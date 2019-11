Hoće li Plenković predložiti Veljaču u tijelo Vijeća Europe?

Autor: Iva Međugorec/7dnevno

Prosječna glumica i scenaristica iz čije su kreativne radionice javni prostor zapljusnuli deseci sapunica, Jelena Veljača preko noći je stasala u najpoznatiju hrvatsku aktivisticu. Ona govori o nasilju nad ženama, bori se za žrtve silovanja, progovara o pravima djece, i sve to, reklo bi se na prvu, samo zato što je društveno osviještena u Hrvatskoj, zemlji u kojoj svijest prema žrtvama jednostavno ne postoji. Da je Veljača uspjela uvjeriti javnost u svoje društveno odgovorno djelovanje, potvrđuje i rijeka građana koja se slila na prosvjed “Pravda za djevojčice”, koji se održao diljem zemlje pod geslom “Nekažnjavanje zločina je zločin”. O toj svojoj borbi Veljača je govorila za gotovo sve medije u zemlji, a najsnažnije je odjeknulo njezino gostovanje kod Stankovića. No ne misli Veljača stati samo na prosvjedima i gostovanjima u emisijama, ona ide i korak dalje pa se sastaje s premijerom Andrejem Plenkovićem, kritizira hrvatsko pravosuđe i zahtijeva izmjene Kaznenog zakona prema kojima bi spolni odnos bez pristanka bio silovanje, s tim da bi se donji prag predviđene kazne povisio sa šest mjeseci na godinu dana zatvora. Spolni odnos uz primjenu sile ili prijetnje ubuduće bi se kažnjavao, umjesto jedne do deset godina zatvora, s minimalno tri godine. Kritičari blagog kažnjavanja seksualnih delikata, među kojima je i Veljača, smatraju da ono dovodi do tamnih brojki te rezultira stigmatiziranjem žrtava, te ih one prešućuju. Stječe se dojam da je Veljača prva i jedina koja se u Hrvatskoj usudila progovoriti o tim temama, prozivajući pravne stručnjake, suce i sve one koji joj se usude proturječiti. No, nije baš točno da je Hrvatska zemlja u kojoj žive veliki bijeli silovatelji, niti je posve točno da se kažnjavanjem seksualnih ponašanja u našoj zemlji nitko dosad nije bavio. U posljednjih desetak godina tom su se tematikom bavili i pravni stručnjaci i bivši ministri pa su i ostvareni konkretni pomaci.

Oštriji zakon

Prije svega, posljednjih godina kažnjavaju se različita seksualna ponašanja koja su nekoć prolazila bez ozbiljne kazne, a najveći pomak ostvaren je sa silovanjima u braku koja su uvrštena u zakon, dok je 2013. godine silovanje bliske osobe bilo proglašeno težim kaznenim djelom koje se strože kažnjava. Kazne za seksualne delikte također su pooštravane više puta, najprije 2000. godine, potom 2003., a zatim i 2006. i 2013.godine. I kada se baci oko na podatke Državnog zavoda za statitsiku, može se reći da u pogledu kazni za ova djela Hrvatska ide naprijed. Primjerice, lani su izrečene 54 kazne zatvora iznad pet godina, 1183 kazni od šest mjeseci do godinu dana zatvora, a istovremeno je drastično smanjen broj kazni od šest mjeseci zatvora – s nekadašnjih 1776 na prošlogodišnjih 237, dok je ujedno srezan i broj novčanih kazni sa 1941 na lanjskih 89. Opomena kao najblaža kaznena sankcija potpuno je nestala iz kaznene politike, a prijašnjih godina izricalo ih se više od sto. Prepolovljen je i broj uvjetnih kazni. A dok su se zakoni pooštravali, opadao je broj prijava. Primjerice, lani je prijavljeno samo 56 silovanja, dok ih je u 2003. godini prijavljeno čak 119. U razdoblju od 2000. do 2018. godine prijavljeno je 1616 silovanja, od čega ih je ostalo nerazriješeno samo 66. Osjetno se smanjuje i broj prijavljenih spolnih odnosa bez pristanka. Primjerice, 2016. godine zaprimljeno je 116 prijava, a lani samo 69. Lani je prijavljeno 108 bludnih radnji, a 2000. godine bilo ih je 248. Ovi podaci ukazuju na to da Hrvatska ipak nije nesentimentalna prema žrtvama kao što se to nastoji prikazati kroz inicijativu i prosvjede iza kojih stoji Veljača. Istina, na tom polju trebamo još raditi, no teško da se takva teška problematika može riješiti na cesti i kroz aktivizam koji ima posve drugu svrhu, o kojoj je za 7dnevno govorio politički analitičar Igor Peternel, koji i u Veljačinu aktivizmu naslućuje nešto sasvim drugo od onoga u što ona uvjerava naivnu naciju.

Estradizacija tragedije

– Svi raspravljaju, a malo tko razumije da će uskoro jedno mjesto u Greviju biti upražnjeno te ga treba popuniti. To je bit cijele drame – tvrdi naš sugovornik te podsjeća da je Grevio međunarodno tijelo Vijeća Europe koje nadzire provedbu Istanbulske konvencije te se popunjava aktivisticama za ženska prava. Treba imati na umu da je Vlada ta koja nomirnira svoju predstavnicu, a u tom kontekstu zanimljivo je spomenuti Veljačinu prisnost s premijerom Plenkovićem. Šef Vlade s Veljačom se sastao nekoliko puta, bio je na njezinu prvom prosvjedu, a pojavio se i na gala večeri koju je organizirala u Esplanadi. I dok je s premijerom Plenkovićem ova aktivistica za ženska prava otvorena za razgovore i pregovore, prema predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović prilično je kritična jer ona na njezinu igru nije pristala.





– Članstvo u tom odboru nudi prekrasnu plaću, puno krasnih putovanja, lijepih hotela, konferencija i dobrih restorana, što ne zvuči loše – objašnjava Peternel, koji sumnja da bi se baš to moglo skrivati u pozadini Veljačina aktivizma.

– Grevio je sastavljen od žena koje su se dokazale aktivizmom u svojim državama, a svi koji se bave takvim aktivizmom znaju da je to vrlo dobro plaćena pozicija i krasan standard koji nudi i obećavajuću karijeru. To je logično. Baš kao što većina političara želi u Europski parlament, tako i većina aktivistica želi mjesto u Greviju – analizira Peternel koji je i prije bio kritičan prema Veljačinim inicijativama, pa ju je prozivao i tijekom prosvjeda inicijative “Spasi me” koja je svojedobno osnivala zakladu za žrtve zlostavljanja i prikupljala novac za nju.

– Tada mi je bilo sporno to da se inicijativa ‘Spasi me’ formirala kao reakcija na onu djecu s Paga koju je otac pobacao s balkona. Rečeno je da je to reakcija na to i da se formiraju kako bi zaštitili djecu, a danas o djeci više nitko ne govori, govorimo o Salmi Hayek i ni jednom se riječju ne spominju djeca. To je tipična feministička organizacija s dobrim PR-om. Veljača se nametnula reakcijom na zbivanja na Pagu, a one koje to s njom vode vidjele su da se od toga može nešto napraviti i sada se estradizirao i glamurizirao neglamurozan posao – uvjeren je naš sugovornik koji je posebno kritičan prema tome što Veljača u svojem aktivizmu ne kritizira Plenkovića i njegovu Vladu, već se s njim sastaje i dogovara pravila igre, umjesto da prosvjeduje baš protiv njega jer je on odgovoran za pojave protiv kojih se Veljača s istomišljenicima bori. Inače, zanimljiva ekipa stoji i iza Zaklade Solidarna s kojom je Veljačina Udruga “Spasi me” osnovala fond kojim se prikuplja novac za žrtve zlostavljanja. Osnivači Solidarne su ljudi koji su politički aktivni u stranci Nova ljevica, točnije platformi “Možemo”. Riječ je o, primjerice, Vesni Teršelič, Nadeždi Čačinović, Urši Raukar, Viliju Matuli, Gordanu Bosancu, Nenadu Zakošeku, Nenadu Puhovskom i brojnim drugim lijevo orijentiranim pripadnicima društva.

Moćno društvo

Kada pak govorimo o Greviju, treba reći da se radi o tijelu koje je zaduženo za monitoring provedbe ratifikacije Istanbulske konvencije. Riječ je o “skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji”, s iznimno visokim ovlastima, poput imuniteta nalik na ono veleposlaničko, a uz to imaju diskrecijsko pravo da odlučuju kojim udrugama civilnog društva ide novac za unutarnju kontrolu provedbe konvencije. Grevio čini skupina od deset žena, a trenutno tim tijelom upravlja Turkinja Ferida Acar koja je u svojoj rodnoj zemlji završila studije iz područja političkih znanosti, ujedno ima magisterij iz sociologije i doktorat iz političke sociologije, a u njezinoj biografiji stoji da je završila rodne i ženske studije koje je ujedno i osnovala u Turskoj. Drugo značajna osoba u ovom tijelu je Srpkinja Biljana Branković koja je završila preddiplomski studij psihologije, magistrirala je rodne studije i radila je u brojnim tijelima UN-a. Iza nje je i dvadesetak godina konzultantskog iskustva u brojnim udrugama civilnog društva. Dodatno obrazovanje stjecala je u Nizozemskoj, SAD-u i Češkoj, gdje joj je studij financirala Soroševa fondacija. Premda je za njom dvadeset godina duga karijera kroz koju se isticala njezina borba za prava žena, nikada nije osudila srpske zločine nad civilima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili na Kosovu. U Greviju kao članica djeluje i Albanka Iris Luarasi koja je završila preddiplomske studije iz lingvistike i književnosti, magistrirala europske studije, a potom je i doktorirala te ima iskustvo rada u nevladinom sektoru i u radu pri tijelima UN-a. Karijeru je također gradila u Soroševoj fondaciji, a s njegovom organizacijom radila je i na jačanju usluga za žrtve rodno utemeljenog nasilja. U ovom društvu nalazi se i Vesna Ratković iz Crne Gore koja ima doktorat iz kaznenog zakona, a uz to i više od 30 godina iskustva na polju ljudskih prava, administracije i kaznenog sustava. Osim dama s Balkana, u Greviju sjede i Talijanka Simona Lanzoni, Françoise Brie iz Francuske te Gemmi Gallego iz Španjolske, tu su i Portugalka Helena Leitao, članica slovenske nacionalne manjine iz Austrije Rosa Logar te Marceline Naudi iz Malte. Ovim damama dodirna su točka rodni studiji koji se bave interdisciplinarnim pročuavanjem roda, rodnog identiteta te pojava vezanih uz njih. Rodni studiji uključuju izučavanje ženskih i LGBT studija, a osnovani su šezdesetih godina prošlog stoljeća pod utjecajem marksizma kojim se bavila Frankfurtska škola. U Hrvatskoj su rodni studiji stavljeni u područje hrvatske znanosti krajem rujna 2009. godina, a u Zagrebu djeluje ambiciozni Centar za ženske studije, čija je jedna od osnivačica Rada Borić, a tu se pojavljuje i Sanja Sarnavka, dame koje su prilično glasno stale uz aktivisticu Veljaču, a koje su jednako gorljivo zagovarale i ratifikaciju Istanbulske konvencije koja je podijelila javnost, ali i Plenkovićev HDZ, dižući na noge vojsku prosvjednika. Već je tada bilo jasno da lijevi aktivisti ne biju bitku za prava žena, nego za otprilike milijardu kuna, koliko je za provođenje konvencije potrebno izdvojiti iz proračuna samo za ovu godinu koja je na izmaku.

Pravi aktivizam

Grevio, ali i ratifikacija Konvencije, nisu riješili problem nasilja u obitelji ni nasilja nad ženama, no zato su baš ti problemi otvorili prostor za Veljačin aktivizam, premda njezina inicijativa nije urodila očekivanim plodom, čak ni onda kada se u ekskluzivnom zagrebačkom Hotelu Esplanade održala gala večera na kojoj su prikupljana hitna sredstva za pomoć žrtvama obiteljskog nasilja. Od očekivanih milijun kuna, prikupljeno je skromnih 160 tisuća kuna, što baš i nije tipično za Hrvate koji su dosad bezbroj puta pokazali solidarnost u akcijama kojima se prikupljao novac za razne humanitarne akcije. Ono što javnost u ovim inicijativama i borbama za ženska prava očito i sama naslućuje jest selektiranje žrtava pod krinkom aktivizma, jer da je damama kojima se Veljača okružila stalo do žrtava, a ne do love koje se nastoje domoći preko žrtava, vjerojatno bi prilično glasno govorile i o onima koji se više od deset godina bore za žrtve nasilja poput, Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, koji od veljače 2007. godine surađuje s Ministarstvom socijalne skrbi na temelju ugovora po kojem pruža uslugu privremenog smještaja djece i odraslih žrtava obiteljskog nasilja u sigurnoj kući. Država po istim uvjetima, bez ovog butnovnog aktivizma, osim Caritasove sigurne kuće financira još 16 kuća u kojima se skrbe za žene žrtve nasilja i njihovu djecu, a u prvih desetak godina postojanja u Caritasovoj sigurnoj kući zbrinuto je više od 400 žrtava obiteljskog nasilja. Slučajno ili ne, njihovo postojanje ni u jednom svojem nastupu Jelena Veljača nije spomenula.