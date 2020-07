Hoće li iskusni diplomat i Milanovićev kum preuzeti posrnuli SDP prije nego ode previše lijevo? Jedan čovjek će učiniti sve da mu to ne uspije!

Autor: Dnevno, E.P.

Na Iblerovom trgu je u tijeku najvrelije ljeto od samostalnosti! SDP je do nogu potučen na izborima, a posljednje ankete daju im samo 18 % podrške birača, dok im HDZ bježi na preko 30 postotnih poena. Ono što ih još više brine, kažu nam iz izvora bliskih vrhušci stranke, veliki je zamah koji ima radikalna ljevica koja se sve više ukrupnjava. Možemo i Tomislav Tomašević, brinu se u SDP-u, mogli bi postati druga stranka u državi ukoliko se u narednom periodu ne pronađe vođa SDP-a i zatome svi problemi u partiji.

Iz izvora bliskih stranačkoj vrhušci također saznajemo da se jedan istaknuti član sprema preuzeti još uvijek stožernu stranku ljevice i to pod svaku cijenu i sva dopuštena politička sredstva. Osoba o kojoj pišemo prihvatljiva je, saznajemo, i mnogo širem krugu političke ljevice, ali i centra pa tu vide mogućnost za spas SDP-a i povratak birača.

Radi se o Jošku Klisoviću, za kojeg nam izvori navode kako je spreman postati vođom hrvatske ljevice i radi na tome da smanj broj protukandidata te pridobije stranačke kolege na svoju stranu.

O njemu se prije zbora pričalo kao asu iz rukava koji bi trebao preuzeti SDP nakon izbora i spriječiti takozvanu “veliku koaliciju” ukoliko bi se krenulo prema toj političkoj akciji. Ipak, katastrofalan rezultat SDP-a maknuo je s dnevnog reda i tu “žrtvu” koji bi veliki dio HDZ-ovaca podnio za ostanak na vlasti i Klisović je izgubio taj argument za podršku pred članstvom.

Kako nam kažu naši izvori, onaj koji gura Klisovića je predsjednik Zoran Milanović. Dobro upućeni kažu da su mu vrline što dubinski promišlja probleme stranke i rješenja, nikada nije sudjelovao u stranačkim podjelama, a iako ga veže kumstvo sa Zoranom Milanovićem, ne može ga se, realno, svrstati ni u čiji klan. No, isti izvori kažu da ima i jedan veliki problem, a to je strah od poraza zbog kojeg se do sada nikada nije kandidirao za predsjednika iako se s njegovim imenom licitiralo i u tom smislu.

JOŠKO KLISOVIĆ – SDP-OV ANDREJ PLENKOVIĆ

I upravo Milanovićevi ljudi guraju ekipu oko Joška Klisovića u prvi plan te se žele pod svaku cijenu riješiti protukandidata Peđe Grbina kojeg se smatra najozbiljnijim kandidatom za preuzimanje SDP-a. Osim Klisovića i Peđe, još se jedno ime spominje po SDP-ovim hodnicima, a to je ime jedne dame. Saborska zastupnica Mirela Ahmetović potencijalna je kandidatkinja za prvu predsjednicu SDP-a, a na kandidaturu je nagovara v.d. predsjednika Zlatko Komadina…

No, vidjet ćemo čiji će klan prevladati i jesu li jači Milanovićevi, Peđini, ili Komadinini ljudi.

Klisović slovi kao vrlo elokventan političar s izrazitim političkim erosom, što je potpuna suprotnost onomu što SDP-ovci, ali i većina javnosti i analitičara misli o bivšem predsjedniku SDP-a Davoru Bernardiću. Klisović osim toga ima iza sebe respektabilnu diplomatsku karijeru, čime ga mnogi uspoređuju s premijerom i predsjednikom HDZ-a. SDP-ovci bliski Jošku Klisoviću smatraju da on bez problema može parirati Plenkoviću i debatirati s bilo kojim političarem iz suprotnog tabora, dok su se pak Bernardića bojali pustiti u ring smatrajući da im svaki njegov javni nastup ruši rejting stranke. Klisović je snažno istupao u javnosti kao zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić, a 2010. godine bio je predstojnik Ureda predsjednika. 2009. bio je generalni tajnik Atlantic Grupe d.d., a od 2008 do 2009. ravnatelj Uprave za potporu procesu pristupanja RH Europskoj uniji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i tajnik pregovaračke skupine za pregovore o pristupanju RH EU. 2008. je također bio savjetnik ministra vanjskih poslova i europskih integracija, a od 2006 do 2008. je radio kao tajnik Kabineta ministra vanjskih poslova i europskih integracija. Od 2004 do 2006. bio je zamjenik veleposlanika u Misiji RH pri NATO i načelnik Samostalnog odjela za analitiku i političko planiranje Ministarstva vanjskih poslova. 2003 godine bio je načelnik Odjela za kadrovske poslove Ministarstva vanjskih poslova, a karijeru je započeo 2001. kao načelnik Odjela za UN i Odjela za ljudska prava Ministarstva vanjskih poslova.

MARAS SE PROTIVI

Jedan od istaknutih SDP-ovaca koji se snažno protivi akviziciji Joška Klisovića i njegovih ljudi u vrh stranke je i Gordan Maras.

Kako saznajemo iz izvora bliskih SDP-u, Maras je prije izbora hodao po Iblerovom trgu i nosio isprintane statuse Joška Klisovića i njegovih ljudi te upozoravao Bernardićev tim što im se sprema nakon izbora.

Maras za sebe pak i dalje smatra da je prvi čovjek zagrebačkog SDP-a i već godinama sanja o tome da ga SDP i cijela zagrebačka oporba podrži u kandidaturi za zagrebačkog gradonačelnika, dok Klisovićevi ljudi i ljudi bliski predsjedniku Zoranu Milanoviću Marasa, kao i Bernardića, Grčića i staru gardu smatraju smetnjom i štetom za rejting SDP-a.

U svakom slučaju, u SDP-u vrije nakon izbora, a sve to ide u korist i Plenkoviću koji u miru može provoditi zacrtan program, ali i radikalnoj ljevici koja korača prema odličnom rezultatu i na lokalnim izborima u Zagrebu, ali i preuzimanju ključne oporbene opcije iako zasad broje “samo” 8 saborskih mandata…