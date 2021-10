HOĆE LI NAM OPET UZETI KAFIĆE? Brojke rastu, ugostitelji na iglama: ‘Znamo da će biti ‘apelista’ koji traže zatvaranje. Reagirat ćemo!’

Autor: M.P.

U posljednja 24 sata zabilježeno je 3162 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2, na bolničkom liječenju je 939 pacijenata, na respiratoru je 131 osoba.

Danas tako imamo najveći dnevni broj slučajeva kakav ne pamtimo još od lani. Preminulo je 23 ljudi među kojima je pet bilo cijepljeno.

Ministar zdravstva Vili Beroš kaže, današnji skok novozaraženih zabrinjava, no ne iznenađuje.

“Primaran razlog je nedovoljan udio cijepljenih. Zaključak je to struke na svim razinama pa i Svjetske zdravstvene organizacije. Niski obuhvat cijepljenja izravno utječe na tijek ove epidemije. Smjer četvrtog vala određuje dio građana koji i dalje sumnjaju u znanost i struku. Ta odluka ne tiče se samo pojedinca nego svih nas. Slijedimo primjer visoko procijepljenih zemalja i krenimo prema sigurnoj zdravstvenoj budućnosti”, poručio je ministar Beroš komentirajući današnje brojke na svom Twitter profilu.

Božinović: Ne nalazimo mjesta popuštanju

Čelnik Stožera civilne zaštite Davor Božinović na sjednici Vlade prošlog četvrtka, 14. listopada, također je ustvrdio da broj novozaraženih, hospitaliziranih i umrlih i dalje raste te da ne nalaze mjesta popuštanju nužnih epidemioloških mjera.









“Stožer je do 31. listopada produžio primjenu epidemioloških mjera koje se odnose na ograničenje okupljanja, nošenja maski, javnog prijevoza, trgovina i tome slično. Do ublažavanja ili ukidanja nekih mjera može doći samo ako svi zajedno djelotvornije utječemo na ograničavanje učinaka epidemije, odnosno ako se cijepimo”, poručio je tada Božinović.

Pitali smo Beroša slijedi li postrožavanje mjera

Današnji značajan rast broja zaraženih sigurno je bio tema užeg kabineta Vlade na kojem je sudjelovao ministar Beroš. Pitali smo ga, poučeni iskustvom razbuktavanja epidemije prošle jeseni, planiraju li uvođenje nekih novih, strožih mjera. Ministar nam je kratko napisao da će na pitanje odgovoriti nakon kraja sjednice kabineta.

Svi se sjećaju da su prošle hladne sezone ključ u bravu morali staviti vlasnici ugostiteljskih objekata. Iako je Stožer ponavljao da nova zatvaranja ne planiraju, Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika nam kaže, i oni su primijetili da se brojevi zaraženih povećavaju.









‘Bit će ‘apelista’ koji zagovaraju zatvaranje, protiv smo diskriminacije ugostitelja’

Zasad, kaže nam, ugostitelji od toga ne strahuju jer je već nekoliko puta od strane državnog vrha naglašeno da je cjepivo tu, svatko ima prilike cijepiti se, a tko ne želi, nema prisile, izbor je na pojedincu.

“Rekli su da ne planiraju nikakva zatvaranja ni ograničenja ove jeseni te da ne očekuju da će epidemija uzeti maha. No, znamo da će biti mnogih ‘apelista’ koji će zagovarati zatvaranje. Naravno, mi smo protiv toga da se to odrazi na ugostitelje i segmente jer nisu za to zaslužni. Smatram da puno više ‘zasluga’ za to imaju veća okupljanja, povratak u škole, javni prijevoz i poslovno okruženje. Definitivno smo protiv toga da se određene djelatnosti zatvaraju i diskriminiraju kao prošle godine s onim slučajevima ‘kava za van’. Interno smo se dogovorili da unaprijed reagiramo i kažemo da nećemo dopustiti da se tako nešto dogodi. Rekli smo da trebamo reagirati prema javnosti preventivno i to ćemo napraviti danas i sutra. Ne smijemo se dovesti u situaciju da se pojedine djelatnosti zatvaraju”.

Neki vjerojatno ne bi preživjeli novo zatvaranje

Ako pak bude odluke o novom zatvaranju, prije svega ugostiteljskih objekata po uzoru na prošlu sezonu, Oreščanin smatra, neki to vjerojatno neće preživjeti.

“Nakon zatvaranja prošle godine 2000 objekata se više nikada nije otvorilo i općenito je u djelatnosti ugostiteljstva 10 tisuća manje zaposlenih. Velik je problem svakome naći ljude koji rade, vidjeli smo da su nam preko ljeta sezonu odrađivali ljudi iz Srbije, Bosne i drugih zemalja regije. Udarci su teški”, kaže nam.

Srbija uvodi covid propusnice u ugostiteljske objekte, je li to dobra ideja u Hrvatskoj?

Srbija je odlučila da od 22. listopada uvodi covid propusnice za sve ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru poslije 22 sata, najavila je srbijanska premijerka Ana Brnabić, ocijenivši epidemiološku situaciju u zemlji “katastrofalnom”.

Brnabić je, poslije sjednice Kriznog stožera, novinarima rekla da se situacija “ne smiruje”, te da “svi vide nepoštivanje mjera i nitko ne reagira”, zbog čega je odlučeno da se pooštre kontrole za koje ovlasti imaju sve resorne inspekcijske službe i komunalna policija.

Oreščanina smo pitali što misli o tom scenariju kod nas, odnosno, proširivanju upotrebe covid potvrda, što je dao naznačiti i šef HZJZ-a Krunoslav Capak, ne preciziravši o čemu se točno radi. Prema nekim spekulacijama, koje su se danas pojavile u medijima, to bi se odnosilo na ugostiteljske objekte, restorane, kafiće, trgovačke centre, proslave, okupljanja i tome slično. Iz Vlade su u srijedu, doduše, demantirali uvođenje obveznih covid potvrda od 1. studenog.

“Mislim da to nije u skladu s Ustavom niti normalnim ponašanjem prije panedmije. Prije nekoliko tjedana bio sam u Švicarskoj i otišao sam na večeru u restoran. Kada smo sjeli za stol, konobarica nas je tražila osobnu i covid potvrdu. Tek kad smo to pokazali, mogli smo konzumirati večeru. To je novo normalno. Gledajte, država je odgovorna za postavljanje tih pravila, ako to nametnu, morat ćemo se pridržavati, naravno da je država odgovorna za kompletnu situaciju. Mi imamo situaciju da, ako je sezona dobra, zaslužna je vlada, a ako se razbukta četvrti val, nije kriva vlada već su krivi ljudi. Tu imamo disbalans da vlada sebi pripisuje zasluge za sve dobro, a za sve loše kriv je netko drugi. Trebali bi biti realniji, poklopiti se ušima i reći da nisu napravili dobro. Ne samo po pitanju borbe s epidemijom covida-19”, zaključuje Oreščanin.