Hoće li Vrdoljak zaista presuditi vladajućoj koaliciji? ‘Ako se ne povećaju plaće, idemo na izbore!’

Prepucavanja među vladajućom koalicijom već su neko vrijeme glavna tema političke scene u Hrvatskoj, a nakon što je u školama diljem Hrvatske započeo štrajk, koji podržava i koalicijski partner HNS, sitacija je na rubu izvanrednih parlamentarnih izbora.

Nakon što je danas dio oporbenih zastupnika to najavio, o slučaju se oglasio i šef HNS-a Ivan Vrdoljak, koji je gostovao u Dnevniku Nove TV.

Na pitanje voditelja kada bi se danas kladili oko toga idemo li na prijevremene izbore ili ćemo osigurati novce za učitelje, na što bi on stavio novac, Vrdoljak je kazao:

“Ja bih sigurno uložio novce na učitelje. To je potpuno jasan stav Hrvatske narodne stranke. Ako nema novca za povećanje plaća za učitelje, nastavnike i profesore, idemo na izbore.”

Bago ga je upitao nije li neuobičajeno da s premijerom komunicira mailovima ili si poruke šalju preko javnosti, umjesto da sjednu i razgovaraju, Vrdoljak je kazao da “nije rijetkost da oni komuniciraju direktno, osobno u kontaktu, povremeno SMS-om, a povremenom mailom”.





Kazao je kako su danas kontaktirali SMS-om. “Da se razumijemo – koga u ovoj zemlji zanima koliko često se dopisuje premijer s predsjednikom koalicijske stranke? Ono što je jako bitno, to je da sutra djeca u mojem gradu, Osijeku u Osječko-baranjskoj županiji idu u školu, a nemaju nastavu jer je štrajk i to moramo riješiti. Intenzitet komunikacije mislim da je stvarno nebitan”, rekao je Vrdoljak.

Istaknuo je da već dvije godine traje jedan jedini veliki politički projekt Hrvatske narodne stranke, a to je reforma obrazovanja. Dio reforme, kazao je, a to piše i u strategiji, je povećanje materijalnih prava profesora i učitelja i to je došlo sad na red.

Na pitanje voditelja da o većim plaćama razgovaraju s ministrom i premijerom od ljeta, te znači li to da ih lažu ili ih drže nebitnim partnerom, Vrdoljak je kazao:

“Ne shvaćam to uopće tako. Ja osobno mislim da je HNS u zadnje dvije i pol godine pokazao da je konstruktivan partner i da imamo jedan politički prioritet. I mi smo usvojili kurikulume, maknuli ideologiju iz kurikuluma, usvojili niz zakona da se uopće može dogoditi reforma i mi smo tu imali podršku premijera. Dobar dio toga, informatička oprema, laptopi, tableti i sve ostalo, je financirano od europskih sredstava zato što Europa daje punu podršku reformi i govori – ‘to je to i mi ćemo vam dati novce’. Sad je došao red, poslije sve opreme, na učitelje.”

ZA premijera je Vrdoljak kazao kako je rekao da će razgovarati o povećanju plaća i da razgovara o tome, no da zadnji prijedlog nije bio dovoljan. “Mi smo rekli šest posto i s tim se složio i sindikat, a imamo i podršku učitelja, nastavnika, profesora, roditelja čija su djeca u školama…Očekujemo da se ovih dva posto nađe vrlo skoro. Ako ne, idemo na izbore”, rekao je Vrdoljak.