HODALI ZAJEDNICOM I UBADALI LJUDE, POTPUNI HOROR U KANADI! Dva zločinca napravili masovno krvoproliće: Policija očajno traži bjegunce, ‘vrlo su opasni’

Kanadska policija je i dalje u potrazi za Mylesom i Damienom Sanderson koji su osumnjičeni su za masovno ubadanje nožem u nedjelju, kada su ubili najmanje 10 ljudi i ozlijedili njih 15 na više mjesta u starosjedilačkoj zajednici i okolnom području u Saskatchewanu, kažu vlasti. Šef policije Regine je u najnovijem izvješću rekao kako je noćna potraga za dvojicom osumnjičenih bila neuspješna.

“Dvojica osumnjičenika su još uvijek na slobodi unatoč naporima policije tijekom noći”, poručio je načelnik Evan Bray u objavi na Twitteru.

Napadi su se dogodili na više lokacija, a policija istražuje 13 mjesta na kojima su pronađene ili mrtve ili ozlijeđene osobe. Policija je poručila da se čini da su neke od žrtava bile na meti osumnjičenika, dok su druge nasumično napadnute. U potrazi za osumnjičenima policija je angažirala dodatne snage.

Zapovjednik policije Regine, glavnog grada provincije Saskatchewan, u videu objavljenom na Twitteru je rekao kako vjeruje da su osumnjičeni za krvavi napad i dalje u bijegu te se “vjerojatno” i dalje nalaze u gradu u kojem je posljednji put viđen automobil u kojem su pobjegli.

“Nastavljamo s aktivnom, fokusiranom istragom sve dok ih ne lociramo i privedemo”, rekao je Evan Bray.

