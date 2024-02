Holjevac: ‘Katarina Peović ponekad ode toliko ulijevo da izbije zdesna’

Autor: Marcel Holjevac

Katarina Peović ponekad ode toliko ulijevo da izbije zdesna. Iako je, kao svaka prava antifa, dosad podržavala najezdu ilegalnih imigranata i govorila kako se “pretvaramo u klasičnu tvrđavu Europe, kao i u prošlosti, a ne bismo to trebali biti”, pa čak i polemizirala s Raspudićem tvrdeći da nisu svi migranti teroristi, a ako neki i jesu, što onda, bilo je i naše ustaške emigracije, sad je promijenila ploču. Ne baš posve, doduše, jer je i prije tvrdila da je migrantska kriza zapravo desničarska ujdurma. Ujedno kritizirajući desnicu zbog ksenofobije.

Kati ne smetaju toliko ilegalni imigranti, nego oni koji dolaze legalno jer “snižavaju cijenu rada”, pa se zauzela za uvođenje strogih kvota stranih radnika. “Dok desnica ksenofobno huška na migrante i strane radnike, liberali namjerno i manipulativno uvoz ogromnog broja stranih radnika prikazuju kao normalnu situaciju, a Vlada balansira i time osigurava robovlasničke radne uvjete”, kaže. Bilo bi dobro da se Kata dogovori sama sa sobom, treba li migrante puštati u zemlju ili ne? Njezin se prijedlog zapravo svodi na to da se zatvori granica samo za one koji dolaze legalno. Jer ovdje rade za siću, u robovlasničkim uvjetima, za 800 eura. Pa ih zato treba vratiti u Bangladeš i Nepal, gdje će raditi za deset puta manje, u puno boljim uvjetima i uz puno humanije poslodavce. To je dobar način da se tim strancima pomogne, smatra Kata. Koja je još prije koji mjesec tvrdila suprotno, da treba preseliti sve njih na zapad, kako ne bi kapitalisti iskorištavali jeftin rad u njihovim matičnim državama.

Ali problem je, smatra Peović, prije svega to što Hrvati zbog stranih radnika primaju manje plaće. To je inače stav koji je u EU-u obično zastupala tzv. krajnja desnica. Nisu posve u krivu, svi znamo koje probleme donosi “multikulturalnost i različitost”, dosta je pogledati Švedsku, no tu su, nažalost, stvari malo kompliciranije. Jasno da bismo svi bili sretniji da nam Nepalci nisu potrebni. Problem je što bez uvoza radnika u ovom trenutku – ne možemo. I dobro je dok imamo takve koji se planiraju vratiti odakle su došli nakon nekoliko godina.

Teorija marksizma i stvarna praksa

Naime, nije da bi poslodavci morali domaće radnike platiti više nego Nepalce, nego domaćih radnika koji bi pokrili potrebe Hrvatske za radnom snagom jednostavno – nema, za bilo kakav novac, što je posebno izraženo kod sezonaca u turizmu. Nekada se problem nekvalificirane i slabo plaćene radne snage u gradovima rješavao doseljavanjem iz siromašnih, “pasivnih krajeva”, prvo iz Like i Zagorja, potom iz Dalmacije, devedesetih iz Hercegovine i BiH, a danas su sezonce na obali, koji su nekad dolazili ljeti iz Slavonije, zamijenili Srbi, a proverbijalnog Muju na miješalici – Nepalac. Stvar je u tome da starosjedilačko stanovništvo neke poslove nikad nije ni htjelo raditi. Samo što su danas stari rezervoari iz kojih se regrutirala radna snaga jednostavno presušili – a Hrvatska je ostala bez gotovo petine stanovnika od osamdesetih. Brojni su Hrvati otišli za Irsku i Njemačku, fali nam ljudi i moramo ih uvoziti, to je jednostavno neugodna činjenica.

No stoji li njezina socijalistička teorija da ti “uvozni” ruše standard Hrvata? Ne. Katarina živi u svijetu marksističkih teorija, gdje veća plaća radniku znači manje novca mrskom kapitalistu. U stvarnom svijetu, svaki normalan poslodavac jednostavno će podignuti cijenu usluge ili proizvoda ako mora radnike plaćati skuplje, i to za bar onoliko koliko mu se povećala cijena inputa, a rad je input. A vjerojatno i više. Jednostavno, ekonomija u stvarnom svijetu ne funkcionira onako kako socijalisti zamišljaju. Manje novca za kapitalista ne znači više za radnika, naprotiv.









Kad bi poslodavci morali dostavljače Glova plaćati tisuću i pol ili dvije tisuće eura mjesečno, da ih i mogu pronaći unutar zemlje, to bi potaknulo snažnu inflaciju. Ukratko, na standardu ne bismo zapravo dobili ništa – samo bismo sve plaćali osjetno skuplje. Nestašica nekvalificirane radne snage ima isti učinak kao i nestašica kave, benzina ili bilo čega drugog: cijene rastu u nebo. Prema Kati Peović, to je dobro. U stvarnom svijetu, nije. Jer se tada bogate oni koji prodaju deficitarnu robu, uglavnom na crno, a svi ostali osiromašuju. Primjer su čistačice na obali, koje ljeti dnevno nerijetko zarađuju više nego inženjeri, i do 20 eura po satu. A ni za taj novac ih jednostavno – nema.

Hrvata jednostavno nema

Da, Nepalci rade poslove koje Hrvati ne žele raditi i rade ih za nešto manje novca – ali, Hrvata koji bi te poslove radili za bilo koji novac jednostavno nema. A svatko tko je zadnjih godina trebao majstore u kući, električare ili vodoinstalatere, nedajbože montere klime ili centralnog zna da satnica tih majstora često prelazi satnicu primarijusa ili odvjetnika. Dakle, nije baš da su Nepalci srušili cijene rada jer je rad u ovoj zemlji postao nevjerojatno skup.

A meni je drago da privatnik automehaničar ili vodoinstalater zaradi tri-četiri tisuće eura mjesečno, slažem se tu s gospođom Peović da je lijepo da bude dobro plaćen za svoj rad, samo mi se ne sviđa kad meni za efektivno pet-šest sati ne prepametnog posla izvuče 500-600 eura iz džepa. A to se događa češće nego što želim. Jer u tim segmentima zasad još nema Nepalaca. Nisu još izučili te zanate. A ako izuče, i budu li ih radili za normalnije cijene, bit ću im zahvalan.









Stoga sam ipak spreman dragovoljno otrpjeti određen broj gastarbajtera, pa iako u ovom slučaju prijedlog Peović o kvotama nije posve promašen, on ima jednu veliku manu: kvote su ukinute dijelom upravo zato što bi strani radnici došli s dozvolom u Hrvatsku pa za tri dana otperjali dalje za Njemačku, što mogu jer je Hrvatska ionako unutar Schengena. A poslodavac bi onda morao tražiti nove dozvole za nove strance, koji bi opet otperjali. Tako da bismo time vjerojatno dobili jedino još veću nestašicu radnika, više birokracije i osjetno veću inflaciju.