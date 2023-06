HOĆE LI VOZAČ ODGOVARATI? Načelnik za sigurnost: ‘Nesreća je splet više okolnosti’

Autor: Dnevno.hr

Cijeli dan stižu detalji o nesreći koju je uzrokovao vozač nabrijanog automobila u Buzinu Zagrebu.

Za RTL-a Danas načelnik Sektora za javni red i sigurnost PUZ-a Davor Posilović ispričao je što se može očekivati dalje. načelnikom Sektora za javni red i sigurnost PUZ-a.

Je li se sve moglo spriječiti?





“Na to pitanje je teško dati jednoznačan odgovor. Kada imate jedan događaj u iznimno kratkoj jedinici vremena, ono što možemo reći da policija u takvim situacijama promptno postupa, dolazi brzo. Događaj je splet puno drugih okolnosti i u ovom trenutku nemam odgovor na to pitanje”, rekao je.

Jesu li znali da je događaj u tijeku?

“Ne, u smislu da je neki formalno organiziran događaj. Mi takva saznanja kao policija nismo imali”, dodao je.

Trebaju li se ovakva okupljanja najavljivati?

“I na to pitanje je teško dati odgovor jer govorimo ovdje o području Zakona o javnom okupljanju. Dakle, da bi on imao obilježja javnog okupljanja i imao obveznu prijavljivanja on mora zadovoljit određene zakonske uvjete između ostalog i razloge zbog kojeg se održava. Ako govorite o neformalnoj skupini građana, koja nema organizatora i voditelje javnog okupljanja onda je teško u ovom trenutku dati odgovor na takvo pitanje, a li ono što je važno napomenuti, a i tu mogućnost razmatramo, tijekom ovog kriminalističkog istraživanja gdje ćemo konzultirati sve moguće dostupne izvore ako dođemo do saznanja da je isti podlijegao prijavi na nama je da tragamo za organizatorom odnosno potencijalnim voditeljem i da prema toj osobi poduzmemo zakonom propisane mjere”, objasnio je.

Jesu li pregledali snimke s nadzornih kamera?









“Naravno da je i to u tijeku u sklopu izvidnih radnji koje se poduzimaju,a i kasnijeg krim istraživanja i svi ostali dostupni izvori, pa čak i privatni izvori ako mogu poslužiti kao dokaz će biti uzeti u obzir

Koje su najnovije informacije s vozačem, gdje se on trenutno nalazi i je li dao iskaz policiji?

Od trenutka uhićenja nad počiniteljem ovog kaznenog djela se provodi intenzivno kriminalističko istraživanje. Po završetku u zakonom propisanom roku bit će predan pritvorskom nadzorniku.

Je li on priznao djelo?

“U ovom trenutku na to vam ne mogu dati odgovor jer je u tijeku kriminalističko istraživanje”, rekao je između ostalog.









Koja kazna njemu prijeti za ovo djelo?

“Ovdje se radi o kaznenom dijelu iz oblasti sigurnosti prometa i o teškom obliku izazivanja prometne nesreće gdje je kao posljedica nastupila osobito teška tjelesna ozljeda za koju zakonodavac propisuje u rasponu od jedne do 8 godina zatvora”, dodao je.