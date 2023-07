Holjevac ne da mira Manoliću: ‘Samo su najzadrtiji komunisti davali djeci takva imena’

Autor: Marcel Holjevac / 7dnevno

*Tjedni pregled Marcela Holjevca čitajte samo na portalu Dnevno.hr

NIKAD NEĆU SHVATITI: Zašto je Danijela Dvornik bitna?

Nekako ovog tjedna ne ide bez novinara. Nemamo, očito, o čemu pisati. Zato svaki dan bude neki naslov o Danijeli Dvornik na naslovnicama. Nikad neću shvatiti zašto je ona bitna. Ili barem zanimljiva. Klikne li ikad itko na to? Piše se o svemu, morskim psima u Cape Codu, meduzama u Japanu, kuglicama sladoleda u Makarskoj, toplinskom valu koji se na kraju pretvorio u ugodnih 25 stupnjeva – ali postoje stvari o kojima jednostavno mediji ne izvještavaju. A riječ je o stvarima koje će zacijelo dramatično promijeniti ne samo smjer Amerike nego i svijeta.

Možda mi je promaknulo, ali nisam primijetio da se netko između svih nebitnih trivijalnosti osvrnuo na to da je Vrhovni sud SAD-a – nakon što je nedavno u smeće bacio slučaj Roe vs. Wade, kojim je pobačaj bio ustavno pravo u SAD-u, u povijest poslao i jedan od najkontroverznijih zakona u povijesti, “Affirmative action”, kojim je odobrena tzv. pozitivna diskriminacija pri upisu na sveučilišta. Ukratko – uz jednak uspjeh i sve iste parametre, Amerikanac azijskog porijekla ima četiri puta manje izglede upisati Harvard nego crni Amerikanac, a to nije pravedno. To će se proširiti i na sve savezno financirane programe jer je sud odlučio da je i tzv. pozitivna diskriminacija jednako tako – diskriminacija. Kažnjava ljude zbog grijeha iz prošlosti koje je navodno počinila skupina ljudi s kojima oni nemaju veze i nepravdu iz prošlosti pokušava ispraviti novom nepravdom.





Histerično skvičanje liberalne Amerike nekako ipak nije došlo do Hrvatske. Presudu je obrazložio sudac Vrhovnog suda Clarence Thomas, koji je crnac iz siromašne i razorene obitelji iz Harlema, kao i njegov intelektualni uzor, harvardski profesor Thomas Sowel, koji je karijeru ekonomista, sociologa, i utjecajnog intelektualca počeo kao marksist, da bi istraživanjima došao do toga da tu neke stvari ne štimaju i postao rijedak glas zdravog razuma u današnjoj Americi, usto često optuživan za rasizam i desničarenje unatoč porijeklu i boji kože. U obrazloženju je naveo kako su “svi građani Sjedinjenih Država, bez obzira na boju kože, jednaki pred zakonom”, i kako se “rasizam jednostavno ne može poništiti drugim rasizmom”, što je kompletna liberalna Amerika smjesta proglasila fašizmom i ekstremističkim stavom. A bijeli Biden mu je poručio da nije normalan.

Ali vratimo se Sowelu. “Kada se ljudi naviknu na povlašteni tretman, jednako postupanje izgleda kao diskriminacija”, naveo je prije mnogo desetljeća u svojoj knjizi. Usput, rekao je i kako u vrijeme umjetne inteligencije škole stvaraju umjetnu glupost. Hrvatska je, nažalost, daleko od Amerike. Mi još nismo došli do toga da shvatimo da je progres krenuo na neku drugu stranu i da danas crni ljudi u SAD-u spašavaju bijele ljude od njihove gluposti.

OBITELJ MANOLIĆ Kako je dao ime svojoj kćeri Zrnki

Joža Manolić udaje kćer, kažu mediji. Samo joj je 70. Pustimo sad po strani lik i nedjelo Jože, čovjeka optuženog za najgora zamisliva zlodjela koji iz nekog razloga uživa simpatije medija i dijela javnosti. Pogotovo onog dijela koji inače osuđuje “relativiziranje totalitarnih i nedemokratskih režima”, s izuzetkom jugokomunističkog.

Ono što je meni tu zanimljivo jest – ime mlade. Zrnka. Ne Zrinka, nego baš Zrnka. U skladu s poslijeratnim socijalističkim praksama davanja “progresivnih” imena djeci, kao što su Mrkva, Jugoslava, Sovjetka, Petoljetka, Traktorka, Neboderka. Ako ste se kad pitali o mentalnom sklopu “simpatičnog starčića” Manolića, u Hrvatskoj su samo najzadrtiji komunisti davali djeci takva imena, a većina nesretnika ih je kasnije promijenila u nešto normalno. Oni manje radikalni zadovoljili bi se tradicionalnim narodnim imenima, pod uvjetom da ih nema u katoličkom kalendaru.









Uostalom, nije tomu tako davno, tek desetak godina, kako je Joža u intervjuima objašnjavao kako komunizam nije mrtav, njega će jednog dana sigurno biti. I kako Amerika i nije neka demokracija jer on je kao bivši šef komunističke tajne policije vrlo stručan za ocjenjivanje stupnja demokracije u demokracijama. I kako je Đurekovića opravdano ubila služba kojoj je bio na čelu jer je bio zločinac. S tim da on, naravno, o tome ne zna ništa niti je išta naređivao.

Teško je sad nagađati po čemu je Zrnka točno dobila ime, po puščanom zrnu ili onom jestivom, pšeničnom ili kukuruznom, navodno jako deficitarnom među partizanima. Navodno su partizani cijeli rat preživjeli na ponekom zrnu žita i kori drveća pa je tako i dobila ime, kao najveće blago. Kasnije su, nakon Zrnke, malo smanjili doživljaj, pa je Joža s prvom suprugom Marijom Eker, profesoricom, prevoditeljicom i radijskom urednicom, bio u braku 57 godina i zajedno su odgojili tri kćeri – osim Zrnke, još i Darku i Jasnu. Ne baš jako revolucionarna imena, ali su zato unuci i unuke opet na tragu Oktobarske revolucije: Zovu se Odesa i Kolja. Vrlo sovjetski i vrlo antifašistički.

A izgleda da je i unuk Kolja, Zrnkin sin, povukao neke sklonosti od dede, ljubav prema pištoljima, recimo. Svojedobno je bio sudionikom revolveraškog obračuna dviju skupina dilera ispred cajka-kluba Ludnica, odakle je pobjegao nimalo socijalističkim Lamborghinijem. Kasnije se živopisni unuk živopisnog djeda predao policiji, ali je oslobođen svih optužbi za dilanje i pokušaj ubojstva policajca. Valjda na uljudnu zamolbu dede. Ispalo je da policija ne raspolaže ni fotografijom ni otiscima prstiju Manolićeva unuka, a Zrnkina sina, iako je više puta bio kriminalistički obrađivan zbog iznuda, krivotvorenja isprava i nedopuštenog držanja oružja, a i kretao se u kriminalnom miljeu. Čudo jedno kako nestanu takve stvari kad se Udba uplete. Važno je zvati se Kolja.









USPJESI NJEGOVE VLADE: Afera je kad HDZ odluči da je afera

Upitan za plinsku aferu koja trese Hrvatsku, Plenković je odgovorio da Hrvatsku ne trese nikakva afera. I uputio novinare da se više bave uspjesima njegove Vlade, a manje aferama. I rekao kako bi, da nije bilo intervencije Vlade, računi za struju bili pet puta veći. Ono što nije rekao jest da će građani ionako platiti punu cijenu struje, samo ne preko računa, nego će se razlika cijene namiriti iz budžeta. Koji pune, u konačnici, građani.

O plinu sam pisao još prošlog tjedna – i zapravo danas ne znamo ništa više nego tada. Je li riječ o kriminalu ili nesposobnosti ili jednostavno tržišnoj anomaliji oko koje je iskonstruirana afera? To čak i nije najvažnije, jer HDZ-ovcima nitko neće povjerovati da baš nitko ništa nije maznuo. Za što su si uglavnom sami krivi, nije im reputacija pala s Marsa. Činjenice će utvrditi USKOK, iako, osobno, sklon sam vjerovati da je glavni “krivac” za cijelu situaciju uredba koju je Vlada donijela lani, kad je plin otišao na 600 eura, “kako bi zaštitila građane”, pa je sad povukla jednakom brzinom (i jednakom nesmotrenošću) kojom ju je i donijela.

Dakle, kaznene odgovornosti vjerojatno neće biti. Plin se prodaje preko anonimnog sustava, preko šifre, tako da prodavač i ne zna tko ga je kupio, putem nadmetanja, dakle tko ponudi više. Je li tko kriv Tomaševiću što se zagrebačka plinara nije javila i ponudila 11 centi? Ah, da, skladišta su mu puna, po direktivi Vlade. Realno, takve tržišne anomalije se događaju, krajem Trumpove ere svjedočili smo i tomu da je nafta u jednom trenutku imala negativnu cijenu, iz sličnih razloga – dakle, morali ste nekomu platiti da vam preuzme tanker nafte. Plinske bušotine se ne gase “na gumb”, zaustavljanje i pokretanje proizvodnje često je skuplje nego jednostavno nešto zapaliti ili dati besplatno, ako je trenutak na tržištu takav.

Ovdje, međutim, nije riječ o slobodnom, nego o reguliranom tržištu: Vlada je donijela fiksne cijene po kojima INA prodaje HEP-u, a njega definirala kao jedinog legitimnog kupca INA-ina plina – i time dovela do anomalije. Krivnja možda ne postoji u zakonskom smislu, ali svakako postoji odgovornost za to što je netko u socijalističkom stilu fiksirao cijene i zaboravio na njih – a cijene plina danas su neusporedivo niže nego u trenutku kad je odluka donesena. A potom ignorirao upozorenja o viškovima iz HEP-a. Plenković će zacijelo žrtvovati inače nesposobnog i ograničenog Filipovića – koji je jedan od razloga što je Tomašević gradonačelnik Zagreba – ali jedina osoba koju treba žrtvovati je on sam. Upozoravan je više puta o viškovima, nije reagirao. No on je velemajstor prebacivanja odgovornosti na nižerangirane i spin-doktor pa je sigurno da će se i ovog puta iz svega izvući bez prevelike štete za sebe.