Holjevac: ‘Neka Benčić pokaže ocjene iz svog indeksa, s naglaskom na kolegij Ustavno pravo’

Autor: Marcel Holjevac

Tomaševiću su trebale gotovo tri godine mandata, dva odrona otpada i jedan djelatnik Čistoće koji je ostao bez ruke da potraži i pronađe dokumentaciju od prije 16 godina koja – navodno – otkriva uzrok problema na Jakuševcu. “Navodno” jer se odron dogodio na plohama na kojima se tada nije odlagalo i nemaju veze s tom studijom. “Za problem s Jakuševcem znalo se od 2008. i ništa nije napravljeno”, objavio je slavodobitno. On inače često koristi izraze poput “znalo se”, “ništa nije napravljeno”, da ne bi ispalo da on nešto nije učinio.

Sad je javno obznanio nalaze iz 2008. i 2012. za koje je, kaže, doznao tek nedavno. Te analize koje je tadašnja uprava Holdinga naručila upozoravaju na veliku količinu vode u otpadu, a uzrok zadržavanja procjednih voda je, navode, konstrukcijska greška u izvedbi radova na sustavu odvodnje donjeg brtvenog sloja.

Kvaka je u sljedećem: odron se dogodio na plohama 6.2 i 6.3, ne na onima koje su 2008. bile u funkciji, a na plohi 6.3 je uostalom drenažni sustav saniran nakon te studije. Stvarni problem je u tome što se u posljednje tri godine nije odlagalo prema pravilima struke jer je Tomašević najurio iz Holdinga brojne stručnjake, smatrajući da sam zna sve što treba znati o otpadu, te počeo zajedno odlagati kontaminirani biootpad i miješani komunalni otpad.

Tomašević poput Poirota

On sad kaže kako su se privatne tvrtke zadužene za projektiranje i nadzor Jakuševca očitovale o tim mišljenjima te da “da su određene korektivne mjere poduzimane”. Dakle, sam priznaje da je bivša uprava u vezi s tim ipak nešto poduzimala i da ova nije ništa. No ako “se znalo”, zašto to Tomašević i društvo nisu znali? Ispada da u tri godine mandata ni postojeću dokumentaciju nisu uspjeli pregledati. Da ne govorimo da nisu, za razliku od bivše gradske vlasti, naručili takvu analizu, niti su primijetili da postoji problem s odvodnjom na Jakuševcu.

“Nismo znali” nije dobar izgovor, čak i ako zanemarimo da je malo vjerojatno da nisu: trebali su znati, Holding je pod njihovom kontrolom, sve te analize bile su im dostupne. Ono što je trebao učiniti još kad je došao na vlast – i što treba učiniti sad, i to odmah – jest osnovati povjerenstvo u kojem bi sjedili stručnjaci koje bi dijelom imenovao Grad, dijelom Vlada, koji bi trebali proučiti sve mogućnosti kako za privremeno tako i za trajno rješenje otpada u Zagrebu, te predložiti najbolja rješenja, a onda bi Vlada i Grad trebali to prihvatiti i krenuti zajedno u realizaciju.

No umjesto toga, Tomašević je pronicljivo poput Poirota zaključio kako Jakuševec što prije treba zatvoriti i naći lokaciju za odlaganje izvan grada. Nije rekao zašto je dosad nije našao. Ali je zato rekao kako rade na rješavanju situacije s ministrom Habijanom. Što vjerojatno znači da ministar Habijan radi na rješavanju situacije dok Tomašević smišlja izgovore. “Moguće je da će biti potrebna i privremena alternativna lokacija odlganja do izgradnje pogona za otpad, no takvo što nije u planu zasad, odnosno takva lokacija ne postoji”, ustvrdio je. Nije moguće, nego sasvim sigurno, ali zasad, osim novih optužbi na račun starih ljudi koji odavno nisu vlast u Zagrebu, postoje samo planovi, i to vrlo magloviti i općeniti, bez ičeg provedivog u dogledno vrijeme. Na nove izbore Tomašević ide s onim s čim je i došao na vlast – praznim obećanjima, ali i nikad prljavijim gradom.

Stručnjakinja Sandra Benčić

Oporba služi da bi kritizirala vlast pa je sasvim normalno i očekivano to što su iz oporbe podržali najavljeni štrajk sudaca. Građani su pak prilično podijeljeni u vezi s tim, kažu da suci ionako ništa ne rade, rastežu predmete na godine i desetljeća i donose presude kojima nitko nije zadovoljan. Istine radi, manje je tu do sudaca, a puno više do naših arhaičnih zakona o vođenju postupaka, razmacima od ročišta do ročišta od godinu dana umjesto da idu dan za danom, čestim poništenjima postupaka viših sudova kojima se sve vraća na početak i nerijetko naoko beskrajnim mogućnostima ulaganja žalbi na presude.









No kad diplomirana pravnica s iščezlim diplomskim radom Sandra Benčić ustvrdi kako “ne može premijer određivati plaće sucima jer su oni druga grana vlasti”, morate se zapitati što to ne valja s fakultetom na kojem je diplomirala. “Suci štrajkaju zbog toga što žele da prestane situacija u kojoj premijer milošću odlučuje od godine do godine kolike će im biti plaće i na taj način stavlja treću granu vlasti, pravosudnu vlast, u podređeni položaj u odnosu na izvršnu vlast”, kaže Benčić. Kaže kako “napokon imamo ljude koji kažu ‘nećeš nas kupiti povišicom od ovoliko ili onoliko, nego tražimo neovisnost, tražimo indeksaciju plaća i da je jasno i predvidljivo koji su kriteriji kolike će naše plaće biti’, a ne da to ovisi o odluci nekog premijera”.









Misli li Benčić da bi suci trebali sami sebi određivati plaće, odnosno kriterije za njih? Kako bi to učinili kad se pravosuđe financira iz budžeta, kojim svagdje upravlja izvršna vlast? Tomu ministri u Vladi i služe, da bi osigurali novac za plaće zaposlenika u svom resoru, stoga Ministarstvo pravosuđa te plaće i određuje. A ministar pravosuđa spada u izvršnu granu vlasti, ne sudsku. Ili Benčić smatra da bi se sudstvo trebalo financirati od prodaje presuda poduzetnicima poput Mamića, iz mita? Možda bi u sudnicama trebalo servirati pića strankama tijekom procesa, da se zaradi koji euro, po sistemu “hladno pivo i pravda”? Vrlo je živopisno shvaćanje po kojem trodioba vlasti podrazumijeva da svaka grana vlasti sama sebi dijeli plaće. Volio bih da mi Sandra navede jednu jedinu državu svijeta u kojoj je to tako. I da mi pokaže ocjene iz svog indeksa, s naglaskom na kolegij “Ustavno pravo”.

Indeksacija plaća koju spominje poželjna je, naravno, ali nema nikakve veze s tim koliko će suci stvarno biti plaćeni, to je tek usklađivanje plaća sa službenom stopom inflacije. Dakle, indeksacija ne podrazumijeva nikakve stvarne povišice ni stvarna smanjenja plaće, već jednostavno njihovo održavanje na istoj realnoj razini. Ali hoće li plaća suca biti 1000 ili 3000 eura, e, o tome odlučuje Vlada (odnosno premijer). Kao i o kriterijima po kojima se plaće određuju, u ime onih koji to sve plaćaju – birača.

Hrvatska nije Zagreb

Stranka Možemo službeno ima samo 310 članova pa da sutra dobiju parlamentarne izbore, jedva da bi mogli popuniti sva ministarska i doministarska mjesta te ostale pozicije koje se popunjavaju iz stranačkih kvota. A gdje su tek načelnička, gradonačelnička i slična mjesta. Tko će im se uopće kandidirati na lokalnim izborima, hoće li se optimistično osloniti na “simpatizere”, koji ne podliježu stranačkoj stezi, ili izaći na izbore samo u Zagrebu, Puli i Labinu? Kako će s tako malo članova uopće osnivati podružnice po cijeloj Hrvatskoj, Hrvatska nije Zagreb!

Samo na liste za Sabor morat će staviti pola svojeg članstva, ako se kandidiraju u svim jedinicama, ako ne misle na liste masovno stavljati nestranačke kandidate. Samo onda se postavlja pitanje koji je smisao postojanja stranke. Osim da svaki član jednog dana postane ministar. Nečeg. Od tih 310, polovica se pojavila na godišnjem skupu stranke u pivnici Garden Brewery. Kekin je tom prigodom objasnila zašto ih je tako malo: nije moguće samo dignuti člansku iskaznicu kao kod ostalih stranaka pa plaćati članarinu, već morate odraditi probni rok i tijekom njega aktivno sudjelovati u akcijama, politici stranke, prosvjedima i čemu već. Onda će se odlučiti jeste li primljeni u partiju.

Ima to svojih dobrih strana. Dobra je da nemate, poput SDP-a donedavno, desetke tisuća neaktivnih članova koji su to samo na papiru i koji u stvarnosti ne postoje. Imate u stranci samo one kojima je stvarno stalo do nje. Ali loša je strana da ćete vjerojatno brzo propasti bez velike i jake stranačke baze. Stranke po prirodi stvari nisu ekskluzivni klubovi, već široki, masovni pokreti. Bar one uspješne. Nemaju svi lijepog vremena baviti se aktivizmom i prosvjedima koju godinu samo da bi ih netko primio u stranku, neki moraju i raditi za život, a takvi će teško do članstva u Možemo. Skup je protekao u samohvali, bez samokritičkih tonova.

Tomašević je u govoru nekoliko puta ponovio da su u dvije i pol godine vođenja Zagreba dokazali da se politika može voditi bez korupcijskih afera i pogodovanja. Isto tako, dokazali su da se može voditi i bez rezultata, no to su prešutjeli. A Danijela Dolenec rekla je kako se vide promjene u javnom prijevozu, vrtićima, školama: to je istina, vide se. Samo nisu baš pozitivne. No, ako su možemovci zadovoljni sobom i postignutim, tko smo mi da ih kritiziramo? Jednog dana će i oni otkriti drugarsku kritiku i samokritiku, poput prethodnika.