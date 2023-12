Hodak spominjao Mesića u kontekstu ubojstva svoje kćeri, bivši predsjednik: ‘Tužit ću ga’

Autor: Doris Vučić

Godine prolaze, ali bol nikada. Život uglednog zagrebačkog odvjetnika Zvonimira Hodaka zauvijek se promijenio 6. listopada 2008. godine kada je na kućnom pragu brutalno ubijena njegova trudna kći Ivana, 26-godišnja odvjetnička vježbenica koja je bila centar njegova svijeta.

Za zločin koji je frapirao hrvatsku javnost na koncu je osuđen beskućnik Mladen Šlogar, kod kojega je pronađen pištolj i koji je tvrdio da je to učinio iz osvete odvjetniku jer mu nije pronašao posao. No, priča je to u koju godinama nakon misterioznog ubojstva malo tko vjeruje.

“Ja mogu biti veseo, pričati viceve, igrati tenis, viđati prijatelje i tako dalje, ali ono što me obilježava do kraja života to je ta tragedija. Ja sam ostao bez svoje kćeri, moja supruga je ostala bez kćeri jedinice i to je nešto s čim se teško nositi. Treba biti hrabar. Ja sam svašta razmišljao u prvim trenucima, a onda sam rekao, ako ne možeš s njom živjeti, onda otiđi, ali ako si odlučio živjeti, onda živi”, otvorio je dušu Hodak u dokumentarnom serijalu Andrije Jarka kojim se još jednom pokušalo odgovoriti na pitanje koje bračni par iznova postavlja više od desetljeća, tko je doista pod zemlju poslao njihovu djevojčicu.

‘Na istoj razni kao egzekutor’

Iako odvjetnik nije htio upirati prstom u nikoga, jedna je njegova izjava poprilično znakovita. “Nisam u toj poziciji da kažem ime i prezime. Ali recimo da u daljini, u magli vidim Stipu Mesića. Njega vidim u nekakvoj magli kao čovjeka koji puno zna o tome. Znaš, a ne kažeš, onda si na istoj razni kao egzekutor”, rekao je Hodak u “Dosjeu Jarak”. Znakovita je i izjava njegove supruge, tadašnje potpredsjednice Vlade, Ljerke Mintas Hodak, koju je Jarak pitao je li ikada tražila pomoć od tadašnjih vodećih ljudi u državi.

“Od Sanadera nisam tražila nikakvu pomoć. On je bio premijer, a Mesić predsjednik. Od Mesića nikada ne bih tražila pomoć. Prije bih smatrala da on u tome ima neki svoj udjel. Naravno, ne mogu ništa tvrditi niti želim tvrditi zato jer… Ne znam… Nemam dokaza”, tužno će majka ubijene Ivane. ‘Tužit ću Hodaka’ Mi smo stoga odlučili nazvati bivšeg predsjednika i zamoliti ga da nam komentira ove navode, i bio je poprilično iznenađen onime što smo mu rekli.

“Slušajte, ja sam u to vrijeme bio predsjednik Republike. Tog čovjeka nikad nisam vidio, njegovu kćer nikad nisam vidio, i u nikakvom sukobu nisam bio”, rekao nam je Mesić. Ljerku Mintas Hodak je, kaže, upoznao dok je bila ministrica, no “ona ga ne interesira”.

“Mislim da će Hodak to što govori morati dokazati na sudu. Tužit ću ga, ništa drugo nemam za reći”, kratko poručuje Mesić i za kraj dodaje da “osim onoga što je sud utvrdio on nema druge spoznaje”.









