Holjevac: ‘Jedna vam je odluka prošla ispod radara, a tiče se izbora’

Autor: Marcel Holjevac

Rijetko komentiram NU2, a još rjeđe prometnog stručnjaka Marušića. On je stručan uglavnom po tome što se javlja kad god ga nazovu iz bilo koje redakcije, bilo to i glasilo DVD-a Kaštel-Gomilice, i spreman je prokomentirati bilo što o čemu mu nikakve činjenice nisu poznate. Ozbiljniji stručnjaci izbjegavaju komentirati nešto u što nisu upućeni i o čemu imaju samo upitne i nepotpune informacije iz novina, ali Marušić nam je ostao u pamćenju po nekoliko takvih “stručnih” komentara, kao kad je za nesreću u kojoj se pijana žena velikom brzinom zabila u kameno raspelo na ulazu u mjesto za to okrivio župnika koji ga je ondje postavio jer nije znao da je ono na tom mjestu već punih 350 godina. To je kad ne provjerite činjenice.

Marušić je, uostalom, diplomirao aeronautiku i zračni promet i s cestovnim nema nikakve veze, ali i tu je imao gafova pa je prije koju godinu izravno optužio kontrolu leta u Splitu za nesreću Cessne odmah po padu aviona iako istrage avionskih nesreća traju mjesecima pa ozbiljni stručnjaci ne optužuju nikoga dok se ne utvrde činjenice. Naravno, istraga je u završnom izvješću lani u svibnju utvrdila da je jedini krivac bio pilot. Sad je stručno prokomentirao električne automobile, u koje se očito razumije koliko i ja u vezenje goblena, pa ustvrdio da su oni jako skupi i ekonomski neisplativi jer struju plaćate 1,2 do 1,3 eura za kwH na punionicama, što je prema njemu 20 eura za prijeđenih 100 kilometara, dok ćete se dizelom po autocesti voziti za 8 eura.

Kao vlasnik električnog auta koji se bliži 40.000 prijeđenih km, ne znam gdje uopće postoji punionica s takvom cijenom i koja bi to budala plaćala. Cijena struje, noćne, na kućnoj utičnici je oko 12 centi za kwh (osam centi za one koji troše ispod 3000 kwh polugodišnje), bar deset puta manje od onog što navodi stručnjak Marušić, i to je mjesto gdje vlasnici električnih automobila statistički dobivaju oko 80 posto struje za pogon svojih automobila. A ja osobno blizu 100 posto. Punjači na autocestama koriste se vrlo rijetko, ako baš idete na iole dulji put, puni se samo onoliko koliko vam nedostaje do odredišta, a i tada je najčešća cijena između 30 centi i pola eura za kwh na onima od 50 kwh, i do najviše nekih 65 centi (85 na autocesti, ali samo kod HEP-ova Elena, ostali su jeftiniji!) na onima brzim od 150 kwH, na kojima se auto napuni za dvadesetak minuta do pola sata.

Zabraniti sve automobile

Teslini su punjači dosta jeftiniji. Onih od 22 kwh nađe se i besplatno. Ako se i naplaćuju, u centrima gradova platit ćete za punjenje plus parkiranje otprilike onoliko koliko biste inače platili samo za parkiranje. Oni koji često putuju na duge pruge obično uzmu mjesečnu pretplatu od osam ili petnaest eura pa pune na brzim punjačima u pola cijene, iako je tada dizel zacijelo bolje rješenje, ponajviše zato što su mreže javnih punionica, osim Tesline, uglavnom katastrofa, loše održavane i nepouzdane. Ali nas koji automobile, kao i većina ljudi, uglavnom koristimo za svakodnevne kuća – posao – vrtić – škola – trgovački centar – kafić relacije to ne muči. Naravno, da sam poslovni čovjek koji živi na relaciji Pariz – Prag – Barcelona i ne volim avione, vozio bih dizel, i toplo preporučujem svima koji ne mogu puniti kod kuće da izbjegnu električne automobile dok god mogu jer onda više nisu ni naročito povoljni ni praktični, ali ja živim na gore spomenutim lokalnim relacijama pa imam svoju računicu. Marušićeva je pak rezultat unaprijed zauzetog negativnog stava koji onda pravda uglavnom izmišljenim brojevima.

Kad je riječ o lamentiranju kako električni automobili zbog litija (koji se za koju godinu ionako više neće koristiti u baterijama, već sad je izbačen iz nekih novijih modela!) zagađuju više nego dizeli i ostalih napamet lamentiranja o premještanju izvora zagađenja, to su trolanja preuzeta s društvenih mreža i od imbecilne ekipe Grete Thunberg koja je neprijateljski nastrojena prema električnim automobilima čisto zato što želi zabraniti SVE automobile i sve nas potrpati u javni prijevoz i na bicikle.









Odluka o phasing outu nafte je, naravno, politička i donesena na globalnoj razini jer se nikomu ne da biti ovisan o ruskoj i arapskoj nafti, Kinezima prvima, i naravno da je zabrana automobila na pogon s unutarnjim sagorijevanjem žešća glupost (kanim zadržati bar jednog dok god bude dopušteno), jer električni u ovom trenutku nisu rješenje za sve i svakog, ponajprije ne za one koji nemaju gdje puniti kod kuće. No jednostavno ne stoji da oni nemaju svoje ekonomske, pa i ekološke prednosti, što nam stručnjak Marušić pokušava dokazati lupetanjem izmišljotina i trolanjem, od kojih je kruna ona o zabrani električnih automobila u javnim garažama zbog mogućnosti zapaljenja.









Stručno nam je objasnio i da ih je gotovo nemoguće ugasiti kad se zapale. No neka proba ugasiti gorući Ferrari napravljen od karbona. Ili provjeri podatke, kad je već takav stručnjak – prema svim dostupnim podacima i prema svim stručnjacima koji to stvarno jesu i koji ne lupetaju napamet, benzinci su statistički neusporedivo skloniji samozapaljenju od električara, samo što kad nekom izgori Fiat, to obično nije vijest za novine, a kad se zapali Tesla, jest. Podaci osiguravateljskih kuća kako u SAD-u tako i Europi, koje Marušić naravno nije provjerio prije nego što je došao drobiti besmislice pokupljene s Facebooka u emisiju, također upućuju na to da su čisto električni automobili daleko najmanje skloni zapaljenju – od svih tipova automobila u prometu (hibridi su pak na vrhu).

Jesi li IKAD uopće vozio električni auto?

Uostalom, preporučujem pogledati videosnimku zapaljenja benzinskog Range Rovera koji je lani doslovno raznio garažu zrakoplovne luke Luton pokraj Londona kad je spremnik, nakon što je auto gorio više od sat vremena, na kraju eksplodirao, oštetivši ili uništivši 1500 od 1900 auta u njoj i srušivši betonsku višekatnu konstrukciju, uz štetu od 20 milijuna funti samo na građevini i otkazivanje svih letova kao usputnu posljedicu. Lako ćete je naći. Postoje jedino zabrane ulaska vozila s benzinskim i dizel motorima u centre velikih gradova i one će se samo (nažalost) širiti.

Njegove pak tvrdnje da nam se ne isplati ulagati u željeznicu “jer nemamo industriju” mogu samo prokomentirati osjećajem susramlja.

Kao i komentar da “kada putujete iz Splita u Zagreb (električnim autom), prvo se morate popeti na Sveti Rok, a onda gledati prvu stanicu”. Halo, Marušiću. To već nije stvar upućenosti nego elementarne inteligencije, zašto mislite da treba bateriju isprazniti do kraja prije nego što je dopunite? Postoje doslovno deseci stanica za punjenje putom, dosta novih električara stiže do Splita bez dopunjavanja i neki od njih s poticajima nisu skuplji od boljeg Golfa.

A ako ne stižu, dovoljno je stati na pet minuta bilo gdje iza Karlovca na kavu i dopuniti tih par kilovata koji fale! Jesi li IKAD uopće vozio električni auto?! Jer, iskreno, većina nas koji ih vozimo ne bi se vraćala na benzince, bar ne za svakodnevne vožnje. Ne zbog lude Grete, nego radi novca i praktičnosti. Zaključno: Sačuvaj nas, Bože, stručnjaka čiji je jedini argument za njihove tvrdnje “ja sam stručnjak”, dok ih podaci i činjenice ni najmanje ne zanimaju, kamoli da bi imali ikakvo iskustvo s onim što komentiraju, i koji dolaze sa svojim unaprijed formiranim mišljenjem koje su izvukli iz nosa i s opskurnih internetskih foruma. Takvi su nekad na Divljem zapadu prodavali zmijsko ulje mašući diplomom, a na kraju bi ih obično iznijeli iz grada na tračnici, uvaljane u katran i perje.

Tko bi sve trebao trubiti

Za Maju Sever dan bez prosvjeda je izgubljen dan. Nikad mi nije bilo jasno kako stigne brinuti se o obitelji, raditi na HRT-u i danonoćno prosvjedovati. Bit će da je jako dobro organizirana. Ili je na HRT-u takvo radno vrijeme da se to može. Prošlog je vikenda bila na prosvjedu protiv tzv. lex AP-a, a ovog se utorka nekim čudom nije pojavila na cjelonoćnom prosvjedu Možemo na Markovu trgu protiv izglasavanja Turudića, ali je na njega pozvala sve ostale. Valjda je zato prosvjed i propao što nje nije bilo. “Izvikali smo se na fejsu i tviteru, podijelili par memova i izvalili se na trosjed. Na Markovu trgu tih pet žena i tri transparenta. Ostatak opozicije je ostao doma, lakše je boriti se za demokraciju na toplom i vikati ‘doli vlada’ na onim štengama u Saboru”, požalila se. A nadala se da će biti takva gužva da će trebati paziti da netko ne strada. I cjelonoćni tulum.

No zato su se pojavile jake snage Možemo s transparentima “potrubi protiv Turudića”. Nije jasno tko bi trebao trubiti kad ondje nema automobilskog prometa, mogu doći jedino automobili Vlade i Sabora. Na prosvjedu je bilo pedesetak ljudi, od čega dvadesetak turista. No to je indikativno. Ne toliko za to jesu li ljudi za ili protiv Turudića – nego indikativno za snagu Možemo u Zagrebu. Nekad su mogli oko bilo koje gluposti okupiti tisuće ljudi i izvući ih na prosvjede. Danas pak prosvjeduju Urša, Tomislav, Sandra i par profesionalnih prosvjednica koje valjda tako zarađuju za život.

Pustimo ankete o popularnosti, medijske napise. Svjedoči li to o srozavanju snage jedne u osnovi populističke organizacije kao što je Možemo? Obično za njih ništa nije bolji lakmus nego broj ljudi koje uspijevaju izvući na ulice na prosvjede. A dugo to nisu radili jer su u gradu vlast sad oni pa mogu prosvjedovati samo protiv državnih vlasti. Sad im se ukazala prilika, pokušali su je iskoristiti, vratiti se svojim korijenima i onom što im najbolje ide – lupanju u lonce i mahanju transparentima – samo da bi ispalo da se nitko nije pojavio. Čak ih je i HDZ počeo sprdati pa napisao da je više medija objavilo vijest o prosvjedu nego što je ljudi došlo na prosvjed Možemo. Suvislije su prosvjede imali antivakseri i Pernar. No to ne mora značiti da Možemo i dalje nije popularan u Zagrebu: prije se čini da je riječ o tome da su se oni zatvorili u svoje uske okvire, propustili omasoviti svoju stranku i odlučili ostati mala, elitistička zajednica. Pravi test će biti najavljeni prosvjed 17. veljače, koji će organizirati ujedinjena oporba. No, valja napomenuti, koliko god se oni bunili da je Plenković diktator, njih bar policija nije premlatila kad su se sinoć okupili na Trgu svetog Marka. Što je puno više nego što se može reći za branitelje koji su, sjećate li se, svojevremeno, samo puno masovnije, pokušali ondje prosvjedovati. Na vlasti je tada bila – ljevica.

Ustavno pravo na nedjelju

Na kraju, valja spomenuti Ustavni sud, koji je konačno legitimirao neradnu nedjelju za trgovce. Ne baš svaku, većina njih će i dalje raditi svaku četvrtu, ali bar neće raditi tri od četiri nedjelje u mjesecu. Šeparović je objasnio kako svi građani imaju pravo na privatan i obiteljski život, ali će neki i dalje raditi 16 nedjelja u godini. Truli ili dobar kompromis? Reklo bi se, dobar. Možda bi ipak pekarama, cvjećarnicama i sličnima trebalo dopustiti rad nedjeljom, no to su minorne promjene koje se uvijek mogu riješiti izmjenama zakona.

No valja se osvrnuti na odluku koja je prošla pomalo ispod radara, a to je ona o izbornim jedinicama. “Zakonodavac je ispoštovao da svaki glas jednako vrijedi i to je jedino bitno. To što postoji razlika u broju stanovnika u odnosu na broj birača ne čini te podatke nevjerodostojnima, niti ovaj zakon čini nesuglasnim s Ustavom”, kaže Šeparović. Oporba je naime digla frku, praćena medijima, kako postoji očit višak birača u odnosu na broj stanovnika Hrvatske: odnosno, da Hrvatska ima više birača nego što ima punoljetnih stanovnika prema popisu, i to ne malo. Više od 400.000.

Popis je točan pa znači da su birački popisi puni nepostojećih birača, ne? Ne. Ne tvrdim da su posve ažurni, ali biračko pravo imaju svi punoljetni građani Hrvatske. A na popisu se nalaze svi stanovnici Hrvatske. Molim obratiti pozornost na razliku između pojma “građanin” i “stanovnik”. Građani su svi koji imaju hrvatsko državljanstvo, i Vlatka Pokos u Irskoj, recimo. I sve one stotine i stotine tisuća Hrvata koji su posljednjih godina i desetljeća napustili Hrvatsku i odselili se na Zapad. Većina ih i dalje ima prijavljeno prebivalište ili boravište u Hrvatskoj, u mjestima iz kojih su otišli, zato je razlika i najveća u Slavoniji, a svakako svi imaju biračko pravo. Stanovništvo je pak nešto posve drugo. Na popisu stanovništva su u pravilu samo oni koji su fizički u Hrvatskoj. To ujedno objašnjava i zašto Hrvatska ima više od 4 milijuna zdravstvenih osiguranika u sustavu HZZO-a, a samo 3,5 milijuna stanovnika. Ne, nisu svi mrtvi ni izmišljeni. Jednostavno su – vani.