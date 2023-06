Holjevac bez cenzure o ‘Zambijcima’: ‘Došli su do djeteta na način na koji se dolazi do dilerova broja i robe’

Autor: Marcel Holjevac/ 7dnevno

“Tjedni pregled hrvatske političke gluposti” Marcela Holjevca čitajte samo na portalu Dnevno.hr

CINIČAN OSMIJEH Dobar diler, djecu dila

Malo komu izjava Zorana Subošića u emisiji NU2 kako će svom djetetu iz Konga reći da je posvojeno nije izmamila ciničan osmijeh. Inače jadno ne bi shvatilo. Njegova supruga Azra se požalila kako je u zatvoru u Zambiji bila samo na kruhu i vodi, u društvu žohara i velikih pauka. Istini za volju, ne izgleda baš kao da se vratila s Manjače, no vjerujem da taj zatvor nije jako ugodan.

Uglavnom, oni nisu imali pojma da se posvajati u Kongu ne smije. Odnosno, jesu, ali su čuli da “ima i iznimaka”. Ako nekom Kabongu, preko kojeg se već više od desetljeća švercaju djeca u Hrvatsku, prema otkrićima Jutarnjeg lista, isplatite dvadesetak tisuća eura. To je doznala Azra tako što je “negdje s nekim” razgovarala i “dobila informaciju” da može posvojiti dijete iz Afrike mimo u Hrvatskoj važeće procedure. I da su neki ljudi tako već došli do djece. “Azra je dobila kontakt od posvojitelja i tada smo u razgovoru s njima shvatili da je taj postupak legalan”, kaže. Samo treba otići na posve određen sud posve određenoj sutkinji i sve se riješi u minuti.





Dakle, to kako je on opisao da su došli do djeteta otprilike je način na koji se dolazi do dilerova broja i “robe”. Ono, netko komu ne znate ime zna nekog lika koji ima frenda koji može nabaviti to što tražite. I to će vas koštati neke novce. Ali ni govora da biste posumnjali da je tu nešto ilegalno, naprotiv, pa to Subošiću zvuči kao posve legalna procedura! Ni francuska sobarica s karikature nije tako naivna, ali eto, Zoran jest. Bar tako kaže.

I ne samo to, nego još dobijete upute da odete na posve određen sud, posve određenoj sutkinji, gdje će vam sve poštambiljati bez pitanja. To isto svjedoči da je sve legalno, ako pitate Subašića.

Stupili su i u kontakt s biološkom majkom siročeta koje su posvojili, ali ona eto nije mogla doći “jer se razboljela”, ni to mu nije sumnjivo. Popucale mu veze s biološkom majkom posvojene djevojčice?! Što bi tek sve rekao da ga nisu dva tjedna uvježbavali. Ako to sve skupa nije dovoljno – odvjetniku u Zambiji su preko računa platili 6000 dolara, plus “neobavezna” donacija sirotištu, što znači da je sve legalno. Jer tko bi preko računa plaćao nešto ilegalno, kaže Zoran. A i taj Kabongo je djelovao kao pošten čovjek i nije nimalo sumnjivo da obilazi Hrvatsku i organizira posvajanja. Ok, Hladno pivo nikad nije bilo neki bend za intelektualce niti bend sastavljen od intelektualaca. Tekstovi su im pubertetska pseudofilozofija. Ali ovo je preglupo čak i za njih. Inače imam alergiju na priglupe preseratore sa špice i dobrostojeće socijaliste.

Na kraju je izmucao da im je Hrvatska pružila diplomatsku pomoć (što je, da se razumijemo, normalno i pohvalno, pohvalno nije samo petljanje naše diplomacije u njihovo pravosuđe), ali onda dodao da su sve troškove hrane i ostalog sami snosili, pa i odvjetnika, a pomogli su im “neki Hrvati koji tamo žive”. Da ti bude neugodno. Čisto da pomisliš da je Hladno pivo trebalo napraviti neki dobrotvorni koncert za uznike u Zambiji. Ali još stignu. Za Kabongovo sirotište. Doduše, Kabongo je u bijegu, ali vjerojatno ni to nije sumnjivo.

PILOT BANE Povuci ovu crno-žutu ručku

Ministar Banožić se ukazao na sajmu aeronautike Paris Air Show 2023. Takvi su sajmovi u Jugi bili legendarni, svaki socijalistički direktor i partijski buzdovan se grebao da ode na takvo što, em bi ubrao devizne dnevnice, em je službeni put uvijek bio dobra prilika za kakav kurvarluk. No Bane je ozbiljan čovjek pa je ozbiljno odradio. Sastao se s francuskim kolegom Lecornueom, a na samoj izložbi mu vrag nije dao mira pa se naslikao u kabini Rafalea.

Nadajmo se da mu je netko prije nego što se popeo u kabinu rekao: “Bane, nahrani majmuna i ne diraj ništa.” Sad ćemo konačno imati vjerodostojne podatke o performansama onoga što smo za koju milijardu kupili, kad je Bane to isprobao. Iako je čudno što ministarska guzica, koja obično bude podeblja, stane u kabinu lovačkog aviona. Srećom da nije, kao pokojni Džemo, tražio da on malo vozi.









A meni je jedino žao što ondje s njim nije bio i Milanović. On bi mu zacijelo, dok je sjedio u kabini i kretenski se smijao u kameru, rekao: “Bane, ajd sad odlučno povuci ovu žuto-crnu ručku na prednjem dijelu sjedala, ravno između tvojih nogu… samo jako i odlučno. Onu na kojoj piše Ejection seat. Ma to ti je za selfie okinut, majkemi… ajd se nasmij, tako, Bane.”

*Stavovi koje autori iznose u svojim kolumnama njihovi su osobni stavovi, nisu nužno i stavovi redakcije portala Dnevno.hr.