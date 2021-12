Hodžić odgovorio Milanoviću: ‘Ako relativizira genocid u Srebrenici, što sutra možemo očekivati? Ne treba se čuditi skandiranju ‘nož, žica, Srebrenica’

Autor: Dnevno

Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Armin Hodžić reagirao je na jučerašnje izjave predsjednika RH Zorana Milanovića.

Podsjećamo, Milanović ga je jučer nazvao etnobiznismenom i poručio da “nije dovoljno zvati se Hodžić ili Hadžić da bi bio predstavnik Bošnjaka”.

Hodžić je odgovorio:

“Takav način oslovljavanja predstavnika političkih manjina je u politički diskurs vratio Zlatko Hasanbegović kad je postao ministar kulture. To preuzima i Milanović. Ti njegovi pokušaji diskreditacije mene kao sugovornika u ovoj temi nisu relevantni. On se nije osvrnuo na sadržaj konferencije koju smo održali, nije demantirao ni negirao nijedan dio te konferencije, bazirao se isključivo na mene. Prvo je rekao da me ne zna i nikad nije čuo za mene, a onda da imam predrasude. To je retorička finta predsjednika. Mene kao građanina RH zabrinjava nastavak njegove retorike o genocidu u Srebrenici”, rekao je Hodžić za N1.

O Srebrenici

“Srebrenica je bila tema broj jedan zbog koje smo sazvali konferenciju. Ne treba zaboraviti da je ovo jako važna tema. Ako predsjednik relativizira genocid u Srebrenici, što mi sutra možemo očekivati? Ne treba se čuditi ako maloljetnici na stadionima skandiraju ‘nož, žica, Srebrenica’. Ovo je otvorilo Pandorinu kutiju, ovo što predsjednik govori da nije svaka žrtva ista. U Srebrenici je u 2 dana ubijeno 8 i pol tisuća ljudi, pazite koja je efikasnost mašinerije smrti bila u Srebrenici, to je zastrašujuće”, rekao je između ostalog Hodžić.

Milanović ga je optužio i da nije predstavnik nacionalne manjine, a Hodžić je odgovorio da je očito Milanović “preuzeo retoriku legitimiteta od Dragana Čovića te da neće ulaziti u raspravu o tome.”

Brine ga Milanovićev stav

“Zabrinut sam kad predsjednik države ima ovakve stavove o genocidu nad mojim narodom. Da sam se ja tad zadesio u Srebrenici, doživio bih istu sudbinu kao 8 i pol tisuća mojih sunarodnjaka”, dodao je Hodžić.

Smatra da je Milanović Dodikov saveznik.









“Otkad je Zoran Milanović došao na Pantovčak, imao je dva javna susreta s Dodikom. Kad se Dodik prošli tjedan vratio s fantomskog posjeta Rusiji, on se zahvalio Milanoviću. Zašto? Zbog njegovih izjava o genocidu i visokom predstavniku. A onda jučer Milanović se opet refereira na Dodika kao na istinskog predstavnika SRba u BiH. Očito je da Milanović u Dodiku vidi saveznika, a provlači se i to da je Dodik zaštitnik hrvatskih interesa u BiH. Mene jeza prođe kad to čujem”, zaključio je Tomašević.