Recimo, oba su grada druga po veličini u svojim državama, oba su glavna grada “najveće pokrajine, odnosno županije”, oba su s pozivnim brojem 021, oba s poštanskim brojem 21.000. Naravno, prvo pada u oči da se izjednačuje županiju u Hrvatskoj s autonomnom pokrajinom u Srbiji. Želja za centralizacijom Srbije ili autonomijom Dalmacije?









Oboje, kad se zna da s hrvatske strane iza inicijative stoji i Ante Tomić, koji je nedavno na srpskoj televiziji na dušobrižničko pitanje voditelja zabrinjava li ga što Hrvatska u EU-u gubi suverenitet rekao kako bi ga veselilo da Hrvatska izgubi sav suverenitet. “Mene bi veselilo da Hrvatska izgubi sav suverenitet i da to prenesemo nekim razumnijim ljudima. Jedan moj prijatelj kaže da moramo napraviti natječaj za najpovoljnijeg okupatora”, odgovorio je uvijek duhoviti i šaljivi (ako imate IQ manji od 80) Tomić na voditeljevo pitanje.

Europa je, ako niste shvatili, okupator. Srbija je osloboditelj, to su “neki pametniji ljudi”. Tomić je, izgleda, prešao kompletan razvojni put hrvatskog antifašista, koji započinje borbom protiv hrvatskog nacionalizma, a završava, za one koji dođu do najvišeg stupnja antifašizma, u redovima srpskih četnika.

Robert Čoban, jedan od inicijatora građanske inicijative sa srpske strane, malo ju je detaljnije objasnio. “Građanska inicijativa ‘Drugi grad’ ima cilj razvijanje kulturne i ekonomske razmjene Splita i Novog Sada, učvršćivanje prijateljskih veza njihovih stanovnika i stvaranje novih prijateljstava. U sklopu projekta ‘Drugi grad’ organizirat će se susreti dva puta godišnje, jednom u Splitu i jednom u Novom Sadu: kulturne manifestacije, konferencije, koncerti, gostovanja predstava, sportska natjecanja. Očekujemo da se inicijativi priključi veliki broj javnih ličnosti, ali i ostalih građana iz oba grada.”

Uključuje li bratimljenje i Novosadski korpus koji je razarao Vukovar te ispriku “novosadista” za agresiju na Hrvatsku ili ćemo se “bratimiti” po sistemu “ko nas bre zavadi”, nije rekao. A ni on ni Tomić nisu objasnili zašto se Split ili Novi sad, umjesto jedan s drugim, ne bi bratimili s nekim gradom u Zambiji koji ima pozivni 021. Ili Antwerpernom koji je drugi najveći grad u Belgiji. Ali gdje će suza nego na oko i gdje će Tomić nego u Srbiju. I to u Novi Sad, koji je tako sličan Splitu da ih je takoreći nemoguće razlikovati kad ste jednom u njima.

