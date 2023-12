Holjevac bez milosti za Možemo: ‘Predstavljali su se kao turbostručnjaci, njihova vladavina je odron’

OTPAD I MOŽEMO: Honeckerovi tramvaji

Odron je riječ koja najbolje opisuje vladavinu Možemo u Zagrebu. Odron u svakom pogledu, kao paradigma “odrasta” koji zagovaraju. Suprotnost rastu nije odrast, nego pad, odron. No tema je onaj doslovni odron na Jakuševcu, drugi u manje od mjesec dana. Moralan političar, kad bismo takvog imali, smjesta bi dao ostavku nakon što je radnik teško stradao u odronu brda smeća. Prije svega zato što to nije izoliran slučaj, to je to kulminacija nerada, nereda i potpunog nesnalaženja. Rekao bi “oprostite, mi očito nismo sposobni voditi Zagreb, nismo uspjeli napraviti baš ništa”. A predstavljali su se kao turbostručnjaci za zbrinjavanje otpada, savjetnici u 60 gradova. Jedini otpad koji su uspješno zbrinuli u svom mandatu oni su Honeckerovi tramvaji iz Augsburga. Sad ti trećerazredni demagozi i diletanti papagaje da 20 godina ni Bandić ni oni koji su mu držali ljestve nisu riješili problem. I što s tim? Na Tomaševiću je da riješi problem, ne na Bandiću. Bandić je mrtav i očito ne može riješiti ništa, kriv ili ne. Prošlo je vrijeme za izgovore, odavno, treba ponuditi rješenja. Na tome da ćete riješiti problem Jakuševca dobili ste izbore, pa riješite ga!

Pametan bi pak političar, poput Plenkovića, smjesta smijenio Davora Vića, politički uhljebljenog nesposobnjakovića iz Osijeka koji o poslu pojma nema, o čemu je govorio i šef sindikata Čistoće, sve svalio na njega, oprao ruke, zagrmio da će kazniti sve krivce i zaprijetio da će pojesti smeće na Jakuševcu. Bandić bi se sad već naslikavao s bagerima i kacigom, galameći na ljude, praveći se da dirigira radovima, da se to njemu dogodilo. Ukratko, spašavao bi sebe.

Tomica nije ni pametan ni naročito moralan političar pa apsolutno odbacuje mogućnost smjene Vića, što mu je jedina šansa da spasi sebe – a odgovornost pokušava, po običaju, prebaciti na sve i svakog. Obično to budu Bandić, vrućine, jaka kiša, klimatske promjene – a sad proziva Vladu, bez koje je “nemoguće riješiti problem Jakuševca”. Usto, govori kako “inspekcija treba utvrditi čija je odgovornost”.

Inspekcija i DORH mogu jedino utvrditi tko je kriv za urušavanje i za to što je radnik ostao bez ruke i poslati ga u zatvor, to je zakonska odgovornost. A politički je neosporno odgovoran gradonačelnik. Uostalom, nije li i Možemo uvijek inzistirao na Bandićevoj odgovornosti za sve u gradu? Ne sjećam se da su govorili da treba “sačekati nalaze inspekcije”.

Sam Vić, lik s izgledom politkomesara, također melje o tome da treba utvrditi okolnosti i ne želi dati neopozivu ostavku jer, iako je, kaže, “odgovoran kao voditelj Čistoće”, ne smatra se krivcem za dva nedavna odrona smeća. Ako je odgovoran kao voditelj Čistoće, treba dati ostavku – to je trebao učiniti, uostalom, već odavno zbog toga što odvoz smeća ne funkcionira. A najkasnije do podneva tog dana kad se dogodio odron. Njegova trenutna smjena bila bi apsolutni minimum koji se očekuje od Tomaševića. A uloga Državnog inspektorata u svemu se, kao i privatnih tvrtki koje odvoze otpad, također treba utvrditi, no to nikako ne skida odgovornost s Možemo: da i nisu 2022. s njima potpisali nove ugovore, Jakuševac je i dalje njihova ingerencija i oni su ti koji moraju znati što se onamo odvozi.

Privatne tvrtke, uostalom, ne dovoze otpad na Jakuševac niti ga odlažu, to radi Čistoća. Iz ugovora s njima proizlazi da je Holding nadležan za kontrolu svega otpada koji ulazi na odlagalište. A usto, Tomašević je politički odgovoran i zato što je lagao da se na Jakuševac ne odvozi biootpad, koji je vjerojatno i uzročnik urušavanja. Pa kasnije priznao da se ipak odvozi, što je potvrdila i inspekcija. Ako je znao da je kompostana premala, a jest, trebao se dogovoriti o zbrinjavanju viška biootpada negdje drugdje, u okolici, uz naknadu. A Inspektorat je već nakon prve nesreće trebao zabraniti odlaganje bilo čega na Jakuševcu dok se ne utvrde sve bitne činjenice.









NISU NI POČELI: Odustajanje od svih obećanja

Možemo, koji se hvalio da može, između ostalog, zatvoriti Jakuševac najkasnije u trećoj godini mandata, sad je u situaciji da mora objašnjvati kako to ne može. Oni bi da to odradi, po njihovim željama i napucima, HDZ-ova vlada po kojoj inače sveudilj seruckaju i govore kako je nesposobna i korumpirana. Da je korumpirana nije sporno, ali kad je o sposobnosti riječ, spram Možemo djeluju kao starship Enterprise. Pazite, riječ je o stranci čiji je politički uspon počeo Tomaševićevim govorom na brdu smeća na Jakuševcu prije šest godina, kad je rekao (doslovce, skupa s gramatičkim greškama): “Mi smo politička opcija koja znamo i hoćemo riješiti ovaj problem i riješit ćemo ga kad uđemo u Gradsku skupštinu.”

Sad pak kaže: “Dvadeset godina su obećavali da će se odlagalište zatvoriti, to se nije napravilo. Mi radimo sve što možemo da ga što hitnije zatvorimo. Ali to nije samo odgovornost Grada nego i države” i apelira da se što prije nađe zajedničko rješenje da se odlagalište zatvori i da se u Resniku napravi novi centar.

Nije, gospodo i dame iz Možemo, da se “ništa nije napravilo”, nego vi niste ništa napravili. Niste zatvorili Jakuševac – dakle, obećali ste nešto za što ste znali, ili ste trebali znati, da ne možete. Vaš problem nije u tome što nešto radite krivo. Problem je što ne radite baš ništa. Vi ste obećavali da ćete Jakuševac zatvoriti u prvom mandatu, a ne “oni”, tko god bili!









Niste ni počeli. Nije ni s kim dogovorena nova lokacija. Niste se javili ni na natječaj za sredstva za izgradnju centra za gospodarenje otpadom koji je država raspisala. Niste uspjeli iskoristiti europska sredstva, kako je priznala i vaša suradnica odgovorna za otpad, Marina Ivandić. “U međuvremenu su se pravila promijenila pa moramo i na taj vlak uskočiti”, kaže ona. Pa naravno da su se promijenila kad tri godine niste uspjeli ni prikupiti dokumentaciju za natječaj, što sami priznajete! No Ivandić kaže da će “u idućem mandatu svakako izgraditi infrastrukturu, a u ovom moramo napraviti nacrt!”

Dakle, jedan mandat samo za nacrt! No ona ne vidi problem u tome, nego prebacuje odgovornost na privatne tvrtke koje “upravljaju Jakuševcem”. Ne, Jakuševcem upravlja Grad, kao što Grad sklapa ugovore s privatnim tvrtkama i one rade ono na što je tim ugovorima Grad pristao. A potpisani su za Tomaševićeva mandata, 2022.

A što reći na njezinu izjavu da dio prosvjednika prosvjeduje otkako je Možemo preuzeo upravljanje gradom jer “imaju neke svoje interese i politički su motivirani”? Pa Možemo je isto tako, očito, imao neke svoje interese i bio politički motiviran kad su godinama prosvjedovali protiv svega što je Bandić radio. A da mu se u mjesec dana dva puta odronio Jakuševac, pa da se još vadio na tako bezobrazan način, već bi ga okružili s tam-tamovima, spremali mu lomaču plešući oko vatre i pozivali radnike Čistoče da smeće istresaju pred njegov stan.

Čak ni u planovima gradske vlasti za iduće dvije godine nema spomena o bilo čemu što bi zamijenilo Jakuševac. Ni u proračunu za 2024. niti u Planu razvoja, koji je dan na javno savjetovanje prije mjesec dana ne spominju se baš nikakve aktivnosti vezane uz izgradnju centra za gospodarenje otpadom, ni u Resniku ni igdje drugdje!

ZAŠTO RESNIK?: Bandić je imao projekt

Još lani je Tomašević govorio kako će zatvoriti Jakuševac gradnjom sortirnice u bivšem Diokiju na Žitnjaku, i za Dioki je dano 36 milijuna kuna. Govorio je i o kompostani u Novskoj pa se i od toga odustalo iako mu je za sve to Bandić ostavio gotove dozvole i projekte.

To se moglo obaviti relativno brzo, novcem iz fonda i manjim dijelom novcem Zagreba, ali on se sad vraća na staru priču iz kampanje o – objedinjenom centru u Resniku, “jer se drukčije ne mogu dobiti europska sredstva”. A ta lokacija još nije ni odobrena! Sad pokušavaju ucijeniti praktički Vladu time da pristane na Resnik jer situacija to zahtijeva i Vlada će biti kriva za grad zatrpan smećem! Zašto, kad je jasno da je ta priča na jako dugom štapu, a u Jakuševcu gori? I govore kako sad nema smisla mijenjati lokaciju koja je “određena” (tko ju je odredio, nitko! To je vodozaštitno područje i ondje nije moguće graditi nikakav centar!) jer bi se time “izgubile još tri godine”! Kako, kad u ove tri u vezi s Resnikom nije napravljeno – baš ništa?

U predizbornoj kampanji mu je poručeno, u izravnom sučeljavanju, i od predstavnika SDP-a i HDZ-a i DP-a, da tu lokaciju ni jedni neće odobriti, ma tko bio na vlasti.

Dakle, Tomašević rješenja za otpad – nema. Nema ni ideju, osim da mu Vlada izađe u susret i riješi problem umjesto njega, i to državnim i europskim novcem. Objašnjenje o “europskim sredstvima” nije nimalo uvjerljivo. Čiji i koji interesi stoje iza toga? I upravljaju li neke sumnjive privatne tvrtke Jakuševcem ili Tomaševićem kao takvim? Jer, još sam prije njegova dolaska na vlast u ovoj kolumni pisao kako su njegove ideje o tome kako će sve raditi Grad, kako se ništa neće prepustiti privatnicima, kako neće više biti natječaja na koje se javlja samo jedna tvrtka i kako će razjuriti mafiju iz građevinskih i poslova sa smećem teška utopija. Naiva. On to nema moć učiniti, iza njega ne stoje takvi centri moći da bi to mogao, to ne bi mogli ni puno jači igrači s puno jačim zaleđem. Dobro došli u stvarni svijet iz svog lalalanda, dragi aktivisti.

Sad svi primjećuju da zapravo radi što je radio i Bandić, samo puno lošije. Tomaševićev je problem što ništa o politici nije naučio od ovog tjedna preminulog Henryja Kissingera, velikog čarobnjaka realne politike, one pragmatične, politike kao umijeća mogućeg, one koja uzima u obzir stvarne okolnosti i stvarne odnose snaga i ide za tim da postigne najbolji mogući ishod koristeći sva raspoloživa legitimna sredstva, naspram politika Tomaševića i društva, koje striktno slijede ideološke premise i uvjerenja i idu glavom kroza zid u nadi da će popustiti prije nego što je razbiju o njega. Zid od činjenica uvijek je tvrđi, ali to je za ideološke fanatike ipak viša matematika.

