HOD ZA ŽIVOT DILJEM HRVATSKE: ‘Ne zaustavljaj otkucaje moga srca! Samo daj mi ljubav’

Autor: Dnevno.hr

Hod za život redovito se održava diljem Hrvatske.

I ove, osme godine za redom, to se odvilo u nekoliko gradova Lijepe naše.

Iz Hoda za život poručili su da je pravo na život temeljno ljudsko pravo iz kojeg proizlaze sva druga prava.





“Danas se za zakonsku i svaku drugu zaštitu nerođenog djeteta, njegove majke, oca i cijele obitelji, hodalo u gradovima Rijeci, Sisku i Splitu! Okupljamo se u ovoj inicijativi, jer nam je svima zajedničko da se zalažemo za zakonsku i svaku drugu zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, jer pravo na život je temeljno ljudsko pravo iz kojeg proizlaze sva druga prava.

Hod za život, obitelj i Hrvatsku predstavlja zalaganje za temeljna ljudska i građanska prava – svakog čovjeka i svih ljudi!

U ozračju radosti i veselja, djeca, mladi, obitelji, djedovi i bake poslali su jasnu poruku – svaki život je važan”, priopćili su iz organizacije.

Ante Bekavac, koordinator Hoda za život u Rijeci, istaknuo je da su se građani okupili potaknuti ljubavlju prema nerođenom djetetu i njegovoj majci.

“Okupljeni smo oko znanstvene činjenice da čovjekov život započinje začećem. Nema nerođenog djeteta koje nikome nije važno! Svako je dijete željeno od nekoga. I stoga želimo poslati jasan zahtjev za zakonskom zaštitom života.

Očekujemo zakon koji štiti pravo na život nerođenog djeteta, poštujući najnovije znanstvene spoznaje. Želimo zakon koji jača ženu! Jer nema slobode izbora kada nekoga netko ili nešto tjera na pobačaj.









Svaka osoba ima pravo na točnu informaciju, na informirani izbor. Mi da bi bili slobodni, moramo imati točne informacije: znanost potvrđuje da život počinje začećem, već 18. dan od začeća djetetu kuca srce – kad još mnoge majke ni ne znaju da su trudne, ispod majčinog srca kuca jedno malo srce djeteta. Od 8. tjedna svi organi djeteta su formirani, s 10 tjedana dijete ima otisak prsta, a s 12 tjedana starosti smiješi se. Tužna je činjenica da prilikom pobačaja, dijete osjeća bol!

Statistike pokazuju da 2/3 žena koje su počinile pobačaj, to su učinile zbog teške ekonomske situacije ili pritiska okoline. Pobačaj nije ljudsko pravo. Ali pravo na život jest temeljno ljudsko pravo – zaštićeno 3. člankom UN-ove Opće deklaracije o ljudskim pravima. Pobačaj nije zdravstvena skrb za žene – ali zdravstvena skrb jest štititi život svake žene i svakog nerođenog djeteta.

Za žene skrbimo tako što ćemo im osigurati svaki oblik ekonomske, društvene i socijalne zaštite, kako bi u miru i sigurnosti mogle uživati u prvih devet mjeseci života svoga djeteta.









Ukoliko još uvijek ima onih koji negiraju ili ne znaju da znanost potvrđuje da ljudski život započinje začećem, onda svakako razumski ne mogu negirati ili ne reagirati na zvuk otkucaja djetetovog srca kada bi ga imali priliku čuti.

Zato pozivamo sve, samo dajmo ljubav… svaki dan”, naglasili su organizatori u Rijeci!

I Sisak hoda za život

“Ovaj snažan pokret, koji je i ove godine okupio tisuće i tisuće ljudi diljem Hrvatske, pokazuje kako je više nego ikada potrebno stati u obranu svakog ljudskog života, počevši od onog najnezaštićenijeg – života nerođenog djeteta u utrobi svoje majke! To nas raduje, to je ustvari i očekivano, jer to je ona Hrvatska prema kojoj mi želimo ići. Želimo da nam Hrvatska bude zemlja u kojoj se poštuje svaki ljudski život od začeća do prirodne smrti. Želimo da sve ove navedene činjenice i ova stvarnost budu poznate svakoj ženi i muškarcu u Hrvatskoj. Pobačaj zaustavlja otkucaje srca. Ne želimo da se u Hrvatskoj ijednom ljudskom biću nasilno zaustavljaju otkucaji srca!”, istaknuo je Boris Prpić, koordinator Hoda za život u Sisku.

Sara Popović, koordinatorica Hoda za život Split, izjavila je da ovom prigodom želimo posebno zahvaliti svim našim hrvatskim braniteljima, koji su nam boreći se za slobodu naše Domovine, posebice u zimu 1994. godine, pokazali što znači biti ustrajan u ljubavi prema Domovini i biti ustrajan u istini! „A istina je bila imperativ tada, kao što je imperativ i danas! Zahvaljujući žrtvi naših hrvatskih dragovoljaca i branitelja, mi danas možemo biti ovdje, u slobodnoj i demokratskoj zemlji. Sa istinom koja i nas danas obvezuje i koju moramo reći – svaki život je važan!

Deseci tisuća ljudi i ove su godine okupljeni u ovom snažnom pokretu, kako bi iskazali ljubav prema životu, ljubav prema obitelji i našoj jedinoj Domovini – Hrvatskoj! Ove godine i mi u Splitu, imamo priliku jasno i beskompromisno stati u zaštitu svakog ljudskog života – onog nerođenog i onog rođenog!”, istaknula je Popović.