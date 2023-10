Hodak otkrio hoće li posrnuli župan završiti u zatvoru: ‘Ja da sam sudac…’

Autor: D.V

“S obzirom na cijeli tijek svih događanja, načina na koji sam priveden kao i pozornosti koja je dobivena i očekivao sam da će do ovoga doći, ali ću tijekom sudskog postupka dokazati da su sve te optužbe neutemeljene i neistinite”, kratko je komentirao Damir Dekanić, župan Vukovarsko-srijemske županije, nakon što mu je uručena USKOK-ova optužnica. A nedjela je u njoj mnogo.

Posrnulog župana tako se tereni za lažiranje prometne nesreće, odnosno lažno prikazivanja da nije on nego njegov bratić razbio službeni automobil u vlasništvu županije, a poduljom optužnicom je obuhvaćeno još pet osoba, od čega troje policijskih službenika. Kad se sve zbroji Dekanić bi zbog počinjenja kaznenih djela trgovanja utjecajem (od 6 mjeseci do 5 godina), zlouporabe položaja ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti (6 mjeseci do pet godina) u teoriji mogao provesti puno desetljeće među rešetkama…





O slučaju koji je sablaznio hrvatsku javnost dan kasnije smo porazgovarali s odvjetnikom Zvonimirom Hodakom koji nam je na temelju svog bogatog iskustva otkrio kakva bi kazna mogla sustići župana. Za početak, Hodak smatra da je Dekanić ostavku trebao dati još davnih dana i politici reći: “Hvala lijepa, doviđenja”. No, taj se film nije gledao, a Dekanić je ostao ustrajan u svojoj ulozi.

“Gledajte, on se sada ponaša najnormalnije. Zašto bi dao ostavku kad je on izabran? Iako je po mom dubokom uvjerenju to trebao učiniti odmah, po Zakonu on nije dužan dati to učiniti. No, nije sve u slovu Zakona. Postoje tu i neka druga pravila, nepisana, moralna i općepoznata“, ističe poznati odvjetnik i napominje da izbori uskoro kucaju na vrata te da se Dekanić tamo neće dobro provesti, tj. uopće se kandidirati.

“Pet godina, ali uvjetno”

Upitali smo Hodaka i što misli kakva će kazna sustići župana, a on smatra da zatvorske rešetke ipak neće gledati.

“Na bazi mog iskustva rekao bih da ga čeka uvjetna kazna. Ako ga se osudi na bezuvjetni zatvor i ako mu žalba u drugom stupnju bude odbijena, onda će morati ići na izdržavanje kazne iako ja mislim da je to sve zajedno, s obzirom na to da nema ljudskih žrtvi ili ozlijeđenih, u okvirima uvjetne kazne. Ja da sam sudac bih mu dao maksimalnu uvjetnu kaznu u trajanju od pet godina“, “presudio” je odvjetnik i dodao da o svemu na koncu odlučuje sud.

“To što mediji nekoga simpatiziraju ili ne, to je potpuno nebitno. Kako god bilo, Dekanić je svoje šanse kao političar on svodi na minimum. Ja čovjeka osobno ne poznajem, no neka se bori kako zna i umije”, poručuje Hodak za kraj.









Članstvo ‘miruje’

Podsjećamo, optužnicom su osim Dekanića koji je osumnjičen za prikrivanje prometne nesreće u Cerni koju je pod utjecajem alkohola izazvao u travnju prošle godine i izbjegavanje osiguravajućeg regresnog zahtjeva, obuhvaćeni i 47-godišnjakinja na čiji je parkirani automobil i ogradu naletio župan, Dekanićev 38-godišnji rođak, 55-godišnji pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja, 34-godišnja policajka i 53-godišnji policajac iz očevidne ekipe. Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, izvijestilo da ih tereti zbog kaznenih djela trgovanja utjecajem, zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganja u tom nedjelu.

Prvi čovjek MORH-a Mario Banožić danas je podsjetio novinare kako je županovo članstvo zamrznuto i kako nema pravo biti biran unutar stranke na neku od dužnosti.

“Članstvo gospodina Dekanića je u mirovanju. Imamo situaciju, časni sud će to razjasniti. Čuli smo se vezano za županijske projekte u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a ovo je postupak koji on vodi sam”, rekao je ministar obrane koji je rodom iz baš te Županije.