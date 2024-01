Holjevac: ‘Imamo susjeda koji mašta o osveti za Oluju i naoružava se do zuba’

Autor: Marcel Holjavac/7dnevno

Postoje ljudi koji će otići u najbesprizorniji restoran s najskupljom i najgorom hranom ako se pročuje da je “in”, tinejdžeri koji žele biti “in” izmislit će sebi novu seksualnu orijentaciju, neki bi si vjerojatno dali i mozak amputirati kad bi to bilo “in”. I vjerojatno se ne bi primijetilo da im nedostaje.

A nakon Acina “autanja”, u Hrvatskoj je trenutno “in” ići na terapiju k psihijatru i biti na antidepresivima. Naravno, depresija nije bezazlena, naprotiv, no to je nešto od čega pati pola Hrvata i tri četvrtine EU-a pa se ne hvale time po novinama. Ali oni nisu “in”. Oni su samo pacijenti. Osobe iz showbusinessa, kad imaju kakav poremećaj ili bolest, objave to javno zato što je to “in”. Ono, “autanje” s deprom trenutno je “in”. Uostalom, koga briga ako Štefa ili Bara imaju depru jer nemaju love i još ih pijani muž vara. Nebitne su.

Bitna je Jelena Veljača, pa kad ona objavi da ide na terapiju od svoje 19. godine, to je vijest za naslovnice. A točno se vidi da je preskače i da ne pije lijekove. Ili se bar ne drži propisanih doza i uzima tablete na svoju ruku. Bilo bi dobro i da nam da ime svog terapeuta, da znamo kamo ne treba ići. Jer izgleda da netko dvadesetak godina ubire dobru lovu za ništa. I možda nekih drugih dobavljača, da ih znamo izbjeći. Na njezinu mjestu, ja bih tužio svog doktora.

Destigmatizacija je u biti muljaža

Izgleda da je počelo natjecanje u tome tko je dulje na terapiji pa očekujem da se oglase i Ella i mama, možda i baba Živka, a onda sve influencerice redom. Olimpijada potlačenosti je “out”, olimpijada duševnih boli je “in”. “Ja sam depresivan, gledajte me!” “Mene, mene! Ja sam još depresivnija!”

Uostalom, skupi psihijatar uvijek je bio neka vrsta statusnog simbola u visokom društvu. Poremećenom, pa su i oni koji njime upravljaju takvi. No to vrijedi samo za neke bolesti i poremećaje. Ni psihopatija i sociopatija nisu bezazlene dijagnoze pa još nitko nije javno izašao s tim. Nije “in” iako su visoki društveni krugovi puni takvih. To su stvari koje nitko ne “destigmatizira”. Zasad. Inače je cijela ta priča s “destigmatiziranjem” ovog ili onog time što će netko od slavnih izaći u javnost zapravo čista muljaža.

Nitko to ne radi da bi pomogao nekom drugom, već da bi pomogao sebi da bude popularniji. Uvijek su se manipulatori pretvarali da nešto rade za tuđu dobrobit, no jedine koristi od svega neće imati nitko osim onih koji se na ovakav način samoreklamiraju. Nije sramota biti bolestan jer bolest nitko nije tražio ni želio, ali oko svoje dijagnoze graditi neki kult uvredljivo je za sve ljude koji pate u tišini i koji nisu na poziciji da bi se mogli na taj način javno autati jer bi, ako ništa, ostali bez posla, vjerojatno slabo plaćenog. Ne mogu svi biti influenceri – to se nekad zvalo "attention whore" – i ne ide svakom tko ima depresiju Plenković na noge.









Kratki tečaj za ročnika AP-a

Ministar obrane Ivan Anušić dobio je zadatak da uvede mjesec dana obavezne vojne obuke nakon srednje škole, u kojoj bi svi prošli obuku prve pomoći i rukovanja oružjem. Premijer smatra da zbog “sigurnosnih ugroza koje postoje diljem svijeta” nije loše da MORH mlađe generacije upozna s osnovnim vojnim vještinama. Neki su se odmah digli na stražnje noge jer ih to podsjeća na vraćanje vojnog roka. Uglavnom oni koji su ga podržavali u Jugoslaviji, ali ga ne podržavaju kad se radi o Hrvatskoj.

Plenković pak umiruje time da nije riječ o vraćanju vojnog roka, nego o tečaju. No ne treba uopće sumnjati da će rasprava o tome treba li nam to zaokupljati javnost u mjesecima koji dolaze.

Naime, jasno je da u današnjim visokotehnološkim uvjetima ratovanja vojske ponajprije trebaju profesionalce. I jasno je da vojni rok danas nije dovoljan da bi se nekog obučilo za ozbiljno ratovanje na prvoj crti, ako taj rok nije jedno tri godine, kao u Izraelu.

No pogledajmo stvari realno. Amerikanci su među prvima ukinuli obavezni vojni rok, a ostali su slijedili, kako inače bude. No oni su to učinili nakon Vijetnama, kad se masovno prosvjedovalo zbog toga što su se regrutirani mladići vraćali u mrtvačkim sanducima iz neke daleke azijske zemlje za koju prosječnog Amerikanca tada nije bilo briga. Amerika je supersila koja svoje ratove vodi diljem svijeta i njima treba prije svega profesionalna vojska, iako i oni imaju Nacionalnu gardu, nešto poput teritorijalne obrane, i većinom je čine ljudi koji inače rade normalne civilne poslove.









Imamo susjeda koji mašta o osveti za Oluju

Naši ratovi su drukčiji, mi smo sve svoje ratove vodili na svom tlu, a primjer Ukrajine pokazuje koliko je u takvom obrambenom ratu važno imati mogućnost mobilizirati dovoljan broj vojnika koji imaju kakvu-takvu vojnu obuku. No tečaj kakav je zamislila Vlada jest korak u pravom smjeru, ali nije dovoljan, iz dva razloga.

Prvi je što je jednomjesečni tečaj nedovoljan za bilo kakvu suvislu obuku, a neobučen vojnik u ratu je ne samo beskoristan nego i uskoro vjerojatno mrtav. Nemamo ljudi na bacanje, životi vrijede, to nije fraza, i treba ih čuvati. A ratova je ovdje bilo i, kako stoje stvari, bit će ih i ubuduće. Imamo susjeda koji mašta o osveti za Oluju i naoružava se do zuba, a svijet je na rubu globalnog sukoba i najpametnije što se može učiniti jest pripremiti se na vrijeme za rat, da nas ne zatekne nespremne kao prošli put. Obuka znači kakvu-takvu sigurnost za one koji bi se jednog dana mogli naći mobilizirani. Naravno, to ne vrijedi za političare i njihovu djecu, oni će vjerojatno kao i prošli put na sigurno, negdje put Muenchena.

A drugi razlog za vraćanje pravog, regularnog vojnog roka – možda ne od godinu dana kao nekad, ali recimo šest mjeseci, i to i za muškarce i žene i sve između – jest taj da se današnje “osnažene” klince, koji znaju jako puno o svojim pravima i jako malo o obavezama, nauči kako preživjeti tri dana bez mame, kako si napraviti krevet, kako si oprati čarape i kako poštovati hijerarhiju s kojom će se vjerojatno sresti u korporativnom okruženju. Najvažnije, vojni rok bi mogao malo disciplinirati današnje tinejdžere – a očito da na zapadu imamo ozbiljan problem s erozijom građanske discipline i porast nepoštovanja autoriteta, uključujući i profesore i predstavnike zakona. Da, to ima veze s ukidanjem vojnog roka.

Habijan i homoseksualnost

Prvo je već zaboravljeni Darko Milinović objavio na Facebooku fotku sebe golog do pasa, k’o svojedobno Jandroković, samo s mišićima, uz sliku novog ministra Habijana. I napisao: “Evo pitanja za Plenkija. Bi li ja bio bolji (čitaj jači) ministar gospodarstva da nisam izbačen iz HDZ-a? Na Grobniku bajkeri znaju da bi bio brži.” Pa su onda Milanovića pitali što misli o tom Milinovićevu ekshibicionističkom istupu. Pa je on zaključio da se Milinović ruga Habijanu jer je gay. “To su pitanja osobne intime, nekih osobnih opredjeljenja ili zadatosti, je li netko gay ili nije”, rekao je.

“A je, jel?” pitao je netko od novinara. “Sto posto. Pa Habijan je gay, ne”, rekao je Milanović. “Nije čovjek u ormaru, živi normalan život”, rekao je na konstataciju novinara da ga je “izvadio iz ormara”. Pa je rekao da to nije “bed” jer je i novi francuski premijer gay.

I odjednom je svatko imao svoje tumačenje, ovisno o političkim sklonostima, ne seksualnim. “Zavist, zloba, i licemjerje”, kaže Plenković. Grbin se također naljutio na svog prethodnika na čelu SDP-a: “Pitanje seksualne orijentacije pitanje je pojedinca i svatko sam odlučuje hoće li o tome govoriti.” Milanović je desničar, kaže i Sanja Modrić, u redu je reći da ste gay, ali nije u redu kad to netko drugi kaže.

Nije prozvao Habijana jer je gay

S tim se nije složio gay aktivist Viktor Zahtila pa je napao i brutalno izvrijeđao Sanju da je malograđanka i stao na stranu Milanovića, rekavši joj da mrzi homoseksualce jer smatra da se ne moraju autati ako ne žele. On tvrdi da je Milanović nastupio prosvjetiteljski kad je o Habijanovoj “seksualnoj orijentaciji” obavijestio svekoliko pučanstvo jer je tako udario na tabu i na hipokriziju (iako je homoseksualnost danas tabu koliko i toples na plažama osamdesetih ili minica šezdesetih: to je moda, ne tabu!). Jer “ionako svi znaju” da je ministar gay iako on sam to nikad nije rekao.

Javio se i predsjednik pravoslavnog ogranka HDZ-a Milorad Pupovac rekavši: “Neki ljude nazivaju gayevima, a dali bi one stvari kad bi dobili koji glas više. Dali bi dupe da bi mogli dobiti koji glas više, a druge će optuživati za ne znam što, seksualnu sklonost.” Istina, Pupovac to ne radi. Njemu glas više ne treba jer je izborni zakon takav da mu je dovoljno da glasa za samog sebe i ući će u Sabor. Ali nisu svi te sreće. Milanovića je na kraju napala i pravobraniteljica. Ali ona je, doduše tek nakon što joj je Milanović odgovorio na optužbe, jedina shvatila o čemu je riječ. Nije on prozvao Habijana zato što je gay, nego zato što je hadezeovac. A Pupovac ga isto tako ne brani zato što je gay, nego zato što je hadezeovac. I gdje je tu onda homofobija?

Milanović, naime, nije nikakav ekstremni desničar, iako je u zadnjih desetak godina prilično promijenio imidž, od finog gradskog dečka u barabu. Ali to ga ne čini desničarem. Milanoviću ne smeta što je Habijan moguće homoseksualac, njemu smeta što je Habijan HDZ-ovac. On ne mrzi homoseksualce, nego HDZ-ovce bilo koje seksualne orijentacije. Njemu je gej okej. Osim ako ste još i HDZ-ovac. Onda ste obična pederčina.

‘Smije li HDZ-ovac biti gay’?

I to je jedino što je zasad u svemu ovom jasno. Ono što nije jasno jest je li OK ako ste gay, a ne autate se kao gay, je li u redu podržati to što se ne autate ili je to malograđanština, smije li HDZ-ovac biti gay ili to pravo pripada samo članovima lijevih stranaka, i puno toga drugog. Ali to su pitanja koja se normalnog svijeta ionako ne tiču. To se progresivni moraju dogovoriti među sobom. Oni obično smatraju da sve žene, homoseksualci, manjine i slični moraju podržavati isključivo njih, a sve drugo smatraju izdajom. To smo uostalom vidjeli u SAD-u više puta, kad su crnci koji bi, nedajbože, podržali Trumpa ili čak ušli u njegovu vladu bili difamirani, a homoseksualcima koji su ga podržavali (Milo!) zabranjivani su nastupi i javno su paljene knjige u krugu kampusa uz razbijanje izloga, kao repriza 1933. u Njemačkoj.

Habijanu pak ide na ruku što trenutno nikog nije briga kakav je ministar i koliko je uspješan u svom poslu. Takva su vremena. A bit će i gore. Ipak, moram upisati i jedan plus Plenkoviću, na kraju priče. Jer ako danas stranke, i lijeve i desne, na visoke pozicije imenuju nacionalne i seksualne manjince, poput Vučićeve pokazne lezbijke i navodne Hrvatice Brnabić, obično to rade da bi ispalo da su progresivne i ukorak s vremenom. Da bi javno pokazale kako su otvorene i tolerantne. Dakle, isključivo one koji se javno deklariraju kao Srbi, homoseksualci, trans, što već. Čak i kad nemaju nikakvih kompetencija jer su tu samo za ukras. Plenković očito Habijana nije imenovao da bi imao homoseksualca u Vladi jer se kao takav ne deklarira, što znači da vjeruje u njegove sposobnosti, a za seksualnu ga orijentaciju nije briga. I ne treba ga ni biti.

A Milanović? Neosporno je u pravu u jednom: ako je, kako kaže pravobraniteljica, problem što je on za Habijana rekao da je gay jer je isključivo na njemu da se kao takav javno deklarira ili ne, onda je isto tako i problem što je Habijan za Milanovića svojedobno rekao da ima bipolarni poremećaj. Liječničke dijagnoze jednako su privatna stvar kao i seksualna orijentacija, a davanje nekom dijagnoze preko medija je kleveta ako je pogrešna, a kršenje privatnosti ako jest. A ta davno dana dijagnoza objašnjava i zašto se Milanović uopće dohvatio Habijana i javno rekao što svi misle: on takve stvari ne zaboravlja olako. A takva osvetoljubivost možda je ovdje veći problem od svega drugog. Jer i on je svima tijekom karijere izdijelio svašta.

*Stavovi koje autori iznose u svojim kolumnama njihovi su osobni stavovi, nisu nužno i stavovi redakcije portala Dnevno.hr.