Hoćemo li konačno dočekati taj snijeg? Stigla je prognoza koja se neće svima svidjeti

Autor: Dnevno.hr

Nestabilan hladan zrak nadvija se nad srednju Europu jer se nalazimo pod utjecajem polja visokog tlaka anticiklone koja se proteže od Velike Britanije do istočnih obala Grenlanda.

Prognostičar Bojan Lipovšćak s N1 pojašnjava kako je mlazna struja s Atlantika obilazi sa sjeverne strane, razdvaja od izražene sporo pokretne ciklone nad Skandinavijom i kao sjeverno visinsko strujanje donosi nestabilan hladan zrak nad srednju Europu.

Nad Sjevernom Afrikom i zapadnim dijelom Sredozemnog mora polje je povišenog tlaka zraka, a topao vlažan zrak sporo prodire nad Pirinejski poluotok i zapadnu Europu, piše N1.

Samim time danas nas očekuje promjenjivo oblačno s duljim sunčanim razdobljima na kopnu, dok će na Jadranu biti više oblaka. Na sjevernom Jadranu mjestimice je moguća slaba kiša u planinama zaobalja i koja pahulja snijega.

Poslijepodne i navečer zapuhat će jugo uz porast naoblake, kiša će se proširiti sa sjevernog na srednji Jadran. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 5, a na Jadranu od 10 do 13°C.

Stiže rast temperature

Osim toga, DHMZ prognozira da će idućeg tjedna doći do naglog i poprilično velikog rasta temperature pa bi idućeg četvrtka se temperatura mogla popesti na 14°C. S obzirom na to da smo se ovog četvrtka smrzavali na -10, bit će to razlika od čak 24°C u samo tjedan dana.

Iako će dio zimogroznih Hrvata ova promjena oduševiti, mnogi bi mogli imati problema s promjenom raspoloženja, a naši stariji sugrađani, srčani bolesnici i oni s kroničnim bolestima sa svojim narušenim zdravljem.

Početkom novog tjedna daljnji porast temperature i češća kiša, uz prevladavajuće jugo i jugozapadnjak, gdjekad i jake, osobito na Jadranu, a vjerojatno samo u utorak prolazno bura, u unutrašnjosti od ponedjeljka navečer do utorka ujutro mjestimice možda malo snijega.

“U nedjelju još u kopnenom području hladno jutro, no dan će biti topliji od subotnjega, kao i početak novog tjedna. Uz promjenjivu naoblaku malo kiše u nedjelju u krajevima uz Jadran, u ponedjeljak i drugdje, pri čemu navečer i u noći na utorak mjestimice može biti susnježice i snijega.

I na Jadranu porast temperature zraka, uz više oblaka nego u petak i subotu. Povremeno je moguća kiša, osobito u ponedjeljak, kad na jugu može biti i grmljavine. Zapuhat će jugozapadnjak i jugo, u utorak samo prolazno bura”, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.









Zatopljenje će trajati samo tri dana, a za kraj tjedna i vikend izgledan je pad temperatura na normalne zimske vrijednosti. Nove oborine ovaj puta u obliku snijega u unutrašnjosti moguće su krajem tjedna.