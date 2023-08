Hodočasnici iz Sinja otišli s knedlom u grlu zbog cijena: ‘Ostali smo paf. Pa zar toliko?’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Fešta Velike Gospe u Sinju je došla i prošla, a brojnim hodočasnicima je nakon proslave ostala knedla u grlu. Razlog su naravno visoke cijene. Izgleda da su sinjski ugostitelji odlučili iskoristiti priliku pa u jedan dan zaraditi koliko bi inače zaradili u mjesec dana.

“Bili smo gladni i u sinjskom smo parku uzeli kil i po odojka. Čovik je satarom odvojio dva lipa komada, žena je bacila na vagu i samo kazala: “Ovo vam je 60 eura.” Ostali smo paf. Pa zar toliko? Prošle je godine bilo 30-40 posto jeftinije. Skoro sam i sam mogao uzeti prasca i ispeći ga za te novce. Ali šta ću, platio sam i otišao. I ostao praznog novčanika. Ovo je postalo zaista nenormalno, ne mo‘š nigdi izać bez 200 eura u novčaniku. Šta je ovo došlo…?”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju jedan stanovnik Zagore.

Od cijena odojka još ga je više šokiralo nešto drugo.





Restoran na otvorenom

“Uzeli smo litru i litru i to nas je došlo 20 eura. Ali on je Jamnicu platio u dućanu 70 centi, a meni je naplatio 10 eura! I ode 80 eura u vitar. Odojak je bio dobar, slan taman koliko triba, odlično pečen, ali sve je to bilo po zlato”, kaže, navodeći da je cijena odojka ove godine bila 30-35 eura, dok je janjetina bila 40-45 eura.

Kad se tako gledaju cijene, rekao bi čovjek da je sinjski gradski park postao kao veliki restoran na otvorenom s Michelinovim zvjezdicama.

Kaže kako se ne sjeća kada je u Sinju bilo ovoliko svijeta kao ove godine.

“Kafići su radili dan i noć, u gradu je zaista bila ludnica. Ali nisam baš vidio da je puno ljudi sjedilo za stolovima u parku, gdje se vrtilo stotine odojaka i janjaca. Ljudima je bilo skupo”, kaže ovaj Dalmatinac.